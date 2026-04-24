GoGold Resources: starke Produktion, volle Kasse und klarer Entwicklungspfad!

,Parral‘ liefert Cashflow, ,Los Ricos South‘ rückt technisch voran und ,Los Ricos North‘ bleibt ein bedeutender Werttreiber. Mit hoher Liquidität, null Schulden und laufendem Projektfortschritt ist…

GoGold solide aufgestellt.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoGold Resources Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoGold Resources · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 24. April 2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Silber profitiert derzeit von zwei Treibern zugleich: vom Interesse vieler Anleger an Edelmetallen und von seiner wichtigen Rolle als Industriemetall. Gerade diese Doppelfunktion macht den Markt für Produzenten und Entwickler besonders spannend.

Nach Angaben des Silver Institute stieg die industrielle Silbernachfrage 2024 um 4 % auf den Rekordwert von 680,5 Mio. Unzen. Treiber waren vor allem Anwendungen aus der Energiewende, der Elektrifizierung der Netzinfrastruktur, der Photovoltaik sowie zusätzliche Impulse aus KI-bezogenen Elektronik-Anwendungen.

Gleichzeitig blieb der Markt im Defizit: Für 2024 weist das Silver Institute ein strukturelles Angebotsdefizit von 148,9 Mio. Unzen aus. Für 2026 erwartet das Institut trotz einer auf rund 1,05 Mrd. Unzen steigenden Gesamtsilberversorgung bereits das sechste Defizitjahr in Folge…

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Viele Grüße,

Jörg Schulte

Quellen: The Silver Institute, Silver Industrial Demand Reached a Record 680.5 Moz in 2024, 16.04.2025, The Silver Institute, Global Silver Investment to Remain Strong in 2026 Against the Backdrop of a Sixth Consecutive Annual Market Deficit, 10.02.2026, GoGold Resources Inc., Press Releases 2026; ,Parral‘ Tailings; Los Ricos; Management Team, GoGold Resources Inc., ,Los Ricos South‘ Technical Report, 28.02.2025, ,Los Ricos North‘ PEA Filing, 30.06.2023; Corporate Presentation, 18.02.2026. Intro-Bild: Performance growth at the fingertipsvon ?? ?

Methodik/Annahmen: Es wurden ausschließlich Unternehmensangaben von GoGold Resources Inc. sowie Veröffentlichungen des Silver Institute verwendet. Die Einordnung ist qualitativ, eigene Kursmodelle oder Renditeprognosen wurden nicht erstellt.

Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Ersteller ist die JS Research GmbH, Olsberg. Der Artikel erscheint im Auftrag von GoGold Resources Inc., die Vergütung erfolgt über die SRC Swiss Resource Capital AG im Rahmen eines entgeltlichen IR-Beratervertrags mit GoGold Resources Inc.

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Herr Jörg Schulte

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