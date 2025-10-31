Giant Mining Corp. stellt Update zum Streik von Canada Post und zur Abstimmung auf der Jahreshauptversammlung 2025 des Unternehmens bereit

VANCOUVER, BC – 30. Oktober 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE:BFG | OTC:BFGFF | FWB:YW5 | CSE:BFG.WT.A | CSE:BFG.WT.B) (Giant Mining oder das Unternehmen) teilt mit, dass es den Aktionären aufgrund des anhaltenden Poststreiks in Kanada dringend empfiehlt, ihre Stimme für die bevorstehende Jahreshauptversammlung des Unternehmens am Donnerstag, den 4. Dezember 2025, um 9:00 Uhr PST online abzugeben, indem sie ihre Stimmrechtsvollmacht per E-Mail an proxy@endeavortrust.com schicken. Die Frist für die Stimmabgabe endet am Dienstag, den 2. Dezember 2025, um 9:00 Uhr PST.

Detaillierte Anweisungen zur Stimmabgabe finden Sie auf der Vollmachtsformular (Proxy Form), das auf der Website des Unternehmens unter giantminingcorp.com/ und im SEDAR+-Unternehmensprofil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann.

Eingetragene Aktionäre müssen sich an Endeavor Trust Corporation unter proxy@endeavortrust.com wenden und eine Kontrollnummer und ein Passwort anfordern, bevor sie die mit ihren Stammaktien von Giant Mining Corp. verbundenen Stimmrechte online unter www.eproxy.ca bzw. durch Einreichen des ausgefüllten Vollmachtsformulars per Fax an 604-559-8908 oder per E-Mail an proxy@endeavortrust.com ausüben können.

Aktionäre, die Stammaktien von Giant Mining Corp. in einem Konto bei einem Broker halten, sollten sich an diesen Broker wenden, um Einzelheiten darüber zu erhalten, wie sie ihre Stimme online abgeben können.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 155 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen hat bei der Ermittlung von Explorationszielen Tools und Modelle auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) eingesetzt. Diese Technologien sind neu und haben sich in der Mineralexploration noch nicht bewährt. Es kann nicht garantiert werden, dass der Einsatz von KI die Explorationsergebnisse verbessert, zu Entdeckungen führt oder Ergebnisse liefert, die den Erwartungen des Managements entsprechen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

