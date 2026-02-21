Stabile Fundamentaldaten, steigende Nachfrage und attraktives Renditepotenzial für Investoren!

Begrenztes Angebot, starke Investmentnachfrage und Zentralbanken als Dauer-Käufer machen Gold zum Stabilitätsanker und liefern zugleich neue Chancen für Investoren.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der globale Goldmarkt präsentiert sich Anfang 2026 in einer Phase struktureller Stärke, die sowohl durch makroökonomische Unsicherheiten als auch durch langfristige Angebots- und Nachfragefaktoren getragen wird. Nach einer mehrjährigen Aufwärtsbewegung erreichte der Goldpreis in den vergangenen Quartalen neue historische Höchststände. Treiber dieser Entwicklung sind geopolitische Spannungen, steigende Staatsverschuldung, Inflations- und Währungsrisiken sowie eine zunehmende Diversifikation institutioneller Portfolios.

Gold 2026: Das Big Picture!

Angebot bleibt begrenzt: Minenproduktion bleibt vorerst stabil, ist aber nur sehr langsam ausweitbar. Recycling würde helfen, hat jedoch natürliche Grenzen. Die Nachfrage ist immens: Schmuck, Technologie/Industrie, Investment und Zentralbanken tragen den Markt parallel. Das Renditeprofil…

Erfahren Sie hier mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

