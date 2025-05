Gold aus Nicaragua und aus Ecuador

Diese zwei lateinamerikanischen Länder besitzen einige Gemeinsamkeiten, unter anderem gibt es dort Gold.

Landwirtschaft und Bergbau spielen eine zentrale Rolle in Nicaragua, gelegen in Zentralamerika, und in Ecuador, im Nordwesten Südamerikas. In Nicaragua wurde in den vergangenen Jahren erheblich in den Goldminenbereich investiert, locken doch reiche Goldvorkommen. Beide Länder sind Entwicklungsländer, besitzen wirtschaftliche und kulturelle Gemeinsamkeiten und haben ähnliche politische und soziale Herausforderungen zu bewältigen. Ecuador möchte den Bergbausektor ausbauen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Moderne Bergbautechniken und ausländische Investitionen führten zur Entdeckung reicher Goldvorkommen.

Im Südosten Ecuadors sucht Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – seit 2017 nach Gold, Kupfer und Silber. Neben professionellen Bergbautechniken wurden alte Archivberichte herangezogen, um die Reste spanischer Goldminen aus der Kolonialzeit zu finden. Die früheren Produktionsstätten Logroño und Sevilla (die „verlorenen Städte“) könnten sich in der Cutucu-Kordillere im Südosten Ecuadors befinden. So heißt das Projekt von Aurania Resources auch so treffend The Lost Cities-Cutucu.

In Nicaragua boomt der Goldabbau seit den letzten Jahren. Gold ist dort nun das wichtigste Exportgut. Die meisten Bergbaukonzessionen wurden seit 2007 erteilt. In Nicaragua gefällt Calibre Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ -. Das Unternehmen konnte im ersten Quartal 2025 knapp 72.000 Unzen Gold produzieren, fast 65.000 Unzen kamen aus Nicaragua und etwa 7.000 Unzen aus Nevada. Als mittelgroßer Goldproduzent besitzt Calibre Mining zudem Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Labrador, Neufundland, Washington, Nevada und Nicaragua. Die Gesellschaft wird mit Equinox Gold fusionieren und so einen bedeutenden Goldproduzenten erschaffen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.