Generation Uranium gibt neuen Interim-CEO und neuen unabhängigen Direktor bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada – 3. Juni 2025 / IRW-Press / Generation Uranium Inc. (das Unternehmen oder Generation) (TSX-V: GEN) (OTCQB: GENRF) (FWB: W85) gibt den Rücktritt von CEO und Direktor, Herrn Anthony Zelen, bekannt und freut sich mitzuteilen, dass Herr Chris Huggins die Position des Interim-CEO übernehmen und Herr Christoph Bruening in das Board of Directors aufgenommen wird.

Chris Huggins ist eine renommierte Führungskraft mit über 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration, Kapitalmärkte und Geschäftsentwicklung. Er ist in Timmins, Ontario – dem reichhaltigsten Goldbergbaurevier Kanadas – geboren und aufgewachsen und hat sich während seiner gesamten Karriere darauf konzentriert, Werte zu schaffen und Wachstumsmöglichkeiten für Kunden und Aktionäre zu identifizieren.

Herr Huggins begann seine Karriere als Explorationsgeologe bei Homestake Mining und war an bedeutsamen Projekten in Eskay Creek, Snip Mine, Stewart (British Columbia) und Copiapo (Chile) beteiligt. Später wechselte er in den Bereich der neuen Technologien und war dort ein Jahrzehnt lang erfolgreich in den Bereichen Vertrieb und Unternehmensentwicklung tätig. Nach seiner Rückkehr in die Bergbau- und Baubranche hatte Chris Huggins Führungspositionen bei Atlas Copco und Finning inne, wo er Kapitalausstattungslösungen für Branchenführer wie De Beers, BHP, Acciona und Heidelberg lieferte. Außerdem verwaltete er globale und nationale Caterpillar-Konten und brachte strategische Vorteile in komplexe Betriebsumgebungen ein.

Zurzeit fungiert Herr Huggins als CEO und Direktor von Auric Minerals Corp (CSE: AUMC) und Collective Metals Inc. (CSE: COMT), wo sein Hauptaugenmerk auf strategisches Wachstum, betriebliche Exzellenz und einen langfristigen Aktionärswert gerichtet ist.

Herr Bruening ist Gründer und geschäftsführender Partner der Value Relations GmbH, einer Full-Service-Agentur für Investor Relations und Public Relations in Frankfurt mit über 25 Jahren Erfahrung, deren Schwerpunkt auf den Bereichen Bergbau, Exploration, Biotechnologie und Gesundheitswesen liegt. Seit 1998 hat er über 500 Konferenzen und über 200 Informationsveranstaltungen in Deutschland und ganz Europa organisiert und durchgeführt. Darüber hinaus hat er über 600 Unternehmen an die Börse Frankfurt gebracht.

Herr Bruening schloss sein Studium der Chemie an der Technischen Universität (TU) Darmstadt im Jahr 1995 ab. Er ist Autor mehrerer Publikationen, einschließlich über Seltenerdmetalle und Uran, und wird in Kürze ein Buch über Energie und zukünftige Herausforderungen veröffentlichen. Er hat auf allen führenden Rohstoffkonferenzen präsentiert, einschließlich der PDAC, Mines and Money, der Deutschen Rohstoff Messe Frankfurt, der Edelmetall- und Rohstoffmesse München sowie der Vancouver Resource Investment Conference. Zuvor war er Direktor mehrerer börsennotierter Unternehmen in Kanada, den USA und Deutschland gewesen.

Das Unternehmen dankt Herrn Zelen für seine langjährige hervorragende Arbeit an der Spitze des Unternehmens und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Herausforderungen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN

Chris Huggins

Interim Chief Executive Officer

admin@generationuranium.com

Über Generation Uranium

Das auf natürliche Ressourcen spezialisierte Unternehmen ist im Bereich der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionen tätig. Das Unternehmen ist zu 100 % am Uranprojekt Yath, das sich im Territorium Nunavut befindet, beteiligt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen unter anderem Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und sonstigen Aktivitäten des Unternehmens, Umweltrisiken, zukünftige Metallpreise, Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie andere Risiken in der Bergbaubranche. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Warnhinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind, eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Generation Uranium Inc.

Anthony Zelen

625 Howe Street, Suite 488

V6C 2T6 Vancouver, BC

Kanada

email : anthonyzelen88@gmail.com

Pressekontakt:

Generation Uranium Inc.

Anthony Zelen

625 Howe Street, Suite 488

V6C 2T6 Vancouver, BC

email : anthonyzelen88@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.