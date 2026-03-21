Gold war noch nie so wertvoll wie heute

2025 hat sich der Goldpreis in etwa verdoppelt. Anleger fragen sich wie es weitergehen wird.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und GoldMining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 21.03.2026, 11:20 Uhr Zürich/Berlin

Der Chefvolkswirt und Leiter Research der LBBW verweist auf den realen (inflationsbereinigten) und nominalen Goldpreis. Beide zeigen, dass Gold noch nie so teuer war wie derzeit. Bei knapp 5.600 US-Dollar je Feinunze konnte der Preis des Edelmetalls im Januar 2026 einen Rekord aufstellen. Dann kam die Korrektur. Der Krieg im Nahen Osten verteuert die Energiepreise, dies könnte die Inflation anheizen. Da kommen Zweifel an Zinssenkungen durch die Fed auf. Jedoch dürften die Energiepreise auch wieder nach unten gehen. Und der Goldpreis wird dann von Zinssenkungen gestützt werden.

Wertet dann noch der US-Dollar ab, ist der Weg für höhere Goldpreise wieder geebnet und so gehen viele Analysten von einem weiter steigenden Preis aus. Auch wenn die Steigerungen nicht mehr die Höhe von 2025 erreichen. Gold-ETFs sind nach wie vor gut nachgefragt, denn Unsicherheiten, etwa bei der US-Politik, wird es auch in Zukunft geben. Hierzulande gibt es keine ETFs, die nur in eine Position, etwa Gold, investieren. Für deutsche Anleger gibt es hier die Gold-ETCs (unbefristete Schuldverschreibungen, oft durch physisches Gold abgesichert). Eine derzeit geringere Schmucknachfrage sollte durch diese Faktoren und auch eine anhaltend solide Nachfrage nach Münzen und Barren gut ausgeglichen werden.

Der Iran-Konflikt konnte bisher den Goldpreis nicht nach oben treiben, obwohl dies bei bedeutenden Krisen oder Kriegen eigentlich der Fall ist. Ein Grund liegt vermutlich auch darin, dass die Notenbanken sich gerade beim Goldkauf etwas zurückhalten. Entscheidend für die Zukunft wird sein, inwieweit die gestiegenen Energiepreise die Inflation anfeuern und ob die Zentralbanken wieder mehr Gold kaufen. Dies wird davon abhängen, wie lange der Irankrieg noch andauert. Gold sollte aber der sichere Hafen, der er immer war, bleiben.

Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ -, bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. 2025 bohrte das Unternehmen auf seinen Projekten insgesamt mehr als 18.000 Meter.

GoldMining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung. Auf Goldäquivalent-Basis konnten die angezeigten Ressourcen um rund 75 Prozent (dank dem Vorhandensein des kritischen Metalls Antimon) erweitert werden. Dies steigert den Wert des Projektes.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -)

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Quellen: GoldMining, Fury Gold Mines,

https://www.lbbw-markets.de/portal/privatkunden/research;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

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