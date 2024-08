IsoEnergy öffnet den Untertagebau wieder und initiiert umfassendes Arbeitsprogramm in der Tony M Mine in Utah

– Ausweitung der Landposition in den Henry Mountains um über 400 %

Toronto, ON, 7. August 2024 – IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“ oder das „Unternehmen“) (TSX: ISO; OTCQX: ISENF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ – freut sich, ein Update über die Wiedereröffnung des Untertagebaus und das umfassende Arbeitsprogramm in der Uranmine Tony M in Utah („Tony M“ oder die „Mine“) bekannt zu geben. Wie in einer Pressemitteilung vom 29. Februar 2024 bekannt gegeben wurde traf das Unternehmen die strategische Entscheidung, den Zugang zum Untergrund wieder zu öffnen, mit dem Ziel, den Uranproduktionsbetrieb im Jahr 2025 wieder aufzunehmen. Der Hauptabstieg bei Tony M wurde am 26. Juli 2024 erfolgreich wiedereröffnet und es laufen nun mehrere Initiativen zur Vorbereitung des umfassenden Arbeitsprogramms, wie im Folgenden beschrieben.

Höhepunkte

– Erfolgreiche Wiedereröffnung der U-Bahn – Das Hauptgefälle bei Tony M ist nun wieder geöffnet. Erste Beobachtungen der unterirdischen Bedingungen zeigen, dass das Hauptgefälle und die unterirdischen Ausrüstungsgeschäfte in gutem Zustand sind (Abbildung 1).

– Sanierung im Gange – Tomcat Mining führt die Sanierung der unterirdischen Anlagen durch, die das Auskoffern, die Installation von Bodenabstützungen und Belüftungssystemen umfasst (Abbildung 2). Diese Arbeiten werden voraussichtlich 8 bis 10 Wochen in Anspruch nehmen, je nach den angetroffenen Bodenverhältnissen.

– Top-Tier-Berater engagiert

o SRK Consulting Limited, ein führendes internationales Bergbauberatungsunternehmen, hat mit dem Unternehmen an der Entwicklung und Umsetzung der Belüftungspläne gearbeitet.

o Call & Nicholas, Inc. ist ein internationales Bergbauberatungsunternehmen, das sich auf geologisches Ingenieurwesen, Geotechnik und Hydrogeologie spezialisiert hat und mit dem Unternehmen an der Entwicklung und Umsetzung der Bodenkontrollpläne arbeitet.

– Kartierung unter Tage und an der Oberfläche beginnt in Kürze – Sobald Abschnitte des Untergrunds für den Zutritt gesichert sind, wird das Explorations-/Geologieteam voraussichtlich in die Mine einsteigen und mit der Kartierung des Erzkörpers vom Untergrund aus beginnen. Diese Arbeiten, zu denen auch eine LiDAR-Vermessung gehören wird, werden voraussichtlich in 3 Wochen beginnen und etwa 1 Monat dauern.

– Bevorstehende technische/wirtschaftliche Studie – Nach Abschluss der Sanierungs- und Kartierungsprogramme beabsichtigt das Unternehmen, eine technische und wirtschaftliche Studie durchzuführen, in der die Produktionsraten sowie die Betriebs- und Kapitalkosten ermittelt werden.

Philip Williams, CEO und Direktor von IsoEnergy, erklärte: „Die Wiedereröffnung des Untertagebetriebs bei Tony M ist ein wichtiger Schritt zur Wiederaufnahme der Produktion und zur Etablierung von IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent. Die langfristigen Uranpreise haben sich seit dem Erwerb der Minen Tony M, Daneros und Rim in Utah von 41 $/lb U3O8 auf 79 $/lb U3O8 fast verdoppelt, und angesichts der äußerst positiven globalen Aussichten für die Kernenergie gehen wir davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Wir glauben, dass nachweislich produzierende Anlagen in erstklassigen Gebieten, wie Tony M, von den Endverbrauchern sehr begehrt sein werden und dass dies ein idealer Zeitpunkt ist, um einen Neustart durchzuführen. Wir haben ein erstklassiges Team von Betreibern und Beratern zusammengestellt, denen ich für ihre unermüdlichen Bemühungen danken möchte, das Projekt bis zu diesem Punkt voranzutreiben, und wir freuen uns darauf, alle unsere Interessengruppen über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.“

Tony M Mine Arbeitsprogramm

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen darauf hingearbeitet, die Tony-M-Untertageanlage wieder für den Zugang zu öffnen. Die Gewährleistung eines sicheren Betriebs hat für das Unternehmen oberste Priorität. Das Unternehmen hat im Rahmen seiner Pläne mit dem San Juan County Minenrettungsteam zusammengearbeitet. Die Kommunikation vor Ort wurde wiederhergestellt, die elektrischen Systeme wurden aufgerüstet und wo nötig erneuert, einschließlich der Installation mindestens eines neuen Generators, der die Emissionsstandards der Stufe 4 erfüllt. Mehrere neue Ventilatoren wurden installiert und werden im Rahmen der Sanierung weiter installiert, ebenso wie mehrere der vorhandenen Ventilatoren. Das Unternehmen setzt die modernste Radonüberwachung ein.

Die Hauptportale wurden am 26. Juli geöffnet und Tomcat Mining hat damit begonnen, die Bodenbedingungen zu bewerten und sich in den Untergrund vorzuarbeiten. Das Unternehmen schätzt, dass die Sanierungsarbeiten 8-10 Wochen dauern werden, was jedoch von den vorgefundenen Bedingungen abhängig ist.

Sobald die unterirdischen Abschnitte sicher begehbar sind, wird das Explorations-/Geologenteam die Mine betreten und mit der Kartierung des Erzkörpers vom Untergrund aus beginnen. Das Unternehmen ist auch dabei, ein Vermessungsunternehmen mit der Durchführung einer LiDAR-Vermessung des gesamten unterirdischen Bereichs von Tony M zu beauftragen, was das erste Mal ist, dass eine solche Vermessung in der Mine durchgeführt wird. Dies wird ein wichtiges Instrument für die zukünftige Minenplanung bei Tony M sein.

Abbildung 1 – Untertage in der Tony M Mine

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76473/07082024_DE_ISO_TonyM_Update Final)de.001.jpeg

Abbildung 2 – Fertigstellung der Installation des Belüftungsgebläses in der Tony M Mine

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76473/07082024_DE_ISO_TonyM_Update Final)de.002.jpeg

Abbildung 3 – Garfield County Commissioner Jerry Taylor mit IsoEnergy COO Marty Tunney unter Tage (links) und Mitglieder des IsoEnergy-Teams mit Vertretern von Garfield County vor dem Hauptportal (rechts) in der Tony M Mine

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76473/07082024_DE_ISO_TonyM_Update Final)de.003.png

IsoEnergy hat sich den Zugang zur White Mesa Mill durch eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels gesichert, was dem Unternehmen einen erheblichen Vorteil verschafft. Die White-Mesa-Mühle ist die einzige in Betrieb befindliche konventionelle Uranmühle in den USA mit einer lizenzierten Kapazität von über 8 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr. Die Mühle befindet sich in LKW-Entfernung zu Tony M.

Abstecken

Das Flatiron-Gebiet wurde durch die Absteckung von 370 Claims und den Zuschlag für zwei Pachtverträge des Bundesstaates Utah über insgesamt 8.680 Acres erworben. Dies stellt eine 440%ige Vergrößerung des Henry Mountain-Landpakets von IsoEnergy dar, das sich um die Tony M Mine dreht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76473/07082024_DE_ISO_TonyM_Update Final)de.004.png

Über Tony M Mine

Die Tony M Mine befindet sich im östlichen Garfield County im Südosten Utahs, etwa 66 Flugmeilen (107 Kilometer) westnordwestlich der Stadt Blanding und 215 Meilen (347 Kilometer) südsüdöstlich von Salt Lake City. Bei dem Projekt handelt es sich um das Gelände der unterirdischen Uranmine Tony M, die Mitte der 1970er Jahre von Plateau Resources, einer Tochtergesellschaft der Consumer Power Company, erschlossen wurde.

Die Uran- und Vanadiummineralisierung in der Mine Tony M befindet sich in Sandsteineinheiten des Salt Wash Member der Morrison-Formation aus dem Jura, einem der wichtigsten Wirte für Uranvorkommen in der Region Colorado Plateau in Utah und Colorado.

Tony M verfügt über die folgende aktuelle Mineralressourcenschätzung:

Tabelle 1: Zusammenfassung der Mineralressourcen – Stichtag 9. September 2022

Klassifizierung Tonnen Grad Enthaltenes Metall

(kurze Tonnen) (% eU3O8 ) (lbs. eU3O8)

Angegeben 1,185,000 0.28 6,606,000

Abgeleitet 404,000 0.27 2,218,000

Anmerkungen:

1. Berichtet im technischen Bericht über das Tony M Projekt, Utah, USA Bericht für NI 43-101, erstellt für Consolidated Uranium Inc. von SLR International Corporation; Mark B. Mathisen, Qualified Person, Gültigkeitsdatum 9. September 2022.

2. Für alle Mineralressourcenkategorien wurden die CIM-Definitionen (2014) verwendet.

3. Die Uranmineralressourcen werden mit einem Cut-off-Gehalt von 0,14 % U3O8 geschätzt.

4. Der Cutoff-Gehalt wurde unter Verwendung eines Metallpreises von 65 $/lb U3O8 berechnet.

5. Bei der Bestimmung der Mineralressourcen wurde keine Mindestabbaubreite zugrunde gelegt.

6. Die Mineralressourcen basieren auf einem Tonnagefaktor von 15 ft3/Tonne (Schüttdichte 0,0667 t/ft3 oder 2,14 t/m3).

7. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

8. Die frühere Produktion (1979-2008) wurde aus der Mineralressource entfernt.

9. Aufgrund von Rundungen können sich die Summen nicht addieren.

10. Die Mineralressourcen sind zu 100 % IsoEnergy zuzuschreiben und befinden sich in situ.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dean T. Wilton: PG, CPG, MAIG, einem Berater von IsoEnergy, der eine „qualifizierte Person“ ist (wie in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects definiert).

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy Ltd. (TSXV: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich der weltweit höchstgradigen angezeigten Uran-Mineralressource rühmen kann.

IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels Inc. getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

CEO und Direktor

info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

www.isoenergy.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorausschauende Informationen

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. „Zukunftsgerichtete Informationen“ beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf den erwarteten Zustand des Hauptschachtes und der untertägigen Ausrüstungswerkstätten bei Tony M; das geplante Sanierungs- und Arbeitsprogramm, den erwarteten Zeitplan und die potenziellen Ergebnisse und Vorteile davon; die Erwartungen hinsichtlich des Zeitplans und des Abschlusses einer LIDAR-Vermessung bei Tony M; die Erwartungen hinsichtlich der Vorbereitung und des Zeitplans für die potenzielle Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs bei Tony M; den laufenden Geschäftsplan, die Probenahme-, Explorations- und Arbeitsprogramme des Unternehmens. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „sieht voraus“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen dieser Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, „eintreten“ oder „erreicht werden“ oder die negative Konnotation davon.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, dass der Uranpreis und die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden, dass Drittanbieter, Ausrüstungen und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Unternehmensleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich u.a.: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, der Einfluss eines Großaktionärs, alternative Energiequellen und Uranpreise, Probleme mit den Eigentumsrechten der Ureinwohner und Konsultationen, Vertrauen in das Management und anderes Personal in Schlüsselpositionen, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse, Verfügbarkeit von Drittunternehmern, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Vorräten, Versagen von Ausrüstung beim Betrieb wie erwartet; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene und andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen, die im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen dargelegt sind und unter dem Profil von IsoEnergy auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IsoEnergy Ltd.

Craig Parry

970 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver

Kanada

email : cparry@isoenergy.ca

Pressekontakt:

IsoEnergy Ltd.

Craig Parry

970 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver

email : cparry@isoenergy.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.