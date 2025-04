Osisko Development verkündet optimierte Feasibilitätsstudie für das genehmigte Cariboo-Goldprojekt mit C$ 943 Millionen nach Steuer NPV5% und 22,1% IRR beim Basispreis für Gold von US$ 2.400/oz; bei US$ 3.300/oz Spot Gold C$ 2,1 Millionen nach Steuer NPV5% und 38,0% IRR

(Alle Dollarbeträge sind, sofern nicht anders angegeben, in CAD-Dollar ausgedrückt)

HIGHLIGHTS1

– Robuste Renditen mit einem Basisfall-NPV5% nach Steuern von $ 943 Mio., einer unveränderten IRR nach Steuern von 22,1% und einer Amortisation2 von 2,8 Jahren bei einem angenommenen Goldpreis von 2.400 $/oz. Unter Verwendung eines Spot-Goldpreises von$ 3.300/oz verbessert sich der NPV5% auf$ 2.066 Millionen, die IRR 38,0% und die Amortisation2 1,6 Jahre.

– Durchschnittliche Jahresproduktion von~ 190.000 Unzen Gold über eine 10-jährige Lebensdauer der Mine (202.000 Unzen in den ersten 5 Jahren), wobei das erste Gold für H2 2027 erwartet wird, unter der Annahme, dass der Bau im dritten Quartal 2025 beginnt, vorbehaltlich des Fortschritts bei den laufenden Projektfinanzierungsgesprächen

– Durchschnittliche TCC von US$ 947/oz und AISC von US$ 1.157/oz über die LOM, womit das Cariboo-Goldprojekt in der unteren Hälfte der globalen Kostenkurve für Goldminen liegt3

– Durchschnittlicher jährlicher FCF des LOM-Basisfalls von 158 Mio. $ (296 Mio. $ pro Jahr in den ersten 5 Jahren)

– Verbesserte einphasige Errichtung über 24 Monate und direkter Ramp-up auf 4.900 tpd mit anfänglichen Gesamtkapitalkosten von 881 Mio. $ und nachhaltigem Kapital von 525 Mio. $ über die gesamte Betriebsdauer

– Verschlankung der Verarbeitungsanlagen an einem einzigen Standort und Verbesserung des Flowsheet-Designs durch die Integration eines Schwerkraftkreislaufs und die Produktion eines höherwertigen Konzentrats

– Starke Förderung der lokalen Beschäftigung mit bis zu 613 direkten Arbeitsplätzen während der Bauphase und 525 Dauerarbeitsplätzen während des Betriebs

– Bedeutende Möglichkeiten zur potenziellen Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Projekts und zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine durch Umwandlung von Mineralressourcen in der Nähe von Mineralreserven durch Infill-Bohrungen

Montreal, Québec, 28. April 2025 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ – freut sich, die Ergebnisse einer positiven optimierten Machbarkeitsstudie („2025 FS“) für sein genehmigtes, zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Cariboo („Cariboo Gold“ oder das „Projekt“) im Zentrum von British Columbia („BC“), Kanada, bekannt zu geben. Die FS 2025 wurde von BBA Engineering Ltd. („BBA“) als leitender unabhängiger Berater und mit Unterstützung anderer unabhängiger Ingenieurbüros in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt. Das Unternehmen beabsichtigt, den technischen Bericht in Bezug auf die FS 2025 (der „technische Bericht“) innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development zu veröffentlichen. Die FS 2025 bestätigt eine starke Wirtschaftlichkeit für einen Untertagebetrieb mit geringen Auswirkungen und mechanisierten Massenabbaumethoden, mit attraktiven Betriebskosten, überschaubaren Kapitalanforderungen und einer guten Ausgangsposition, um von günstigen makroökonomischen und Goldpreistrends zu profitieren. Die Verarbeitungsanlagen wurden so konzipiert, dass sie potenzielle zukünftige Erweiterungen des Durchsatzes ermöglichen.

Sean Roosen, Gründer, Chairman und CEO, sagte: „Der Abschluss dieser optimierten Machbarkeitsstudie stellt einen entscheidenden Meilenstein für das Goldprojekt Cariboo dar, eines der wenigen unerschlossenen, genehmigten Goldprojekte in einer Tier-1-Jurisdiktion4. Die Ergebnisse bestätigen unsere Ansicht, dass Cariboo ein hochwertiges Projekt mit soliden Erträgen und beträchtlichem Aufwärtspotenzial im Rahmen des bestehenden Minenplans ist. Unser unmittelbarer Fokus liegt weiterhin auf dem Vorantreiben der Projektfinanzierung und der weiteren Risikoreduzierung des Projekts in Richtung FID; wir sind jedoch der Ansicht, dass zusätzliche Arbeiten potenzielle zukünftige Produktionssteigerungen innerhalb der geplanten Minenfläche unterstützen könnten. Darüber hinaus bietet unsere umfangreiche Landposition rund um das Projektgebiet zahlreiche Möglichkeiten für neue Entdeckungen in diesem produktiven Goldgürtel. Vor dem Hintergrund des heutigen günstigen Goldpreises und der positiven Aussichten sind wir der Ansicht, dass dieses Projekt gut positioniert ist, um allen Interessengruppen einen beträchtlichen Wert zu bieten. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Updates zu veröffentlichen.“

Eine formell positive endgültige Investitionsentscheidung sowie die Sicherstellung eines Projektfinanzierungspakets in den kommenden Monaten würden es ermöglichen, dass bestimmte Bauarbeiten in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 beginnen und das Projekt bis Ende 2027 abgeschlossen werden kann.

Osisko Development wird am Montag, dem 28. April 2025, um 11:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz und eine Webinar-Präsentation des Managements zu den FS-Ergebnissen 2025 abhalten, gefolgt von einer Frage- und Antwortrunde. Details zur Einwahl, zum Webcast-Zugang und zum Aufzeichnungsarchiv finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

OPTIMIERTER ÜBERBLICK ÜBER DIE MACHBARKEITSSTUDIE

Das Goldprojekt Cariboo ist als traditioneller Untertagebetrieb geplant, bei dem mechanisierter offener Langlochabbau zur Gewinnung von Erz aus goldhaltigen Aderkorridoren eingesetzt wird – einem komplizierten Netzwerk mineralisierter Quarzadern, die vorwiegend in nicht mineralisiertem Sandstein vorkommen. Ein verbessertes Fließschema aus der FS 2023 (wie hierin definiert5), das durch zusätzliche metallurgische Testarbeiten unterstützt wird, sieht vor, dass die Erzaufbereitung ausschließlich auf dem Minengeländekomplex durchgeführt werden soll. Dies würde verkaufsfähiges Gold-Doré aus einem Schwerkraftkonzentrat und~ 66 tpd hochgradiges Flotationskonzentrat mit durchschnittlich~ 133 g/t Au produzieren. Das Flotationskonzentrat würde per LKW zum Hafen von Vancouver transportiert und dort an einen Schmelzpartner verkauft. Die wichtigsten zusammenfassenden Ergebnisse und Annahmen der FS 2025 sind in Tabelle 1 dargestellt:

Tabelle 1: Cariboo Gold 2025 FS – Schlüsselergebnisse und Annahmen (nach Steuern)

Metrisch Einheiten Basisfall Spot Case

Goldpreis US$/oz $2,400 $3,300

Wechselkurse USDCAD 1.35 1.40

Nettogegenwartswert bei 5% Abschlag $ mm 943 2,066

Interner Zinsfuß (IRR) % 22.1% 38.0%

Amortisation, ab kommerzieller Produktion Jahre 2.8 1.6

Durchschnittlicher jährlicher freier Cashflow1 $ mm 158 314

Durchschnittlicher AISC, LOM1 US$/oz 1,157 1,167

1. Die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze und der freie Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Weitere Informationen finden Sie unter „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemeldung.

2. Der Spot-Fall basiert auf dem LBMA-Goldpreis zum Geschäftsschluss am 23. April 2025, gerundet auf die nächsten 100 $/oz, und der USDCAD-Wechselkurs basiert auf dem täglichen Wechselkurs der Bank of Canada, gerundet auf die nächsten fünf Cent

Wichtige Verbesserungen und Optimierungen gegenüber 2023 FS

Die Durchführbarkeitsstudie 2025 enthält mehrere wichtige Verbesserungen und Initiativen zur Risikominderung gegenüber der Durchführbarkeitsstudie 2023, die das Projekt in Bezug auf Ausführung, Finanzierung und Betrieb besser positionieren. Zu den bemerkenswerten Änderungen gehören:

· Beschleunigte Erschließungssequenz: Einphasiger Bau und direktes Hochfahren auf die Nennkapazität von 4.900 tpd, wodurch das durchschnittliche LOM-Goldproduktionsprofil um 16 % auf 190.000 Unzen pro Jahr und 202.000 Unzen pro Jahr in den ersten fünf Jahren erhöht wird.

· Rationalisierte Verarbeitung: Durch die Errichtung einer einzigen Mühle auf dem Minengelände entfällt die Notwendigkeit, das Flotationskonzentrat 116 km weit zur QR-Mühle zu transportieren (wie es zuvor geplant war). Dies senkt die Kapital- und Betriebskosten durch die Konsolidierung des Betriebs an einem Ort.

· Verbessertes Flowsheet-Design: Aktualisierte metallurgische Studien und Tests führten zur Hinzufügung eines Schwerkraftkreislaufs, der in Kombination mit einem gröberen und saubereren Flotationskreislauf zu einer Gesamtgoldgewinnung von 92,6 % und der Produktion von~ 66 tpd höherwertigem Konzentratprodukt (Verringerung von 590 tpd in FS Phase II von 2023) mit durchschnittlich~ 133 g/t Au (im Vergleich zu 28 g/t Au in FS Phase II von 2023) führte. Es wird erwartet, dass etwa 46 % des Goldes durch Schwerkraft gewonnen werden.

· Unterirdische Minenplanung: Die durchschnittliche Stollengröße wurde im Vergleich zur FS 2023 um ~60 % erhöht, wodurch die Gesamtzahl der Stollen, die zum Erreichen des durchschnittlichen Tagesdurchsatzes erforderlich sind, erheblich reduziert wurde. Die Optimierung des geotechnischen Designs der abgebauten Schächte, unterstützt durch den jüngsten Probeabbau, ermöglicht eine größere betriebliche Flexibilität des Untertagebetriebs.

· Mineralische Reserven: Die wahrscheinlichen Mineralreserven blieben weitgehend unverändert und stiegen leicht auf 2,071 Millionen Unzen Au (17,8 Mt mit einem Gehalt von 3,62 g/t Au).

· Genehmigt: Die im FS 2025 vorgesehene Projektplanung und -abfolge ist mit den im vierten Quartal 2024 erhaltenen Genehmigungen nach dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act abgestimmt.

Tabelle 2: Cariboo Gold 2025 FS vs. 2023 FS – Betriebs- und Finanzkennzahlen des Projekts

Annahmen Einheiten 2023 FS 2025 FS

Goldpreis US$/oz 1,700 2,400

Wechselkurse USDCAD 1.30 1.35

Abzinsungssatz % 5.0% 5.0%

Produktion

Lebensdauer der Mine Jahre 12.0 10.0

Gefördertes Erz insgesamt kt 16,703 17,815

Jährlicher Spitzendurchsatz tpd 4,900 4,900

Durchschnittlicher Goldkopfgehalt g/t Au 3.78 3.62

Insgesamt enthaltenes Gold koz 2,031 2,071

Durchschnittliche Goldausbeute % 92.0% 92.6%

Insgesamt gewonnenes Gold, zahlbar koz 1,869 1,894

Durchschnittliche Goldproduktion, LOM koz/Jahr 164 190

Durchschnittliche Goldproduktion, erste 5 Jahre koz/Jahr 96 202

pro Betriebseinheit

Untertagebau $/t abgebaut 53.6 62.3

Verarbeitung $/t abgebaut 31.2 23.2

Wasser- und Abfallwirtschaft $/t abgebaut 7.2 5.0

Elektrische Übertragungsleitung $/t abgebaut – 4.9

Allgemeines und Verwaltung $/t abgebaut 10.7 15.4

Gesamtbetriebskosten pro Einheit $/t abgebaut 102.6 110.7

Betriebskosten insgesamt $ mm 1,714 1,921

Lizenzzahlungen $ mm 206 292

Offsite-Gebühren $ mm 5 143

Cash-Kosten insgesamt2 US$/oz $792 $947

AISC2 US$/oz $968 $1,157

Ausgaben Investitionen

Anfängliche Kosten $ mm 137.3 881

Kosten der Erweiterung $ mm 451.1 –

Nachhaltige Kosten $ mm 466.6 426

Schließungskosten, netto3 $ mm (38.9) 99

Gesamtinvestitionen $ mm 1,016 1,406

Wirtschaft (nach Steuern)

Freier Cashflow insgesamt, LOM2 $ mm 901 1,577

Nettogegenwartswert (NPV5%) $ mm 502 943

Interner Zinsfuß (IRR) % 20.7% 22.1%

Amortisation, ab kommerzieller Produktion Jahre 5.9 2.8

Durchschnittlicher freier Cashflow, erste 5 Jahre2 $ mm (63) 296

Durchschnittlicher freier Cashflow, LOM2 $ mm 75 158

1. Die Summe kann sich aufgrund von Rundungen nicht aufaddieren.

2. Cash-Kosten, nachhaltige Gesamtkosten pro Unze und freier Cashflow sind Non-IFRS-Kennzahlen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemeldung. Die gesamten Cash-Kosten werden auf einer zahlbaren Basis pro Unze dargestellt, einschließlich der gesamten Betriebskosten für den Abbau, die Verarbeitung, die allgemeinen und Verwaltungskosten am Standort, die Lizenzgebühren, die Verhüttung, die Raffination und die Transportkosten. Die AISC werden auf einer zahlbaren Unzenbasis angegeben und beinhalten die Barkosten sowie die Betriebs- und Schließungskosten.

3. Die Stilllegungskosten werden nach Abzug des Restwerts ausgewiesen.

4. Die Kapitalkosten vor der endgültigen Investitionsentscheidung belaufen sich auf 38,6 Millionen Dollar. www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79393/28042025_DE_ODV_NR-250428_ODV_Cariboo-OFS-Study_EN_FINAL_de.001.png

Abbildung 1: Gewinnbare Goldproduktion und AISC1 Profil nach Jahr

1. Die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze sind eine Non-IFRS-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie unter „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemeldung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79393/28042025_DE_ODV_NR-250428_ODV_Cariboo-OFS-Study_EN_FINAL_de.002.png

Abbildung 2: Freier Cashflow1 nach Jahren

1. Der freie Cashflow ist eine Non-IFRS-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie unter „Nicht-IFRS-Kennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung.

WIRTSCHAFTLICHE SENSITIVITÄTSANALYSE

Das Unternehmen ging bei seiner Analyse von einem Basis-Goldpreis von 2.400 US$/Unze und einem USDCAD-Wechselkurs von 1,35 aus und berücksichtigte nur die wahrscheinlichen Mineralreserven (wie hier definiert). Basierend auf diesen Annahmen generiert das Projekt einen NPV5% nach Steuern von $943 Millionen, einen unverschuldeten IRR nach Steuern von 22,1% und eine Amortisation von 2,8 Jahren (ab der kommerziellen Produktion). Die Wirtschaftlichkeit des FS 2025 reagiert am empfindlichsten auf Schwankungen bei den folgenden Inputs (in der Reihenfolge der Größenordnung der Auswirkungen): Goldpreis, Devisen, Betriebskosten und Kapitalkosten.

Tabelle 3: Cariboo Gold 2025 FS – Ökonomische Sensitivitätsanalyse, nach Steuern (Basisfall in Fettdruck)

Goldpreis NPV5% IRR Payback Avg. FCF

(US$/oz) ($ mm) (%) (Jahre) ($ mm pro Jahr)

$1,800 251 9.9% 5.3 65

$2,100 610 16.5% 3.5 113

$2,400 943 22.1% 2.8 158

$2,700 1,275 27.2% 2.2 204

$3,000 1,604 31.9% 1.9 250

$3,300 1,934 36.3% 1.7 296

$3,600 2,263 40.5% 1.5 342

$3,900 2,592 44.5% 1.3 388

$4,200 2,921 48.3% 1.2 433

$4,500 3,249 51.9% 1.1 479

Tabelle 4: Cariboo Gold 2025 FS – NPV5% Sensitivitätsanalyse, nach Steuern, $ mm (Basisfall in Fettdruck)

Goldpreis USDCAD-Wechselkurs

(US$/oz) 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45

$1,800 59 166 251 335 419

$2,100 439 525 610 695 780

$2,400 750 847 943 1,040 1,136

$2,700 1,058 1,167 1,275 1,382 1,490

$3,000 1,364 1,484 1,604 1,724 1,845

$3,300 1,669 1,801 1,934 2,066 2,198

$3,600 1,974 2,118 2,263 2,408 2,552

$3,900 2,279 2,436 2,592 2,749 2,905

$4,200 2,584 2,753 2,921 3,089 3,258

$4,500 2,888 3,069 3,249 3,430 3,610

Tabelle 5: Cariboo Gold 2025 FS – IRR-Sensitivitätsanalyse, nach Steuern, % (Basisfall in Fettdruck)

Goldpreis USDCAD-Wechselkurs

(US$/oz) 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45

$1,800 6.2% 8.3% 9.9% 11.5% 13.0%

$2,100 13.4% 15.0% 16.5% 18.0% 19.4%

$2,400 18.9% 20.6% 22.1% 23.7% 25.2%

$2,700 23.9% 25.6% 27.2% 28.8% 30.3%

$3,000 28.5% 30.2% 31.9% 33.5% 35.2%

$3,300 32.8% 34.6% 36.3% 38.0% 39.7%

$3,600 36.8% 38.7% 40.5% 42.3% 44.1%

$3,900 40.7% 42.7% 44.5% 46.3% 48.1%

$4,200 44.4% 46.4% 48.3% 50.1% 52.0%

$4,500 47.9% 49.9% 51.9% 53.8% 55.7%

MINERALRESSOURCEN UND MINERALRESERVEN

Die Aderkorridore, aus denen die Mineralressourcen und Mineralreserven des Goldprojekts Cariboo bestehen, umfassen ein dichtes Netzwerk aus mineralisierten Quarzadern, die sich in nicht mineralisiertem Sandstein befinden. Einzelne mineralisierte Adern innerhalb dieser Korridore weisen Breiten von Zentimetern bis zu mehreren Metern und Streichlängen von einigen Metern bis zu über 50 m auf. Diese Korridore wurden von der Oberfläche bis zu einer vertikalen Tiefe von 650 m definiert, wobei der Durchschnitt bei 300 m liegt, und können in der Tiefe und entlang des Streichs noch erweitert werden. Die Goldgehalte stehen in engem Zusammenhang mit Pyrit in den Quarzadern sowie mit pyritischen, stark verkieselten Gesteinswänden in unmittelbarer Nähe der Adern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79393/28042025_DE_ODV_NR-250428_ODV_Cariboo-OFS-Study_EN_FINAL_de.003.png

Abbildung 3: Aderkorridor im Gebiet der Schüttgutprobe Lowhee

Schätzung der Mineralressourcen

Die in der FS 2025 enthaltenen Mineralressourcenschätzungen haben ein Gültigkeitsdatum vom 22. April 2025 und werden ohne die Mineralreserven gemeldet. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Die geschätzten Mineralressourcen wurden aktualisiert, um der Erschöpfung in der Zone Lowhee Rechnung zu tragen, die auf die laufenden Erschließungs- und Großprobenaktivitäten zurückzuführen ist, sowie um Änderungen bei den Kosten und Cut-off-Gehaltsannahmen zu berücksichtigen. Dies führte zu einem Anstieg von insgesamt 3 % der insgesamt enthaltenen Goldunzen in der Kategorie Angezeigte Ressourcen und zu einem Anstieg von 8 % der insgesamt enthaltenen Goldunzen in der Kategorie Abgeleitete Ressourcen im Vergleich zur FS 2023.

Es ist nicht sicher, dass die Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden. Zu den Mineralressourcen gehören auch abgeleitete Mineralressourcen, die noch nicht ausreichend bearbeitet wurden, um sie als angezeigte Mineralressourcen zu klassifizieren. Es ist ungewiss, aber vernünftigerweise zu erwarten, dass abgeleitete Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen aufgewertet werden könnten.

Tabelle 6: Cariboo Gold 2025 FS – Mineral Resources Statement (22. April 2025)

Kategorie / Zone Tonnage Goldgehalt Enthaltenes Gold

(in 000 Tonnen) (g/t) (in 000 Unzen)

Gemessen

Bonanza-Felsvorsprung 47 5.06 8

Angegeben

Bonanza-Felsvorsprung 32 4.02 4

BC-Ader 1,057 3.00 102

KL 527 2.80 47

Lowhee 1,333 2.76 118

Moskito 1,553 2.96 148

Welle 6,121 2.92 575

Tal 2,718 2.70 236

Kuh 3,991 2.91 374

Angezeigte Ressourcen insgesamt 17,332 2.88 1,604

Insgesamt Gemessen & Angezeigt 17,380 2.88 1,612

Abgeleitet

BC-Ader 596 3.17 61

KL 2,514 2.53 205

Lowhee 486 3.01 47

Moskito 1,883 3.08 186

Welle 7,457 3.44 826

Tal 2,470 3.01 239

Kuh 3,368 2.78 301

Abgeleitete Ressourcen insgesamt 18,774 3.09 1,864

1. Die unabhängigen und qualifizierten Personen für die Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 sind Carl Pelletier, P.Geo. und Tessa Scott, P.Geo. (Norda Stelo). Das Datum des Inkrafttretens der Mineralressourcenschätzung der Machbarkeitsstudie 2025 ist der 22. April 2025

2. Diese Mineralressourcen, ohne die Reserven, sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität.

3. Die Schätzung der Mineralressourcen folgt den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven aus dem Jahr 2014 und den CIM-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven aus dem Jahr 2019.

4. Insgesamt wurden 481 Aderzonen für die Lagerstätten Cow Mountain (Cow und Valley), Island Mountain (Shaft und Mosquito), Barkerville Mountain (BC Vein, KL und Lowhee) und eine Goldzone für Bonanza Ledge modelliert. Es wurde eine minimale wahre Mächtigkeit von 2,0 m angewandt, wobei der Goldgehalt des angrenzenden Materials verwendet wurde, wenn es untersucht wurde, oder ein Wert von Null, wenn es nicht untersucht wurde.

5. Die Schätzung wird für ein potenzielles Untertageszenario mit einem Cutoff-Gehalt von 1,8 g/t Au gemeldet, mit Ausnahme von Bonanza Ledge mit einem Cutoff-Gehalt von 3,5 g/t Au. Der Cutoff-Gehalt für die Lagerstätten Cow, Valley, Shaft, Mosquito, BC Vein, KL und Lowhee wurde unter Zugrundelegung eines Goldpreises von 2.400 US$/oz, eines USDCAD-Wechselkurses von 1,35, von Untertageabbaukosten von 66,3 $/t, von Verarbeitungs- und Transportkosten von 30,80 $/t, von Verwaltungs- und Gemeinkosten plus Umweltkosten von 22,40 $/t und von nachhaltigen CAPEX-Kosten von 45,6 $/t berechnet. Für die Bonanza Ledge wurden keine Änderungen vorgenommen. Der Cutoff-Gehalt für die Lagerstätte Bonanza Ledge wurde unter Anwendung eines Goldpreises von 1.700 US$/Unze, eines USDCAD-Wechselkurses von 1,27, von Untertageabbaukosten von 79,13 $/t, von Verarbeitungs- und Transportkosten von 65,00 $/t und von Verwaltungs- und Gemeinkosten plus Umweltkosten von 51,65 $/t berechnet. Die Cut-off-Gehalte können im Lichte der zukünftigen Marktbedingungen (Metallpreise, Wechselkurse, Abbaukosten usw.) neu bewertet werden.

6. Die Dichtewerte für Cow, Shaft, Lowhee und BC Vein wurden mit der ID2-Interpolationsmethode geschätzt, wobei für die nicht geschätzten Blöcke ein Wert von 2,80 g/cm3 für Cow, 2,78 g/cm3 für Shaft, 2,74 g/cm3 für Lowhee und 2,69 g/cm3 für BC Vein verwendet wurde. Mittlere Dichten wurden für Valley (2,81 g/cm3), Mosquito (2,79 g/cm3) und KL (2,81 g/cm3) angesetzt. Für Bonanza Ledge wurde eine Dichte von 3,20 g/cm3 angesetzt.

7. Ein vierstufiges Kappungsverfahren wurde auf die zusammengesetzten Daten für Cow (3,0 m), Valley (1,5 m), Shaft (2,0 m), Mosquito (2,5 m), BC Vein (2,0 m), KL (1,75 m) und Lowhee (1,5 m) angewendet. Die eingeschränkten Suchellipsoide reichten von 7 bis 50 g/t Au in vier verschiedenen Entfernungen zwischen 25 m und 250 m für jede Lagerstätte. Die hohen Gehalte bei Bonanza Ledge wurden bei 70 g/t Au auf 2,0 m zusammengesetzten Daten gedeckelt.

8. Die Goldmineralressourcen für die Zonen Cow, Valley, Shaft, Mosquito, BC Vein, KL und Lowhee Vein wurden mit der Software Datamine StudioTM RM 1.9 unter Verwendung von harten Grenzen auf zusammengesetzten Proben geschätzt. Die Goldmineralisierung des Verdünnungshalos wurde mit Datamine StudioTM RM Pro 1.11 geschätzt. Die OK-Methode wurde zur Interpolation eines Subblockmodells (Größe des Mutterblocks = 5 m x 5 m x 5 m) verwendet. Die Mineralressourcen für Bonanza Ledge wurden mit der Software GEOVIA GEMSTM 6.7 unter Verwendung von harten Grenzen auf zusammengesetzten Proben geschätzt. Die OK-Methode wurde zur Interpolation eines Blockmodells (Blockgröße = 2 m x 2 m x 5 m) verwendet.

9. Die Ergebnisse werden in situ dargestellt. Unze (Troy) = metrische Tonnen x Gehalt / 31,10348. Die Berechnungen erfolgten in metrischen Einheiten (Meter, Tonnen, g/t). Die Anzahl der Tonnen wurde auf das nächste Tausend gerundet. Etwaige Diskrepanzen in den Gesamtbeträgen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen. Die Rundung erfolgte gemäß den Empfehlungen von NI 43-101.

10. Die qualifizierten Personen, die für diesen Abschnitt des technischen Berichts verantwortlich sind, sind sich keiner umweltbezogenen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, titelbezogenen, steuerlichen, sozioökonomischen, marketingbezogenen, politischen oder anderen relevanten Faktoren bewusst, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten, außer jenen, die in dieser Pressemitteilung und im technischen Bericht offengelegt werden.

Schätzung der Mineralreserven

Die FS 2025 enthält eine Schätzung der wahrscheinlichen Mineralreserven (mit Stichtag 10. April 2025), die im Vergleich zur FS 2023 geringfügig erhöht wurde, da der Cutoff-Gehalt aufgrund eines beschleunigten Hochlaufplans auf einen Durchsatz von 4.900 Tonnen pro Tag im Vergleich zur FS 2023 angepasst wurde.

Tabelle 7: Cariboo Gold 2025 FS – Mineralreserven Erklärung (10. April 2025)

Kategorie / Zone Tonnage Goldgehalt Enthaltenes Gold

(Tonnen) (g/t) (oz)

Bewährt – – –

Wahrscheinlich

Kuh 3,999,971 3.35 430,548

Tal 3,238,636 3.59 374,058

Welle 8,548,295 3.72 1,021,599

Moskito 1,105,370 3.94 140,102

Lowhee 923,162 3.52 104,491

Insgesamt nachgewiesen & wahrscheinlich 17,815,435 3.62 2,070,798

1. Aufgrund von Rundungen können sich die Summen nicht aufaddieren.

2. Die Schätzung der Mineralreserven folgt den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven aus dem Jahr 2014 und den CIM-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven aus dem Jahr 2019.

3. Bei den Mineralreserven wurden die folgenden Annahmen zugrunde gelegt: Goldpreis von 1.915 US$/Unze, USD:CAD-Wechselkurs von 1,32 und variabler Cut-off-Wert von 1,70 g/t bis 2,0 g/t Au

4. Die Mineralreserven umfassen sowohl die interne als auch die externe Verwässerung sowie die bergmännische Gewinnung. Die externe Verwässerung wird auf 10,1 % geschätzt. Der durchschnittliche Abbaugewinnungsfaktor wurde auf 91,3 % festgesetzt, um das in jedem Block am Rande der Lagerstätte verbliebene Erz zu berücksichtigen.

PRODUKTIONSPROFIL

Die FS 2025 umreißt ein durchschnittliches jährliches Goldproduktionsprofil von 190.000 Unzen über eine 10-jährige Lebensdauer der Mine. Insgesamt werden 1,894 Millionen Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 3,62 g/t Au, einer metallurgischen Gesamtausbeute von 92,6 % und einem Konzentratausbeutefaktor von 97,75 % gewonnen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79393/28042025_DE_ODV_NR-250428_ODV_Cariboo-OFS-Study_EN_FINAL_de.004.png

Abbildung 4: Wiedergewonnenes Gold und Gehaltsprofil nach Jahr

BERGBAU UND MINENPLANUNG

Der Untertagebau wird fünf mineralisierte Zonen entlang einer Streichenlänge von 4.400 m anvisieren, die über zwei Rampen zugänglich sind: das derzeit in Betrieb befindliche Cow-Portal und ein neues Valley-Portal. Jede Zone umfasst mehrere Adersysteme, die sich bis in eine vertikale Tiefe von etwa 650 m erstrecken. Nach einer 24-monatigen Erschließungsphase wird der Untertagebau innerhalb von 10 Monaten auf eine geplante Fördermenge von 4.900 Tonnen pro Tag hochgefahren. Die Methode des Langlochabbaus mit großer Tonnage wurde aufgrund ihrer Kosteneffizienz, Flexibilität und Eignung für die subvertikale Adergeometrie gewählt. Um die Auswirkungen der Verdünnung zu verringern, wird eine Erzsortierungstechnologie eingesetzt, um das goldhaltige Sulfiderz (Pyrit) vor dem Mahlen und der Aufbereitung vom nicht mineralisierten Sandsteingestein mit geringerer Dichte zu trennen (siehe Verarbeitung und Gewinnung).

Die Parameter der Strossenplanung beinhalten eine Mindestbreite von 3,7 Metern, Strossenhöhen von etwa 30 Metern und Streichenlängen von 15 bis 25 Metern, je nach Zone. Die durchschnittliche Strossengröße wurde anhand der Erkenntnisse aus dem Phase-II-Betrieb Bonanza Ledge und den laufenden Testabbauarbeiten bei Lowhee Bulk Sample angepasst. Basierend auf diesen Informationen wurde die Stollengröße für die FS 2025 standardisiert, was zu einem Anstieg der durchschnittlichen Tonnen, die pro Minenform abgebaut werden, um etwa 60 % im Vergleich zur FS 2023 führte. Die durchschnittliche Stollengröße für das Projekt stieg von zuvor 3.490 Tonnen auf 5.577 Tonnen.

Das abgebaute Erz wird mit einer Flotte von 10-Tonnen-Lastwagen und 50-Tonnen-Lastwagen abgebaut und zu einer unterirdischen Brechanlage transportiert, wo es zerkleinert und mit einem Schrägförderer an die Oberfläche transportiert wird, um das Erz vor der Konzentrierung zu sortieren und anschließend durch Flotation und Schwerkraft zu konzentrieren.

Die unterirdische Erschließung wird mit einer Kombination aus traditionellen Jumbos und Teilschnittmaschinen erfolgen. Das Unternehmen hat bereits erfolgreich eine Teilschnittmaschine für den Aushub des Cow-Portals, der Rampe und eines Stollens in Bonanza Ledge eingesetzt und damit bewiesen, dass die unterirdischen Gesteinsbedingungen unter bestimmten Bedingungen für den Einsatz von Teilschnittmaschinen geeignet sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79393/28042025_DE_ODV_NR-250428_ODV_Cariboo-OFS-Study_EN_FINAL_de.005.png

Abbildung 5: Abbauplan nach Lagerstättenbereich

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79393/28042025_DE_ODV_NR-250428_ODV_Cariboo-OFS-Study_EN_FINAL_de.006.png

Abbildung 6: Abbauplan nach Zonen

Wie in Abbildung 7 dargestellt, ist der Abbau in drei verschiedenen Gebieten vorgesehen: Cariboo North, South und Deep. Jedes Gebiet soll unabhängig voneinander betrieben werden und eine maximale Erzzufuhr von 2.455 Tagestonnen aus Cariboo North, 2.740 Tagestonnen aus Cariboo South und 2.645 Tagestonnen aus Cariboo Deep liefern, so dass zu einem bestimmten Zeitpunkt insgesamt 4.900 Tagestonnen in allen Lagerstättengebieten abgebaut werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79393/28042025_DE_ODV_NR-250428_ODV_Cariboo-OFS-Study_EN_FINAL_de.007.jpeg

Abbildung 7: Abbauplan nach Zone Langer Schnitt

VERARBEITUNG UND VERWERTUNG

Das Aufbereitungsschema ist für eine einzige Aufbereitungsanlage außerhalb von Wells am Minenstandortkomplex konzipiert, wobei eine Kombination aus Schwerkraft- und Flotationsaufbereitungskreisläufen zur Produktion von zwei Goldkonzentraten zum Einsatz kommt. Nach der Bauphase wird die Aufbereitungsanlage schrittweise auf ihre Nennkapazität von 4.900 Tonnen pro Tag hochgefahren.

Die Zerkleinerung würde unter Tage in der Region Cariboo South des Erzkörpers erfolgen (siehe Abbildung 7). Das Material würde vom Sekundärbrecher zum oberirdischen Erzsortierer befördert werden. Das zerkleinerte Material wird dann gesiebt, wobei der Feinanteil den Tertiärbrecher umgeht und direkt in den Mühlenaufgabespeicher gelangt, während das gröbere Material in zwei geeignete Aufgabeströme zur Sortierung gesiebt wird. Das sortierte Produkt wird tertiär gebrochen und in den Mühlenaufgabespeicher zurückgeführt.

Als Teil des Mühlenkreislaufs und als Ergänzung zum früheren FS 2023 wurden Zentrifugal-Schwerkraftabscheider in die Planung aufgenommen. Es wird erwartet, dass dies zur Gesamtgoldgewinnung beiträgt und einen erheblichen Teil des Goldes zurückgewinnt. Im Anschluss an die Schwerkraftabscheidung wird das gemahlene Produkt (mit einem Durchlassgrad von 80 % (~189 µm)) flotiert, um ein gröberes Konzentrat für die erneute Vermahlung mit einem ähnlichen Gehalt wie in der vorherigen Studie zu erzeugen. Dieses gröbere Produkt wird auf eine Zielgröße von 24 µm nachgemahlen, um das Gold weiter freizusetzen und eine sauberere Flotation zu ermöglichen. Da bei den Labortests eine beträchtliche zusätzliche Goldgewinnung durch Schwerkraft festgestellt wurde, sieht der FS-Entwurf 2025 auch eine zusätzliche Zentrifugal-Schwerkraftanlage im Mahlkreislauf vor. Der Reinigerkreislauf wird mit einer Spülvorrichtung ausgestattet sein. Alle Flotationsrückstände werden als Pastenaufschüttung in den Untergrund entsorgt.

Die Gesamtausbeute an Gold im Rahmen des Projekts wird voraussichtlich 92,6 % betragen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79393/28042025_DE_ODV_NR-250428_ODV_Cariboo-OFS-Study_EN_FINAL_de.008.png

Abbildung 8: Vereinfachtes Verfahrensfließbild

Metallurgische Optimierung

Das metallurgische Fließschema wurde seit der Veröffentlichung der FS 2023 auf der Grundlage aktualisierter metallurgischer Studien verbessert, die sich auf die Möglichkeit einer saubereren Flotations- und Schwerkraftgewinnung konzentrieren.

Tabelle 8: Cariboo Gold 2025 FS – Konzentratvergleich gegenüber 2023 FS

Metrisch Einheiten 2023 FS 2025 FS

Erholung % 92.01 92.6

Durchschnittlicher Konzentratgehalt g/t Au 25 – 33 133

Konzentratproduktion, täglich dmt 5903 66

Lkw-Transport pro Tag # 15 <3

Schwerkraftkonzentrat Tonnen k.A. ~5 tpd

Schwerkraftkonzentrat, Gesamtausbeute2 % k.A. 46%

Primäres Mahlgut % 125 189

1. 93,6% Verwertung für Phase I (1.500 tpd) und 91,8% Verwertung für Phase II (4.900 tpd). 92,0 % Gesamtverwertung.

2. Ausbeute in Prozent des insgesamt gewonnenen Goldes.

3. Während Phase II der Operation.

Der höhere Gehalt und die geringeren Mengen an Flotationskonzentrat werden voraussichtlich zu einem Konzentratauszahlungsfaktor von 97,75 % und geringeren Transportkosten führen. Dies wird auch die Anzahl der Konzentrat-LKWs auf den lokalen Straßen um etwa 80 % reduzieren.

Im Anschluss an die Erbsortierversuche, die in die FS 2023 aufgenommen wurden, wurden im Laufe der Jahre 2024 und 2025 Testarbeiten im Labormaßstab durchgeführt. Die Testarbeiten im Labormaßstab dienten der Identifizierung von Goldassoziationen mit verschiedenen Mineralphasen und deren Reaktion auf die Röntgentransmission. Diese Ergebnisse haben dazu beigetragen, die erwartete Effizienz der Erbsortiermaschinen zu quantifizieren, wodurch die Anzahl der benötigten Einheiten reduziert werden konnte. Dies wurde bei den aktualisierten Kapitalkostenschätzungen für die FS 2025 berücksichtigt.

Flotationskreislauf

Die Grobflotationsversuche wurden mit einer größeren Partikelgröße als in der FS 2023 abgeschlossen. Dies ermöglichte eine Überarbeitung auf eine größere Größe des Primärmahlguts. Zusätzliche Testarbeiten für eine sauberere Flotation ermöglichten die Entwicklung eines saubereren Kreislaufs einschließlich einer Nachmahlung im Bereich von 20-24 µm für eine sauberere Flotation.

Schwerkraft-Rückgewinnung

Zusätzliche Tests zur Gewinnung von Gold durch Schwerkraft sowie kombinierte Schwerkraft- und Flotationstests haben zum Gehalt der Konzentrate beigetragen. Basierend auf den Durchschnittswerten der bisherigen Testarbeiten werden 46 % des gewonnenen Goldes durch Schwerkraft gewonnen.

Zusätzliche metallurgische Arbeiten

Die folgenden metallurgischen Arbeiten sind im Gange, um eine verfeinerte Basis- und Detailplanung zu unterstützen:

· zum Sortieren

· Prüfung der Schleifvariabilität

· Test der Flotationsvariabilität

· Bestätigende Entwässerungstests

Sortierung von Mineralerzen

Das Unternehmen hat das Modell der Erzsortierung für diese Lagerstätte verfeinert, einschließlich der Identifizierung der Morphologie der primären goldhaltigen Partikel und der Bestimmung des Verhaltens der Sortiermaschine beim Ziehen der Masse und der Goldgewinnung für jede Zone. Diese Erkenntnisse haben die Präzision des Gewinnungsmodells verbessert

Abfallentsorgung

Die Abfälle des Erzsortierers sollen auf die gleiche Weise entsorgt werden wie das abgebaute Gestein – in der übertägigen Lagerstätte für Abraumgestein. Auf diese Weise wird Material aus dem Mühlenkreislauf entfernt und eine kostengünstigere Entsorgungsmethode für unfruchtbares Gestein ermöglicht, als dies bei den Abraumströmen der Fall ist. Der gesamte Flotationsabfall wird unter Tage als Versatzmaterial verwendet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79393/28042025_DE_ODV_NR-250428_ODV_Cariboo-OFS-Study_EN_FINAL_de.009.png

Abbildung 9: Cariboo Gold Prozess-Flussdiagramm

BETRIEBSKOSTEN

Die geschätzten Betriebskosten umfassen die Kosten für den Abbau, die Verarbeitung zur Herstellung von Gold-Doré und Gold-Konzentrat sowie die Transportkosten. Dazu gehören auch die Kosten für Abfall, Wassermanagement und -aufbereitung sowie allgemeine und Verwaltungskosten. Die durchschnittlichen Betriebskosten über die 10-jährige Lebensdauer der Mine werden auf 110,7 $ pro abgebaute Tonne geschätzt. In der Spitze wird die Mine bis zu 525 Personen während des Betriebs und 613 Personen während des Baus beschäftigen

Die Bergbaukosten umfassen die Kosten für die Untertagezerkleinerung und den Materialtransport, einschließlich der Kosten für die Verfüllung ohne den Bindemittelgehalt der pastösen Verfüllung, der in den Aufbereitungskosten enthalten ist.

Tabelle 9: Cariboo Gold 2025 FS – Betriebskosten

Metrisch LOM insgesamt Kosten pro Einheit Kosten pro Einheit Teilen

($ mm) ($/t abgebaut) (US$/oz) (%)

Bergbau 1,080 62.25 434 56%

Verarbeitung 403 23.21 162 21%

Wasser- und Abfallwirtschaft 86 4.97 35 4%

Elektrische Übertragungsleitung 86 4.93 34 4%

Allgemeines und Verwaltung 266 15.36 107 14%

Gesamtbetriebskosten des Standorts 1,921 110.73 772 100%

Tabelle 10: Cariboo Gold 2025 FS – Gesamt-Barkosten und All-in Sustaining Costs

Metrisch LOM insgesamt Kosten pro Einheit

($ mm) (US$/oz)

Gesamtbetriebskosten des Standorts 1,921 772

Lizenzgebühren 292 117

Transport- und Raffinierungskosten 143 58

Cash-Kosten insgesamt1 2,356 947

Nachhaltige Kosten, LOM 426 171

Bergungswert der Ausrüstung (36) (14)

Sanierungs- und Schließungskosten 135 54

Nachhaltige Gesamtkosten1 2,881 1,157

1. Die gesamten Cash-Kosten und die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze sind Non-IFRS-Kennzahlen. Weitere Informationen finden Sie unter „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemeldung.

PROJEKTLIZENZGEBÜHREN

Eine an Osisko Gold Royalties Ltd. zu zahlende Nettoschmelzlizenzgebühr („NSR“) von 5,0 % ist die einzige Lizenzgebühr, die für das Gebiet der Mineralressourcen und Mineralreserven des Projekts gilt und in die wirtschaftliche Analyse der FS 2025 aufgenommen wurde.

KAPITALKOSTEN

Die FS 2025 konzentrierte sich darauf, einen Minenplan vorzulegen, der mit dem Ziel übereinstimmt, den gesamten Umwelt- und Kohlenstoff-Fußabdruck des Projekts auf die umliegenden Gemeinden zu minimieren und eine direkte 24-monatige exklusive Bauzeit vorzusehen, die zu einem 10-monatigen Hochfahren der vollen Produktion führt, wobei 60 % nach 6 Monaten erreicht werden.

Die anfänglichen Kapitalkosten für das Projekt werden auf $ 881 Mio. geschätzt, während die laufenden Kapitalkosten über die gesamte Laufzeit auf$ 525 Mio. geschätzt werden. Die kumulierten Gesamtkapitalkosten für den LOM werden auf$ 1.307 Millionen geschätzt, ohne die Kosten für die Rekultivierung und Schließung des Standorts in Höhe von$ 135 Millionen und den geschätzten Restwert von$ 36 Millionen. Die in dieser FS 2025 entwickelte Gesamtkapitalkostenschätzung entspricht im Allgemeinen den Anforderungen der AACE International Class 3. Es wurden insgesamt$ 72 Millionen an unvorhergesehenem Kapital (P50) berücksichtigt, was ungefähr 16,5 % des Anfangskapitals entspricht, wobei die Kosten für den Untertagebau nicht berücksichtigt wurden. Bei den Kosten für die untertägige Erschließung werden Unvorhergesehenes und Unvorhergesehenes direkt in den Minenplan aufgenommen, indem die geplanten Vorschub- und Abbauraten angepasst werden.

Tabelle 11: Cariboo Gold 2025 FS – Zusammenfassung der Kapitalkosten

Posten ($ mm) Anfängliche CAPEX Nachhaltige CAPEX CAPEX insgesamt

Unterirdisches Bergwerk 313 397 710

Abfall- und Wasserwirtschaft 98 24 123

Strom und Elektrizität 19 – 19

Oberflächeninfrastruktur 42 1 43

Prozessanlage – Bergwerkskomplex 180 – 180

Indirektes Baugewerbe 95 – 95

Unvorhergesehenes (16,5%) 72 4 76

Kapitalkosten 819 426 1,246

Nettoeinnahmen aus der Vorproduktion (150) – (150)

Betriebskosten in der Vorproduktionsphase 212 – 212

Bergungswert der Ausrüstung – (36) (36)

Sanierungs- und Schließungskosten – 135 135

Kapitalkosten insgesamt 881 525 1,406

1. Die Kapitalkosten vor der endgültigen Investitionsentscheidung belaufen sich auf 38,6 Millionen Dollar.

GENEHMIGUNG, UMWELTSCHUTZ UND SCHLIESSUNG

Nach der positiven Entscheidung des Environmental Assessment Office, dem Projekt ein Environmental Assessment Certificate (#M23-01) zu erteilen, wurde das Projekt von einem eigens vom Major Mines Office eingerichteten Mine Review Committee einer gründlichen und strengen Prüfung unterzogen und erhielt anschließend die folgenden Genehmigungen für das Cariboo Gold Project:

· M-247 – Genehmigung nach dem Bergbaugesetz für den Minenstandortkomplex und die Bonanza Ledge;

· M-198 – Genehmigung nach dem Minengesetz für die QR-Mühle;

· PE-111511 – Umweltmanagementgesetz-Genehmigung für den Minenkomplex;

· PE-17876 – Umweltmanagementgesetz-Genehmigung für Bonanza Ledge; und

· PE-12601 – Umweltmanagementgesetz-Genehmigung für QR Mill.

Die am 20. November 2024 erhaltenen Genehmigungen nach dem Minengesetz (British Columbia) ermöglichen es dem Unternehmen, mit den Bau-, Betriebs- und Rekultivierungsaktivitäten an jedem der im Rahmen des Projekts umrissenen Standorte fortzufahren. Die Genehmigungen im Rahmen des Environmental Management Act (British Columbia) beziehen sich auf alle projektbezogenen Einleitungen in die Umwelt, einschließlich Wasser und Luft, sowie auf den Rahmen und die Beschränkungen dafür in den Gebieten außerhalb der unmittelbaren Grenzen des Minengeländes. Diese Genehmigungen markieren den erfolgreichen Abschluss des Genehmigungsverfahrens für die wichtigsten Genehmigungen und festigen den Shovel-Ready-Status des Projekts.

Die Arbeiten mit dem Ministerium für Wasser, Land und Ressourcenschutz und dem Forstministerium zur Erlangung aller erforderlichen Genehmigungen für den Bau der Übertragungsleitung, der für das zweite Halbjahr 2025 erwartet wird, sind im Gange.

Im Vergleich zur FS 2023 wurden in der FS 2025 des Projekts Änderungen vorgenommen, um sie mit den erhaltenen Genehmigungen in Einklang zu bringen. Zu den wichtigsten Bereichen gehören:

· Anpassung der Rekultivierungskosten und Kautionsanforderungen;

· Anpassung des Modells für den Wasserhaushalt und die Wasserqualität;

· Gestaltung der Wasseraufbereitung in voller Übereinstimmung mit den Einleitungsgenehmigungen; und

· Gestaltung der Oberflächeninfrastruktur und des Layouts in Übereinstimmung mit den Auswirkungen auf die Gemeinschaft und den Abhilfemaßnahmen.

EINBEZIEHUNG VON INTERESSENGRUPPEN, GEMEINSCHAFTEN UND PARTNERN

Das Unternehmen ist bestrebt, die Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern im Zusammenhang mit dem Projekt voranzutreiben, wie die langjährigen umfassenden Konsultationen und die Unterzeichnung und laufende Umsetzung der Beteiligungsvereinbarungen mit der Lhtako Dené Nation (im Jahr 2020) und der Williams Lake First Nation (im Jahr 2022) gezeigt haben.

Das Unternehmen bemüht sich um eine Vereinbarung mit der Xatll First Nation. Obwohl noch keine Einigung erzielt wurde, verpflichtet sich das Unternehmen weiterhin zu kontinuierlichem Engagement und Konsultationen. Dazu gehören auch gutgläubige und angemessene Angebote für finanzielle und andere Leistungen, die im Wesentlichen denjenigen entsprechen, denen die Lhtako Dené Nation und die Williams Lake First Nation zugestimmt haben.

Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit dem District of Wells zusammen und hat eine Vereinbarung zur Finanzierung einer Verbindungsstelle unterzeichnet, die in Kraft treten wird, sobald ein geeigneter Kandidat gefunden ist. Die Verbindungsstelle ist eine Anforderung der EAC und wird mit der örtlichen Gemeinde zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Kommunikation zwischen dem District of Wells und dem Unternehmen die Ansichten aller Gemeindemitglieder widerspiegelt. Weitere Gespräche über eine Gemeindevereinbarung werden im 2. Quartal 2025 beginnen.

Das Unternehmen ist bestrebt, einen modernen, sicheren und nachhaltigen Betrieb auf dem Goldprojekt Cariboo zu entwickeln, und wird sich weiterhin für einen konstruktiven Dialog einsetzen, um sicherzustellen, dass alle indigenen Nationen und Interessengruppen von der Entwicklung des Projekts profitieren und es gleichzeitig rentabel bleibt.

ZUSÄTZLICHE OPTIMIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Es gibt bedeutende Möglichkeiten, die in der FS 2025 nicht enthalten sind und die die Wirtschaftlichkeit, den Zeitplan und/oder die Genehmigung des Projekts wesentlich verbessern könnten – über die für alle Bergbauprojekte typischen Faktoren hinaus (wie etwa Änderungen der Metallpreise, Wechselkurse und andere Variablen). Es werden zusätzliche Informationen und weitere Bewertungen empfohlen, um diese Möglichkeiten vollständig zu verstehen, zu quantifizieren und möglicherweise in die Machbarkeitsstudie gemäß NI 43-101 einzubeziehen.

Die bedeutendsten Möglichkeiten, die bis dato identifiziert wurden, sind im Folgenden zusammengefasst und wurden auf der Grundlage ihres potenziellen Ausmaßes an positiven Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts grob kategorisiert. Eine umfassende Liste aller identifizierten potenziellen Chancenbereiche wird im technischen Bericht, der innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden soll, ausführlicher behandelt werden.

Chancen mit hohem Wertpotenzial:

· Erhebliches Potenzial für die Umwandlung bestehender Mineralressourcen in Mineralreserven bei ausreichender Bohrdichte und unter Einbeziehung geeigneter Modifizierungsfaktoren. Zu den vorrangigen Schwerpunktgebieten gehören solche Mineralressourcen, die nicht im aktuellen Minenplan enthalten sind, aber direkt an die geplanten Mineralreserven angrenzen oder in einigen Fällen eine Erweiterung derselben darstellen. Durch die Nutzung bestehender geplanter Infrastrukturen könnte dies die förderbaren Unzen mit minimalen zusätzlichen Kapitalausgaben erhöhen und sich möglicherweise wesentlich auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken. Die gesamten gemessenen und angezeigten Mineralressourcen außerhalb der Mineralreserven umfassen 17,38 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 2,88 g/t und enthalten 1,61 Moz Gold. Die gesamten abgeleiteten Ressourcen außerhalb der Mineralreserven umfassen 18,77 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 3,09 g/t und einem Goldgehalt von 1,86 Moz.

· Die geplante Aufbereitungsanlage und die Oberflächeninfrastruktur wurden strategisch optimiert, um potenzielle zukünftige Erweiterungsoptionen zu ermöglichen. Möglichkeiten für Erweiterungsszenarien mit geringen Kapitalkosten zur Steigerung des Durchsatzes innerhalb der geplanten Projektfläche werden erkundet und evaluiert, vorausgesetzt, es werden ausreichend zusätzliche Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt und alle erforderlichen Genehmigungsänderungen werden erteilt.

Mittlere potenzielle Wertchancen:

· Es besteht die Möglichkeit, die Mühlenausbeute zu erhöhen, indem die gröberen Flotationsabfälle zusammen mit den Erbsortierern und den Erschließungsabfällen an der Oberfläche entsorgt werden

· Lohnvermahlung von Erschließungsmaterial vor der Produktion, um während des Baus Einnahmen zu erzielen.

· Nutzen Sie gebrauchte Geräte, um Kapitalkosten und Entwicklungszeiten zu reduzieren.

· Sondierung alternativer Finanzierungsquellen für bestimmte standortferne Infrastrukturen.

DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ UND ZUM WEBCAST

Datum und Uhrzeit der Live-Veranstaltung Montag, 28. April 2025 um 11:00 Uhr ET

Details zur Telefonkonferenz USA / International gebührenpflichtig +1 (646) 307-1963

USA – Gebührenfrei (800) 715-9871

Kanada – Toronto (647) 932-3411

Kanada – Gebührenfrei (800) 715-9871

Konferenz-ID: 5457156

Weitere internationale Einwahlnummern finden Sie hier:

registrations.events/directory/international/itfs.html

Einzelheiten zum Webcast events.q4inc.com/attendee/466021363

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND QUALIFIZIERTE PERSONEN

Die FS 2025 wurde in Übereinstimmung mit NI 43-101 mit einem Gültigkeitsdatum vom 22. April 2025 erstellt und wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development veröffentlicht.

Der Technische Bericht ersetzt die FS 2023, auf die nicht mehr zurückgegriffen werden sollte.

Damit die Leser die Informationen in dieser Pressemitteilung vollständig verstehen können, sollten sie den vollständigen Text des technischen Berichts lesen, sobald dieser eingereicht wurde, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Qualifikationen und Einschränkungen. Der technische Bericht sollte als Ganzes gelesen werden, und die einzelnen Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden.

Die FS 2025 wurde von unabhängigen Vertretern von BBA, InnovExplo, einer Tochtergesellschaft von Norda Stelo, Alius, Falkirk, WSP, Okane, Integrated Sustainability, Clean Energy und JDS erstellt, die jeweils eine qualifizierte Person“ (im Sinne von NI 43-101) sind (jeweils eine QP“). Jede QP ist unabhängig von Osisko Development und hat geprüft und genehmigt, dass diese Pressemitteilung die Informationen in den jeweiligen Abschnitten der FS 2025, für die sie verantwortlich sind, in der Form und im Kontext, in dem sie erscheint, fair und genau wiedergibt. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der FS 2025 hat jede QP bestätigt, dass die Teile der FS 2025, für die sie verantwortlich waren, nach bestem Wissen und Gewissen alle wissenschaftlichen und technischen Informationen enthalten, die offengelegt werden müssen, damit die FS 2025 nicht irreführend ist. Die Zugehörigkeit und die Verantwortungsbereiche jeder an der Erstellung der FS 2025 beteiligten QP sind nachstehend aufgeführt.

BBA QPs

· Mathieu Belisle, P.Eng. – Analyse der metallurgischen Testarbeiten, Entwurf der Prozessanlage, Schätzung der Kapital- und Betriebskosten der Prozessanlage

· Amanda Fitch, P.Eng. – Finanzieller Cashflow und allgemeine Studienintegration

InnovExplo QPs

· Carl Pelletier, P.Geo. – Schätzung der Mineralressourcen

· Tessa Scott, P.Geo. – Schätzung der Mineralressourcen

· Eric Lecomte, P.Eng. – Schätzung der Mineralreserven, Planung der Untertagemine und Kostenschätzung

Alius QPs

· Sebastien Guido, P.Eng. – Geomechanische (felsmechanische) Aspekte der Planung von Untertagebergwerken

Falkirk QPs

· Katherine Mueller, P. Eng. – Umwelt, Genehmigungen und Engagement

· Rob Griffith, P.Eng. – Standortweites Wasserhaushaltsmodell

· Nikolay Sidenko, P. Geo. – Geochemie von Bergbauabfällen und Vorhersage der Wasserqualität

WSP QPs

· Paul Gauthier, P.Eng. – Entwurf und Kosten für die untertägige Verteilung des Pastenfüllnetzes und das untertägige Erzbrechersystem

Integrierte Nachhaltigkeits-QP

· AJ MacDonald, M.A.Sc., P.Eng., P.E. – Entwurf und Kosten, Wasseraufbereitungsanlag

Okane QPs

· Rachel Sawyer, P.Eng. – Entwurf des oberirdischen Haldenlagers

· Yapo Allé-Ando, M.A.Sc., P.Eng. – Entwurf der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur an der Oberfläche

QPs für saubere Energie

· Philip Clark, P.Eng., P.E. – Schätzung der Energieversorgung

JDS QPs

· Jean-François Maillé, P.Eng. – Kosten für Abfall-, Abraum- und Wassermanagement-Infrastruktur. Indirekte Kosten und Baukosten

Endnoten (ohne Tabellen)

1. In dieser Pressemitteilung verwendet das Unternehmen bestimmte Abkürzungen, darunter: Kapitalwert („NPV“); NPV bei einem Abzinsungssatz von 5% („NPV5%“); interner Zinsfuß („IRR“); gemessen und angezeigt („M&I“); Million („m“); tausend („k“); metrische Tonne („t“); Feinunze („oz“); Gramm pro Tonne („g/t“); Gold („Au“); Silber („Ag“); Lebensdauer der Mine („LOM“); Tonnen pro Tag („tpd“); freier Cashflow („FCF“); Jahre („yrs“); pro Jahr („pa“); Durchschnitt („avg.“); Lebensdauer der Mine („LOM“); versus („vs.“).

2. Die Amortisation wird ab der kommerziellen Produktion berechnet, die als das Erreichen von mind

