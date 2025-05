Silber und Gold können preislich deutlich steigen

Ein Punkt, der für höhere Edelmetallpreise spricht, sind die immensen Schulden vieler Staaten.

In den USA beträgt die Verschuldung fast 37 Billionen US-Dollar, dies sind etwa 122 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das offizielle Haushaltsdefizit beträgt mehr als zwei Billionen US-Dollar. Das bedeutet, dass die US-Regierung mehr als zwei Billionen US-Dollar mehr ausgibt, als sie einnimmt. Und für die Zinszahlungen allein müssen ungefähr 20 Prozent der Steuereinnahmen berappt werden. Das Klima für Gold und Silber, auch für die Gold- und Silberunternehmen erscheint daher positiv.

Laut Schätzungen wird die Verschuldung der USA bis 2035 etwa 134 Prozent des BIP erreichen. Dann müssen rund 30 Prozent der US-Staatseinnahmen für den Schuldendienst verwendet werden. So haben die USA auch kürzlich ihren AAA-Bestnoten-Standard verloren. Für Silber spricht die Tatsache, dass es sich um einen relativ kleinen Markt handelt. Deshalb sollte der Silber-Bullenmarkt, wenn er mal startet, schwer zu bremsen sein. Die gesamte globale Marktkapitalisierung für Gold ist zirka zwölfmal so hoch wie die von Silber. Wenn die Zinsen nach unten gehen, dann ist dies für Silber besonders positiv. Silber ist nämlich preislich in solchen Situationen deutlich nach oben gegangen. Zudem kann es zu geldpolitischen Impulsen kommen.

Für 2026 wird mit einem globalen Wirtschaftswachstum gerechnet, was die Silbernachfrage antreiben und das bestehende Silberdefizit vergrößern wird. Gold hat nach wie vor, heute sogar besonders, Bedeutung als Wertaufbewahrungsvehikel und es steht für wirtschaftliche Stabilität. Mit der zunehmenden Abkehr vom US-Dollar als Reservewährung werden die Notenbanken als auch Investoren sicher weiter auf das edle Metall setzen. Zu den gut aufgestellten Unternehmen, die die beiden Edelmetalle aus dem Boden holen, gehören Fortuna Mining und U.S. GoldMining.

Fortuna Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent, die Minen liegen in Westafrika und in Lateinamerika. Rund 500.000 Unzen Goldäquivalent sollen in 2025 und in 2026 das Licht der Welt erblicken.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – verfügt in seinem Whistler-Projekt in Alaska über große Gold- und Kupferressourcen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

