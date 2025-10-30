SuperBuzz gibt strategische Vertriebsvereinbarung mit führender globaler Werbetechnologie-Plattform bekannt und nimmt 450.000 $ aus der Ausübung von Warrants durch Insider und Investoren ein

Toronto, Ontario – (30. Oktober 2025) / IRW-Press / SuperBuzz Inc. (TSXV: SPZ) (FWB: O2C) (SuperBuzz oder das Unternehmen), eine KI-gestützte SaaS-Plattform, die Webseiten dabei unterstützt, ihren Umsatz zu steigern, ohne ihr Werbebudget erhöhen zu müssen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 20. Oktober 2025 mit einer führenden an der Nasdaq notierten globalen Werbetechnologieplattform eine strategische Vertriebsvereinbarung abgeschlossen hat, die die fortschrittlichen KI-basierten Marketingautomatisierungsfunktionen von SuperBuzz mit dem Open-Web-Content-Discovery- und Werbeökosystem des Partners verbindet.

Diese Vereinbarung zielt darauf ab, die Vertriebsreichweite von SuperBuzz zu erweitern und Vermarktern und Publishern die Möglichkeit zu geben, die gemeinsamen Stärken beider Unternehmen zu nutzen: Die datengesteuerte Engine für generative KI-Inhalte und Kampagnenautomatisierung von SuperBuzz sowie die globale Reichweite des Partners und die Echtzeit-Infrastruktur für die Publikumsinteraktion.

SuperBuzz wurde 2018 von einem Team von Vordenkern im Bereich maschinelles Lernen gegründet und nutzt Modelle zur Generierung natürlicher Sprache und Bilder, um die Erstellung von Kampagnen zu automatisieren und höhere Click-Through- und Konversionsraten für seine Kunden zu erzielen.

Der Partner, ein führender Anbieter von Open-Internet-Werbetechnologien mit einem Jahresumsatz von mehr als 500 Millionen US$ und einem Publisher-Netzwerk mit mehr als 10.000 Premium-Sites weltweit, bietet eine Plattform, die eine skalierbare Performance für Werbetreibende und Publisher ermöglicht und bei Branding- und Performance-Kampagnen messbare Ergebnisse liefert.

Die Marketingexperten von heute stehen vor einer doppelten Herausforderung: Schnell überzeugende kreative Inhalte zu schaffen und diese effizient vor das richtige Publikum zu bringen, so Liran Brenner, CEO von SuperBuzz. Durch die Zusammenarbeit mit einem erstklassigen Anbieter von Werbetechnologie sind wir in der Lage, unsere KI-reiche Content-Produktion mit einem großen Publisher-Netzwerk zu kombinieren, das sinnvolle Interaktionen fördert.

Gemeinsame Kunden können bereits heute mit dem Onboarding beginnen und die integrierte Plattform nutzen, wobei dedizierten Support- und Professional Services-Ressourcen beider Unternehmen angeboten werden, um eine nahtlose Bereitstellung zu gewährleisten.

Ausübung von Warrants durch Insider und Investoren

SuperBuzz freut sich außerdem, die Ausübung von Warrants im Wert von insgesamt rund 450.000 C$ bekannt zu geben, was das wachsende Vertrauen sowohl von Insidern als auch von langfristigen Aktionären widerspiegelt. Diese Ausübungen stärken die Insiderbindung und das Vertrauen in den langfristigen Wachstumskurs von SuperBuzz.

Über SuperBuzz

SuperBuzz ist ein KI-Unternehmen, das sich auf Marketing-Technologielösungen spezialisiert. Die SaaS-Plattform automatisiert durch die Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelles Lernen die Erstellung von Inhalten, das Kampagnenmanagement und die Generierung von Datenverkehr. So können Marketingexperten die Interaktion und Konvertierung mit weniger manuellem Aufwand steigern.

