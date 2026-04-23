Kupferpreis macht den Kupfergesellschaften Freude

Umsätze steigen und Gewinnmargen verbessern sich, denn der Kupferbedarf ist in vielen Industriebereichen stark.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und Axo Copper Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 23.04.2026, 16:10 Uhr Zürich/Berlin

Seit 2021 befindet sich der Kupferpreis auf relativ hohem Niveau. Einen starken Preisanstieg gab es im Jahr 2004 und 2011. Grund für den starken Preis des rötlichen Metalls ist auf jeden Fall der Trend zur Elektromobilität. Denn Elektrofahrzeuge enthalten etwa viermal so viel Kupfer wie herkömmliche Verbrenner. Kupfer ist ein Bestandteil von Legierungen, wird in der Elektronik und Elektrotechnik, im Bauwesen, im Flugzeug- und Schiffsbau sowie beim Maschinen- und Anlagenbau verwendet.

Die Dynamik bei den Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen nimmt weiter zu. War hierzulande 2025 fast jeder fünfte neu zugelassene Pkw rein elektrisch, so war es im ersten Quartal 2026 schon fast jeder vierte. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die E-Auto-Neuzulassungen im Jahr 2025 um mehr als 40 Prozent an. Coca-Cola ist Deutschlands größter Getränkehersteller und hat seit Ende 2025 seine komplette Flotte auf Elektrofahrzeuge umgestellt, etwa 1.600 Fahrzeuge. Übrigens fährt auch der Papst elektrisch in seinem Papamobil.

Angesichts hoher Spritpreise werden sich immer mehr die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges überlegen. Bei der Gesamtbetrachtung Elektro-Auto gegen Verbrenner zeigt sich, dass die laufenden Kosten beim E-Auto in der Regel niedriger sind, ebenso wie die Wartungskosten. Und die Kfz-Steuer entfällt bis maximal 2035. Ladebedingungen und Nutzung sind weitere wichtige Faktoren. Und ohne Kupfer gibt es nicht wirklich ein Elektroauto. Denn der Rohstoff ist essenziell für Batterien, Kabel und Motoren. Unternehmen aus dem Bergbaubereich, die das Kupfer produzieren, profitieren vom Elektromobilitätstrend und von hohen Kupferpreisen.

Axo Copper – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-copper-corp/ – besitzt das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel. Neueste Bohrergebnisse sind äußerst positiv (beispielsweise 2,26 Prozent Kupfer und 6,29 Gramm Silber je Tonne Gestein sowie ein Abschnitt von 4,2 Metern mit 3,69 Prozent Kupfer und 9,33 Gramm Silber je Tonne Gestein). Erst kürzlich hat das Unternehmen die Gesellschaft Sapuchi Minera und damit das San Antonio Goldprojekt in Mexiko übernommen, das sich in einer fortgeschrittenen Phase befindet.

Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer und Gold im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien), wo derzeitig vier Bohrgeräte im Einsatz sind. Eine Privatplatzierung hat dem Unternehmen neues Geld in die Kasse gespült.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Axo Copper (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-copper-corp/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

Quellen: Mogotes Metals, Mogotes Metals,

https://www.elektroauto-news.net/news/kostencheck-elektroauto-verbrenner;

https://www.elektroauto-news.net/news/mobilitaetsmonitor-elektromobilitaet-deutschland-ladeinfrastruktur-boom;

https://www.gold.de/kurse/kupferpreis/#minen;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/.

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