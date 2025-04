Gold Royalty gibt die vorläufigen Ergebnisse des ersten Quartals 2025 bekannt

Vancouver, British Columbia – 23. April 2025 – Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: GROY) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ – freut sich, die vorläufigen Ergebnisse des ersten Quartals 2025 bekannt zu geben sowie Einzelheiten zu dem Termin für die Ergebnisse des ersten Quartals, Details zu der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals und dem bevorstehenden Kapitalmarkttag. Alle Beträge sind in US-Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.

Vorläufige Ergebnisse des ersten Quartals 2025

Im ersten Quartal 2025 beliefen sich die Gesamteinnahmen, Landvertragserlöse und Zinsen* auf 3,6 Millionen $ (Einnahmen von 3,1 Millionen $), was 1.249 Unzen Goldäquivalent („GEOs“)* entspricht. Die Lizenzgebühren, Stream-, Vorproduktions- und Darlehenszinsen stiegen im Jahr 2025 an, während die Erlöse aus Landverträgen aufgrund höherer einmaliger Zahlungen im ersten Quartal 2024 um 1,5 Millionen $ zurückgingen. Es wird erwartet, dass die Einnahmen bis 2025 weiter steigen werden, was auf die starken Rohstoffpreise zurückzuführen ist, die die Cashflow-Lizenzgebühren des Unternehmens bei Canadian Malartic, Côté, Borborema, Cozamin und Borden (Porcupine) sowie den Kupferstrom Vare unterstützen.

Gold Royalty hält an seiner am 20. März 2025 veröffentlichten Prognose für die Jahresproduktion 2025 von 5.700 – 7.000 GEOs fest und erwartet, dass die Produktion stärker auf die zweite Jahreshälfte ausgerichtet sein wird, da die vor kurzem in Betrieb genommenen Minenbetriebe, einschließlich Côté, Vare und Borborema, weiterhin auf volle Produktionsraten bis 2025 hochgefahren werden.

*GEOs und Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen sind Non-IFRS-Kennzahlen. Siehe „Nicht-IFRS-Kennzahlen“ unten.

Ergebnisse des ersten Quartals 2025 und Details zum Webcast

Gold Royalty wird seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. März 2025 endende Quartal voraussichtlich am Mittwoch, dem 7. Mai 2025, nachbörslich veröffentlichen.

Am Donnerstag, den 8. Mai 2025, findet um 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) eine Telefonkonferenz statt, um diese Ergebnisse zu diskutieren. Um teilzunehmen, verwenden Sie bitte eine der folgenden Methoden:

Webinar: Hier klicken

US (gebührenfrei): 1-866-652-5200

Kanada (gebührenfrei): 1-855-669-9657

International: 1-412-317-6060

Die Präsentation der Ergebnisse des ersten Quartals 2025 wird auf der Website von Gold Royalty unter www.goldroyalty.com abrufbar sein, und eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation verfügbar sein.

2025 Kapitalmarkttag

Gold Royalty wird seinen Kapitalmarkttag 2025 am 12. Juni 2025 um 9:00 Uhr ET (6:00 Uhr PT) abhalten. Die Veranstaltung findet persönlich in Toronto statt, und es wird auch eine virtuelle Präsentation verfügbar sein. Um sich für den Gold Royalty 2025 Capital Markets Day anzumelden, verwenden Sie bitte den unten stehenden Link:

2025 Kapitalmarkttag Anmeldung: Hier klicken

Die Präsentation zum Kapitalmarkttag 2025 wird auf der Website von Gold Royalty unter www.goldroyalty.com abrufbar sein, und eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation verfügbar sein.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp. Ansprechpartner

Jackie Przybylowski

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Peter Behncke

Direktor, Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für Investoren

Weitere Informationen zu den Grundstücken, die den Lizenzgebühren, Strom- und anderen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, finden Sie in den Veröffentlichungen der Betreiber dieser Grundstücke, einschließlich der hierin erwähnten Pressemitteilungen und anderer Veröffentlichungen dieser Betreiber. Die Angaben zu Liegenschaften, an denen Gold Royalty beteiligt ist, beruhen auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Liegenschaften öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Grundstücken, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend von den Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen und anderen öffentlich verfügbaren Informationen abhängig. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl das Unternehmen keine Kenntnis davon hat, dass solche Informationen nicht korrekt sind, kann es nicht garantieren, dass solche Informationen von Dritten vollständig oder korrekt sind

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“), einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen zu: Erwartungen hinsichtlich des Betriebs und/oder der Erschließung der Projekte, die den Lizenzbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen; Erwartungen hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens; und Aussagen hinsichtlich der Pläne und Strategien des Unternehmens . Solche Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von Begriffen wie „können“, „werden“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „glauben“, „planen“, „vorhersehen“ oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Genauigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Projekten des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Übernahmen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem jeglicher Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebührenbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke auszuführen oder die geplanten Erschließungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken in Bezug auf die Betreiber der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr und in den anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Wir haben in dieses Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen; und (ii) GEOs, die jeweils keine IFRS-Kennzahlen sind. Die Darstellung solcher Nicht-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung, und andere Unternehmen können diese Kennzahlen anders berechnen.

Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen

Die Gesamteinnahmen, Erlöse aus Landverträgen und Zinsen werden ermittelt, indem die Erlöse aus Landverträgen, die mit anderen Mineralienanteilen verrechnet werden, und die Zinsen aus goldgebundenen Darlehen zu den Gesamteinnahmen addiert werden. Wir haben diese Informationen aufgenommen, da das Management der Meinung ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebührenunternehmen in der Edelmetallbergbauindustrie zu bewerten.

Es folgt eine Überleitung der Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen zu den Gesamteinnahmen für die drei Monate bis zum 31. März 2025 bzw. 2024:

Für die drei Monate bis zum

31. März

2025 2024

(in Tausenden von Dollar) ($) ($)

Lizenzgebühren 1,116 1,062

Streaming 484 –

Vorgezogene Mindestlizenzgebühr und Vorproduktionslizenzgebühr 1,078 830

Erlöse aus der Grundstücksvereinbarung 573 2,052

Zinserträge, die dem goldgebundenen Darlehen gutgeschrieben werden 326 241

Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen 3,577 4,185

Erlöse aus Grundstücksverträgen werden auf andere mineralische Beteiligungen angerechnet (113) (1,050)

Zinserträge, die dem goldgebundenen Darlehen gutgeschrieben werden (326) (241)

Einnahmen 3,138 2,894

GEOs

Die GEOs werden ermittelt, indem die Gesamteinnahmen, die Erlöse aus dem Grundstücksvertrag und die Zinsen durch die durchschnittlichen Goldpreise für den entsprechenden Zeitraum geteilt werden:

(in Tausend Dollar, außer durchschnittlicher Goldpreis/oz und GEOs) Durchschnittlicher Gesamteinnahmen, Erlöse GEOs

Goldpreis/oz aus Grundstücksverträgen

und

Zinsen

Für die drei Monate bis zum 31. März 2024 2,072 4,185 2,019

Für die drei Monate bis zum 31. März 2025 2,865 3,577 1,249

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gold Royalty Corp.

Josephine Man

1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

Kanada

email : jman@goldroyalty.com

Pressekontakt:

Gold Royalty Corp.

Josephine Man

1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

email : jman@goldroyalty.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.