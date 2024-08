Gold ist und bleibt attraktiv

Rezessionsängste in den USA nehmen zu und so bleibt Gold als sicherer Hafen attraktiv.

Dass der Goldpreis Anfang der Woche nachgab, hatte einen Grund. Der breite Aktienausverkauf führte dazu, dass Anleger ihre Positionen auflösten. Denn um Nachschussforderungen zu decken, mussten sie Gewinnpositionen auflösen, sprich Gold verkaufen. In den USA ist die Arbeitslosenquote im Juli auf 4,3 Prozent angestiegen, dies schürt Rezessionsängste und es erhöht die Zinssenkungserwartungen. Dazu kommen geopolitische Spannungen. Dies spricht für Investments in Gold, auch als nicht renditestarke Anlagemöglichkeit. Positiv wirken eine starke Goldnachfrage in Indien und die Nachfrage der Zentralbanken. Im Juli haben besonders Indien und Polen Gold zugekauft. Zu den fleißigen Käufern zählt auch die Türkei. Es sind also nicht allein die chinesischen Goldkaufgelüste, die auf das Edelmetall preislich einwirken. Es ist davon auszugehen, dass Faktoren wie der zunehmende Wunsch vieler Länder nach Entdollarisierung, die geopolitischen Unsicherheiten und die Nachfrage aus Indien oder China langfristig wirken.

Und wie der aus der „In Gold We Trust“-Berichtsreihe bekannte Ronnie Stöferle so schön sagt, „Die Zeiten ändern sich, aber Gold bleibt gleich“. Als grundlegender Finanz- und Geldwert sei die Rolle des Goldes heute noch genauso stark wie eh und je. Aus geldpolitischer Sicht befindet sich die Welt im Umbruch. Eine solide Geldalternative ist nötig. Die Verschuldung vieler Staaten schreitet ungehindert voran, Zentralbanken drehen an finanziellen Stellschrauben, um die Wirtschaft zu steuern. Höchste Inflationsraten hat man gesehen. Gold sollte man deshalb als Alternative zu Geld sehen, denn es ist das bessere Geld. Empfehlenswert sind auch Werte von Unternehmen, die Gold besitzen so wie Chesapeake Gold oder Tudor Gold.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – verfügt mit dem Treaty Creek Projekt über eine aussichtsreiche Gold- und Kupferliegenschaft in British Columbia. Diese beherbergt die Goldstorm-Lagerstätte, die aus einem großen Gold-Kupfer-Porphyrsystem sowie mehreren anderen mineralisierten Zonen besteht.

Auch Chesapeake Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gold-corp/ – besitzt Gold, zudem Silber, in seinem Metates-Projekt in Mexiko. Bei einem weiteren Projekt, dem Lucy-Projekt, ebenfalls in Mexiko gelegen, wurden gerade bis zu gut 5,2 Gramm Gold je Tonne Gestein bei Bohrungen ausgemacht.

