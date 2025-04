Canada Nickel begrüßt Gesetzgebung in Ontario zur Unterstützung einer verantwortungsvollen Erschließung kritischer Mineralien

TORONTO, 23. April 2025 – Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/) (TSX V: CNC) (OTCQB: CNIKF) hat die Einführung des Gesetzes Protect Ontario by Unleashing Our Economy Act, 2025 durch die Regierung von Ontario begrüßt, das darauf abzielt, Bürokratie abzubauen und eine effizientere Entwicklung kritischer Mineralprojekte in der gesamten Provinz zu ermöglichen. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Fristen für die Genehmigung von Projekten zu verkürzen, da der dringende und wachsende Bedarf an verantwortungsvoll gewonnenen strategischen Mineralien wie Nickel anerkannt wird, die für die Umstellung auf saubere Energie in Nordamerika und die zukünftige industrielle Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich sind.

Wir begrüßen es, dass die Regierung von Ontario weiterhin politische Instrumente vorantreibt, die eine verantwortungsvolle Erschließung kritischer Mineralien unterstützen, sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. Bei Canada Nickel konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Projekte auf die richtige Weise zu realisieren – mit einem starken Fokus auf Umweltschutz, langfristigen regionalen Vorteilen und der Pflege respektvoller Beziehungen zu den indigenen Völkern.

Canada Nickels Nickelsulfid-Projekt Crawford – etwas außerhalb von Timmins gelegen – ist eine der größten Nickelsulfid-Ressourcen der Welt und ein Eckpfeiler der Strategie Ontarios für kritische Mineralien. Das Projekt wird voraussichtlich erhebliche wirtschaftliche Vorteile durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, Investitionen in die lokale Infrastruktur und die langfristige Versorgung mit kohlenstoffarmem Nickel bringen, das für die Energiewende unerlässlich ist.

Wir sind ermutigt, dass die Genehmigungsfristen und die Effizienz der Regulierungsbehörden zu einer Priorität geworden sind, sagte Pierre-Philippe Dupont, Vice President of Sustainability bei Canada Nickel. Verbesserungen in diesen Bereichen werden die Entwicklung des Crawford-Projekts beschleunigen und es uns ermöglichen, uns besser auf Ontarios Ziel auszurichten, weltweit führend in der Versorgung mit sauberen und sicheren kritischen Mineralien zu werden.

Canada Nickel unterstützt auch die Entscheidung der Regierung, die Region Timmins als strategisch wichtige Wirtschaftsregion einzustufen. Das Gebiet ist aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Bergbau, seiner erfahrenen Arbeitskräfte, seiner gut ausgebauten Energie- und Verkehrsinfrastruktur und der starken Unterstützung durch die Bevölkerung ideal geeignet, um Ontarios Führungsrolle im Bereich kritischer Mineralien zu festigen. Diese Kombination natürlicher Vorteile macht Timmins zu einem idealen Standort für Investitionen in die Produktion von sauberem Nickel, die wertschöpfende Verarbeitung und die nachgelagerte Fertigung.

Durch die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Lieferkapazitäten Ontarios für kritische Mineralien unterstützt der Gesetzentwurf eine widerstandsfähigere und sicherere nordamerikanische Versorgungskette, die den Bedarf an Schnelligkeit mit der Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Entwicklung und der Einbindung der indigenen Bevölkerung in Einklang bringt.

Über Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfidprojekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischem Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Nickel-Cobalt-Sulfid-Vorzeigeprojekt Crawford im Zentrum des produktiven Bergbaureviers Timmins-Cochrane unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.canadanickel.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, CEO

Tel.: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

Medienkontakte:

Melanie Paradis

President, Texture Communications

Tel.: 416-399-7400

E-Mail: melanie@yourtexture.com

Sydney Oakes

Director of Indigenous Relations and Public Affairs, Canada Nickel Company

Tel.: 905-929-7151

E-Mail: sydneyoakes@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Bohr- und Explorationsergebnisse, die Bedeutung von Bohrergebnissen, die Fähigkeit, Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen von Bohrungen auf die Abgrenzung von Ressourcen, das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford, den Zeitplan und den Abschluss (wenn überhaupt) von Mineralressourcenschätzungen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie Unternehmens- und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder die Genehmigung durch Aktionäre zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

