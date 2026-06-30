Edelmetallproduzent zündet den Turbo: Rekordumsatz, Cashflow und Projekt-Fantasie!

Silber-Goldproduzent mit top-Ergebnis! Starkes Umsatzwachstum, starker operativer Cashflow und Projekt-Potenzial bei ,La Guitarra‘ sowie ,Del Toro‘.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold and Silver Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 30. Juni 2026, 5:44 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein fester US-Dollar, hohe Anleiherenditen und wechselnde Erwartungen an den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed haben Gold und Silber zuletzt spürbar schwanken lassen. Genau solche Phasen sind für Anleger unbequem – und zugleich oft besonders aufschlussreich.

Denn hinter der kurzfristigen Volatilität bleiben die großen strukturellen Treiber der Edelmetalle intakt: hohe Staatsschulden, geopolitische Unsicherheit, die Suche nach Währungsdiversifikation und ein anhaltend angespannter physischer Silbermarkt.

Gold bleibt dabei vor allem ein strategischer Reservebaustein. Der World Gold Council meldete in seiner Central Bank Gold Reserves Survey 2026, dass 89 % der befragten Zentralbanken steigende globale Goldreserven in den kommenden zwölf Monaten erwarten. Zugleich gehen 74 % der Befragten davon aus, dass der Anteil des US-Dollars an den weltweiten Reserven in fünf Jahren niedriger sein wird.

Das ist keine kurzfristige Spekulation, sondern…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

1 World Gold Council: Central Bank Gold Reserves Survey 2026, 16. Juni 2026, https://www.gold.org/goldhub/research/central-bank-gold-reserves-survey-2026

2 Mining.com / Bank of America: Gold selloff opens door to investors, miners have upside, https://www.mining.com/gold-selloff-opens-door-to-investors-miners-have-upside-bofa/

3 ScienceDirect: Silver Supply-Demand Outlook / Photovoltaik-Silbernachfrage, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344925004392

4 The Silver Institute / Metals Focus: World Silver Survey 2026; Reuters-Zusammenfassung vom 15. April 2026; erwartetes Defizit 2026 rund 46,3 Mio. Unzen.

5 Pan American Silver: La Colorada PEA Update, 24. März 2026, https://panamericansilver.com/wp-content/uploads/2026/03/2026_03_24-La-Colorada-PEA-update.pdf

6 Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Pressemitteilungen vom 19. Mai 2026 und 22. Juni 2026, Unternehmenspräsentation und verfügbare SEDAR+-Unterlagen. Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen/Einordnung: Die Darstellung basiert auf veröffentlichten Unternehmensmeldungen, MD&A-/Finanzangaben, NI-43-101-Hinweisen, Branchenquellen und qualitativer Einordnung. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, Kursziele oder Gewinnprognosen erstellt. Update-Policy: kein regelmäßiges Update geplant; eine Aktualisierung erfolgt nur bei erneuter Veröffentlichung.

Technische Angaben/Qualified Person: Technische Angaben zu Sierra Madre beruhen auf veröffentlichten Unternehmensinformationen. Laut Sierra Madre wurden die technischen und wissenschaftlichen Daten in der Q1-2026-Mitteilung von Gregory Smith, P.Geo., Director von Sierra Madre und Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft und freigegeben. Historische Angaben, Ressourcen, Produktionspläne und PEA-Angaben Dritter sind stets mit den jeweiligen Originalunterlagen und Risikohinweisen zu lesen.

Anzeige, Interessenkonflikte und Vergütung: Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung/Anzeige im Auftrag von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold and Silver Ltd. JS Research GmbH erhält von SRC eine Vergütung für Erstellung und Verbreitung dieser Veröffentlichung. Jörg Schulte, JS Research GmbH und deren Mitarbeiter halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Netto-Long- oder Netto-Shortposition in Sierra Madre Gold and Silver Ltd.; sie können jedoch jederzeit eigene Geschäfte in den genannten Wertpapieren oder darauf bezogenen Derivaten tätigen. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß §86 WpHG bei der BaFin angezeigt.

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Besonderer Hinweis zu Sierra Madre-Produktionsentscheidungen: Sierra Madre weist darauf hin, dass Produktions-, Erweiterungs- und ähnliche Entscheidungen bei La Guitarra wesentlich auf internen Unternehmensdaten, historischen Betriebsdaten sowie Testabbau- und Testverarbeitungsergebnissen beruhen und nicht auf NI-43-101-konformen Reserveschätzungen, Preliminary Economic Assessments oder Machbarkeitsstudien. Daraus ergeben sich erhöhte technische, wirtschaftliche und operative Risiken, einschließlich Unsicherheiten bei Gewinnungsraten, Kosten und wirtschaftlichem Erfolg.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu möglichen Produktionssteigerungen, niedrigeren Stückkosten, Kapazitätserweiterungen, Bohrprogrammen, Ressourcen, Neustarts, Rohstoffpreisen oder künftigen Entwicklungen sind zukunftsgerichtet und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Es besteht keine Pflicht zur Aktualisierung, soweit gesetzlich nicht vorgeschrieben.

Allgemeine Investmentrisiken: Rohstoffaktien, kleine und mittelgroße Emittenten, ausländische Nebenwerte sowie Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ. Kursverluste bis hin zum Totalverlust sind möglich. Zusätzlich bestehen Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, Liquiditäts-, Länderrisiken, politische Risiken, Finanzierungsrisiken, Genehmigungsrisiken, ESG-/Umweltrisiken, operative Risiken sowie Risiken aus geringer Marktkapitalisierung und geringer Handelsliquidität.

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