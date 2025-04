Goldpreis fällt, aber kein Grund zur Panik

Ein Handelsstreit, der sich zu entspannen scheint und ein höherer US-Dollar, haben Gold aktuell vergünstigt.

Dabei ist es äußerst fraglich, ob der Handelskonflikt zwischen den USA und der übrigen Welt wirklich überstanden ist. Anleger sind dennoch wieder risikobereiter, setzen auf die US-Notenbank und haben den sicheren Hafen Gold weniger angesteuert. Denn aus dem Weißen Haus war zu hören, dass ein Handelsabkommen zwischen China und den USA gelingen könnte. Es laufen wohl Gespräche über Zölle, so der US-Präsident. Peking jedoch hat Verhandlungsgespräche dementiert. Es sind also die Aktienindizes nach oben gegangen und der Goldpreis musste Federn lassen. Auch ein stärkerer US-Dollar drückt auf den Goldpreis. Doch Rezessionsängste dürften noch nicht vom Tisch sein und die immensen Schuldenberge der USA und anderer Staaten bestehen weiter fort. Zum Teil widersprüchliche Aussagen des US-Präsidenten sollten Gold als Absicherung gegen Unsicherheiten auch in Zukunft glänzen lassen. Schließlich ist Gold das Anlagevehikel Nummer eins.

Beispielsweise hat jetzt Simbabwe das Prägen von Goldmünzen wieder aufgenommen und so gibt die Zentralbank Simbabwes wieder Goldmünzen aus. Goldbarren sind dort ebenfalls beliebt und das waren sie auch, als vor rund zehn Monaten die Goldmünzenprägung abgeschafft wurde, um den Goldmünzenvorrat zu erhöhen. Laut Persistence Gwanyanya, eine Stimme der Zentralbank Simbabwes, seien Münzen eine Anlagemöglichkeit, mit der Anlageportfolios um einen wertvollen Vermögenswert aufgewertet werden können. Geopolitische Querelen existieren, ebenso wie der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Zwar hat Donald Trump die Gespräche mit Selenskyj in Rom als sehr produktiv bezeichnet, doch mehr weiß man nicht. Und so sollten Gold und auch die Goldwerte der Goldminenbetreiber positiv in die Zukunft blicken können.

Gold sowie Kupfer besitzt U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – in seinem Whistler-Projekt in Alaska. Dieses verfügt über geschätzte angezeigte Ressourcen von mehr als einer Milliarde Pfund Kupfer und fast vier Millionen Unzen Gold.

Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ – produzierte in 2024 mehr als 240.000 Unzen Gold. Durch die angestrebte Fusion zwischen Calibre und Equinox Gold wird ein bedeutender Goldproduzent mit dem Potenzial jährlich mehr als 1,2 Millionen Unzen Gold zu produzieren, entstehen.

