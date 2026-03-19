Die Welt braucht Uran

Gemäß Schätzungen werden die Rechenzentren bis 2030 doppelt so viel Strom verschlingen als heute.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Premier American Uranium Corp. und Uranium Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.03.2026, 16:55 Uhr Zürich/Berlin

Künstliche Intelligenz und digitale Anwendungen weisen ein rasantes Wachstum auf. Am 10. März fand unter der Schirmherrschaft der Internationalen Atomenergie-Organisation ein Nukleargipfel statt. 22 Länder aus Asien, Europa und Amerika haben eine Erklärung unterzeichnet. Demgemäß soll die Kernenergie ausgebaut werden. Denn es gibt Klimarisiken und eine beständig wachsende weltweite Energienachfrage. Große Mengen CO2-armer Elektrizität kann nun mal die Atomenergie liefern und so zur Minimierung von fossilen Energieträgern beitragen.

Und so gibt es Länder wie beispielsweise Dänemark, die eine Rückkehr zur Kernenergie prüfen, nachdem sie 40 Jahre lang verboten war. Untersucht wird vor allem ein möglicher Einsatz von kleinen, modularen Reaktoren. Das Unglück von Fukushima ist nun 15 Jahre her und seitdem haben sich technologische Entwicklungen und Sicherheitsstandards deutlich weiterentwickelt. Anlagen und Notfallkonzepte wurden überarbeitet. Mehr als 30 Länder setzen heute auf die Kernenergie und viele Staaten planen neue Reaktoren. Nach fast 14 Jahren Stillstand wurde im Februar 2026 Reaktorblock sechs des Kernkraftwerks Kashiwazaki-Kariwa – des leistungsstärksten Kernkraftwerks der Welt – nach umfangreichen Neu- und Nachrüstungen wieder in den Testbetrieb überführt.

Das einzige Land, das aufgrund des Fukushima-Unglücks den Atomausstieg beschlossen hat, war die Schweiz (Deutschland beschloss schon 2002 den Ausstieg, nahm ihn 2010 zurück und beschloss später den Ausstieg erneut). Für die langfristige globale Versorgungssicherheit ist die Atomkraft heute unabdingbar. Und so sollten Unternehmen, die sich auf Uran konzentrieren, auf das richtige Pferd setzen.

Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – ist etwas Besonderes für Anleger, die auf Diversifizierung setzen, denn es ist das einzige Royalty-Unternehmen in der Uranbranche. Uranium Royalty setzt auf strategische Investitionen in Uranbeteiligungen – darunter Lizenzgebühren, Streaming-Rechte, Fremd- und Eigenkapital von Uranunternehmen sowie physische Urantransaktionen.

Premier American Uranium – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über Uranprojekte in fünf hervorragenden Regionen in den USA. Mit dem umfangreichen Landbesitz ist das Unternehmen bestens positioniert und kann die Energiesicherheit in den USA stärken. Eine Privatplatzierung spült gerade frisches Geld in die Kasse.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-11-update/

Quellen: Uranium Royalty, Premier American Uranium,

https://www.nuklearforum.ch/de/kontext/15-jahre-nach-fukushima-sicherheit-technologie-und-neue-realitaeten/;

https://www.nuklearforum.ch/de/news/daenemark-erwaegt-nach-40-jaehrigem-verbot-die-rueckkehr-zur-kernenergie/;

https://www.nuklearforum.ch/de/news/nuklear-gipfel-28-verbaende-bekraeftigen-strategische-rolle-der-kernenergie/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-11-update/

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

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