Gold als Inflationsschutz und Diversifikator

Das global operierende Finanzdienstleistungsunternehmen Morgan Stanley empfiehlt 20 Prozent Gold im Portfolio zu halten.

Morgan Stanley sind Wall-Street-Giganten, auf deren Aussagen Investoren hören. 20 Prozent Gold als Empfehlung, bereits im September 2025 vorgestellt, da mehren sich die Stimmen, die eine Gold-Kaufwelle vorhersagen. Privatpersonen und amerikanische Institutionen haben noch nie so viel in Gold investiert wie derzeit. Sollte sich nun dieser Trend verstärken, würde dies den Goldpreis deutlich nach oben treiben. Denn wenn nur ein Bruchteil der etwa 63 Billionen US-Dollar (Stand September 2025), die in US-Aktien investiert sind, in Gold umgeschichtet wird, dann käme dies einem Goldrausch gleich. Es könnte zu einem Goldrausch im Wert von 12,56 Billionen US-Dollar kommen.

Traditionell wurde ein 60/40-Portfolio (60 Prozent in Aktien und 40 Prozent in festverzinslichen Wertpapieren) mit null Gold favorisiert. Doch nun bekommt Gold mit einem Anteil von 20 Prozent eine neue Dimension. Da sind die Goldkäufe der Zentralbanken viel geringer, auch wenn sie in den vergangenen Jahren über 1.000 Tonnen Gold pro Jahr zugekauft haben, beispielsweise China, die Türkei oder Polen. Die Zentralbanken besitzen weltweit Goldreserven von zirka 36.200 Tonnen Gold, wobei die größten Bestände traditionell von Ländern wie den USA, Deutschland und Italien gehalten werden.

Die beste Absicherung dürften derzeit hochwertige Aktien und Gold bieten. Aktien sind vom Wachstum abhängig. Gold dagegen ist der sichere Hafen, der bei sinkenden Realzinsen in Abschwung-Phasen an Wert gewinnt.

GoldMining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung. Auf Goldäquivalent-Basis konnten die angezeigten Ressourcen um rund 75 Prozent (dank dem Vorhandensein des kritischen Metalls Antimon) erweitert werden. Dies steigert den Wert des Projektes.

Newcore Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/newcore-gold-ltd/ – treibt sein Goldprojekt Enchi im Südwesten Ghanas entlang einer der ergiebigsten und etabliertesten Goldlagerstätten Afrikas aktiv voran. Das Projekt verfügt über eine angezeigte Mineralressource von 743.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 0,55 Gramm pro Tonne und eine abgeleitete Mineralressource von 972.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 0,65 Gramm pro Tonne. Jüngste Bohrergebnisse haben bedeutende Abschnitte mit bis zu 174 Gramm Gold pro Tonne ergeben. Eine vorläufige Machbarkeitsstudie soll bis Ende des ersten Halbjahres 2026 abgeschlossen sein.

