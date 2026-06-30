Goldpreis – Korrektur mit Chancen

Auch wenn Gold gerade an Wert verloren hat, bleibt das Edelmetall langfristig interessant.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mayfair Gold Corp. und Newcore Gold Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 30.06.2026, 7:10 Uhr Zürich/Berlin ·

Der Goldpreis steht nach einer starken Aufwärtsbewegung unter Druck; kurzfristig herrscht Gegenwind. Einige große Banken und Investmenthäuser haben ihre Goldpreisprognosen für das laufende Jahr nach unten angepasst. Das ist vor allem Ausdruck einer Konsolidierungsphase und weniger ein grundsätzliches Infragestellen des langfristigen Goldtrends. Strukturell bleibt die Investmentthese intakt: Die globale Suche nach Wertaufbewahrung außerhalb des US-Dollars und des US-Staatsanleihemarktes gewinnt weiter an Bedeutung. Zugleich können kurzfristige Verkäufe spekulativer Anleger, Fonds oder staatlicher Akteure die Volatilität verstärken.

Viele Länder setzen bei der Diversifizierung ihrer Währungsreserven weiterhin auf Gold. Gerade deshalb sollten kurzfristige Preisschwankungen nicht mit der langfristigen Rolle des Edelmetalls verwechselt werden. Für langfristig orientierte, risikobewusste Anleger kann die laufende Korrektur wieder interessante Beobachtungspunkte schaffen. Gleichzeitig gilt: Gold- und Mineninvestments bleiben schwankungsanfällig und sollten immer im Zusammenhang mit der eigenen Risikotragfähigkeit betrachtet werden.

Zwei Kräfte wirken aktuell auf den Goldpreis: auf der einen Seite kurzfristige Verkäufe und technische Schwäche, auf der anderen Seite die strukturelle Nachfrage nach einem neutralen, nicht beliebig vermehrbaren Wertaufbewahrungsmittel. Sollten niedrigere Preise die physische Nachfrage und die Käufe von Zentralbanken wieder anregen, könnte dies den langfristigen Goldmarkt zusätzlich stützen. Entscheidend ist deshalb weniger die kurzfristige Schwankung, sondern die Frage, ob die strukturellen Goldtreiber bestehen bleiben.

Mayfair Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold-corp/ – hält 100 Prozent der Anteile am Goldprojekt Fenn-Gib im Timmins-Golddistrikt im Norden von Ontario. Die im Januar 2026 veröffentlichte Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) skizziert einen fokussierten ersten Erschließungsplan: Fenn-Gib soll zunächst als konventioneller Tagebaubetrieb erschlossen werden, wobei sich der Abbauplan in den ersten Produktionsjahren auf höhergradiges Material konzentriert. Nach Angaben des Unternehmens umfasst die angezeigte Ressource 4,3 Millionen Unzen Gold; der Abbauplan der PFS sieht die Förderung von 1,04 Millionen Unzen Gold über einen Zeitraum von 14,3 Jahren vor, wodurch nur etwa 24 Prozent der gesamten angezeigten Ressource genutzt werden. Der Plan, klein anzufangen, zielt darauf ab, ein deutlich kürzeres Genehmigungsverfahren auf Provinzebene zu durchlaufen, wobei in Zukunft Erweiterungsmöglichkeiten bestehen. In den ersten sechs Jahren wird ein Durchschnitt von etwa 71.336 Unzen Gold pro Jahr erwartet, vorbehaltlich weiterer Fortschritte bei der Genehmigungserteilung, der Finanzierung, der detaillierten Planung und dem Bau. Ein dichtes Bohrprogramm zur Gehaltskontrolle mit 56 Diamantbohrlöchern bestätigte die Zuverlässigkeit des Reservenmodells im untersuchten Startbereich und stärkt das Vertrauen in das höhergradige Material, dessen Aufbereitung in den ersten Jahren des Abbauplans vorgesehen ist. Diese Ergebnisse beziehen sich auf den untersuchten Bereich und sollten nicht automatisch auf die gesamte Ressource hochgerechnet werden. Mayfair treibt zudem Bohrungen im Bezirksmaßstab auf seinen Grundstückspaketen in der ergiebigen Porcupine-Destor-Verwerfungszone voran; weitere Updates werden im Laufe dieses Jahres folgen.

Newcore Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/newcore-gold-ltd/ – treibt das Goldprojekt Enchi in Ghana voran. Das 248 Quadratkilometer große Projekt befindet sich entlang der Bibiani-Scherzone, einem Goldtrend in Westafrika, in dessen Umgebung sich mehrere große Goldminen befinden. Im Juni 2026 gab Newcore die Ergebnisse einer Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) bekannt, in der Enchi als konventioneller Tagebaubetrieb mit einer Standardmühle und einer Carbon-in-Leach-Aufbereitung unter Einsatz von Vertragsbergbau bewertet wird. Bei einem Goldpreis von 3.800 US-Dollar pro Unze ergibt die PFS einen Nettobarwert nach Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % in Höhe von 496 Millionen US-Dollar, einen internen Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 37 % und eine Amortisationszeit nach Steuern von 1,6 Jahren. Für die ersten drei Jahre wird eine durchschnittliche Jahresproduktion von etwa 128.924 Unzen Gold prognostiziert; bei einer durchschnittlichen Jahresproduktion von etwa 104.000 Unzen über eine Lebensdauer der Mine von 9,3 Jahren ergibt sich eine Gesamtgoldproduktion von etwa 953.350 zahlbaren Unzen. Die aktuelle Ressourcenschätzung und die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) berücksichtigen lediglich die bis zum 6. Oktober 2025 durchgeführten Bohrungen; mehr als 50.000 Meter des derzeit in Enchi laufenden 80.000-Meter-Bohrprogramms sind noch nicht einbezogen. Das Programm zielt darauf ab, Ressourcen zu konvertieren, die Ressourcenbasis zu erweitern und neue Entdeckungen zu machen, wobei alle Lagerstätten entlang des Streichs und in der Tiefe offen sind.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Newcore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/newcore-gold-ltd/ -) und Mayfair Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mayfair-gold-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: Newcore Gold, Mayfair Gold, Kitco, SRC Swiss Resource Capital AG,

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/24/3316650/35625/en/newcore-gold-announces-robust-pre-feasibility-study-for-the-enchi-gold-project-ghana.html;

https://mayfairgold.ca/fenn-gib-gold-project/;

https://www.newswire.ca/news-releases/mayfair-gold-reports-final-positive-results-and-analysis-from-grade-control-drilling-program-831106553.html;

https://www.prnewswire.com/news-releases/mayfair-gold-announces-acquisition-of-the-guibord-marriott-and-holloway-properties-from-plato-gold-302732281.html;

https://www.kitco.com/news/article/2026-06-23/golds-pullback-creates-attractive-entry-de-dollarization-turns-structural;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial; eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version der jeweiligen Unternehmensnachrichten.

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