Giant Mining meldet At-the-Market-Emissionsangebot von bis zu 5 Millionen $

VANCOUVER, BC – 30. September 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B) (Giant Mining oder das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Aktienvertriebsvereinbarung mit Datum vom 29. September 2025 (die Vertriebsvereinbarung) mit Haywood Securities Inc. (Haywood oder der Agent) abgeschlossen hat. Gemäß der Vertriebsvereinbarung ist das Unternehmen berechtigt, nach eigenem Ermessen und von Zeit zu Zeit während der Laufzeit der Vertriebsvereinbarung über Haywood als alleinigem und ausschließlichem Platzierungsagenten eine Anzahl von Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu verkaufen, die einem Gesamtbruttoverkaufspreis von bis zu 5 Millionen $ entspricht (das ATM-Angebot). Der Verkauf der Stammaktien erfolgt im Rahmen von At-the-Market Distributions im Sinne des National Instrument 44-102 – Shelf Distributions, direkt an der Canadian Securities Exchange (die CSE) oder, soweit vorhanden, auf einem anderen anerkannten kanadischen Marktplatz im Sinne des National Instrument 21-101 – Marketplace Operations, an dem die Stammaktien notiert, quotiert oder anderweitig gehandelt werden. Der Umfang und der Zeitpunkt der Verkäufe im Rahmen des ATM-Angebots werden gegebenenfalls nach alleinigem Ermessen des Unternehmens festgelegt. Die Stammaktien werden zu Marktpreisen oder zu Preisen, die sich an den jeweils geltenden Marktpreisen orientieren, vergeben. Infolgedessen variieren die Preise der im Rahmen des ATM-Angebots verkauften Stammaktien zwischen den Käufern und während des Vertriebszeitraums. Das ATM-Angebot bleibt bis zur Ausgabe und dem Verkauf aller gemäß dem ATM-Angebot auszugebenden Stammaktien oder bis zum 29. Juni 2027 gültig, je nachdem, welches Datum zuerst eintritt, sofern es nicht vor diesem Datum vom Unternehmen oder dem Agenten gemäß den Bedingungen der Vertriebsvereinbarung gekündigt wird.

Die Verkäufe der Stammaktien im Rahmen des ATM-Angebots erfolgen durch einen Prospektnachtrag vom 29. September 2025 (der Prospektnachtrag) zum bestehenden Kurzprospekt des Unternehmens (der Basisprospekt) vom 29. Mai 2025 und werden durch diesen qualifiziert. Der Prospektnachtrag wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht. Der Prospektnachtrag (zusammen mit dem Basisprospekt) kann über die SEDAR+-Website der Canadian Securities Administrators unter www.sedarplus.ca abgerufen werden. Alternativ senden das Unternehmen oder Haywood den Prospektnachtrag (einschließlich des Basisprospekts) auf Anfrage zu. Entsprechende Anfragen können per E-Mail an Haywood unter ecm@haywood.com gerichtet werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem ATM-Angebot für die Fortsetzung des Bohrprogramms auf dem Projekt Majuba Hill und als allgemeines Working Capital zu verwenden.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder in den USA noch an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie beispielsweise Aussagen zum Abschluss des ATM-Angebots, zum Erhalt und zur Genehmigung des ATM-Angebots, einschließlich der Genehmigung durch die CSE, sowie zur Verwendung der Erlöse, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren behaftet sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren – einschließlich der Strategie, Projekte oder Pläne des Unternehmens – können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, die in den von Zeit zu Zeit bei SEDAR+ eingereichten Dokumenten des Unternehmens (siehe www.sedarplus.ca) offengelegt werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

