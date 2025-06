Graphite Ones Projekt Graphite Creek erhält Genehmigung für das FAST-41 Federal Permitting Dashboard

Graphite One ist das erste Projekt für den Abbau kritischer Mineralien in Alaska, das in das FAST-41-Dashboard aufgenommen wurde

Der FAST-41-Status folgt auf den Abschluss der Machbarkeitsstudie von Graphite One, die mit 37,3 Millionen $ im Rahmen des Defense Production Act finanziert wurde.

G1 tritt in die Genehmigungsphase ein, da der Präsidialerlass zu kritischen Mineralien sofortige Maßnahmen zur Steigerung der amerikanischen Mineralproduktion und die Erschließung des außergewöhnlichen Ressourcenpotenzials Alaskas fordert

3. Juni 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSXV: GPH; OTCQX: GPHOF) (Graphite One, das Unternehmen oder G1) freut sich, bekannt zu geben, dass das Projekt Graphite Creek des Unternehmens – das vorgelagerte Kernstück der gesamten fortgeschrittenen Graphitlieferkette von G1 in den USA (Graphite Creek) – als erfasstes Projekt in das FAST-41 Permitting Dashboard aufgenommen wurde. Das Projekt von Graphite One ist das erste Bergbauprojekt in Alaska, das in das FAST-41 Dashboard aufgenommen wurde.

Die Genehmigung von Graphite Creek als erstes Bergbauprojekt in Alaska im Rahmen von FAST-41 ist ein wichtiger Schritt für G1 und unsere Strategie für eine vollständige Lieferkette in den USA, sagte Anthony Huston, CEO von Graphite One. Mit den Präsidialerlassen von Präsident Trump zu kritischen Mineralien und Alaska steht Graphite One an der Spitze einer Renaissance kritischer Mineralien im Inland, die transformative Anwendungen von Energie und Transport bis hin zu KI-Infrastruktur und nationaler Verteidigung vorantreiben wird.

Die inländische Lieferkette von Graphite One soll Graphitkonzentrat aus der Lagerstätte Graphite Creek nördlich von Nome, Alaska, und Anodenaktivmaterial in einer Anlage produzieren, die vorbehaltlich der Finanzierung in Warren, Ohio, gebaut werden soll (das Projekt).

Der FAST-41-Status folgt auf die Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie (FS) von Graphite One am 23. April 2025, die mit Unterstützung des Department of Defense Production Act (DPA) 15 Monate vor dem geplanten Termin abgeschlossen wurde. Die jährliche Graphitkonzentratkapazität der Mine Graphite Creek in der FS wurde gegenüber der Vormachbarkeitsstudie (PFS) aus dem Jahr 2022 von 53.000 Tonnen pro Jahr (t/a) auf 175.000 t/a erhöht, wobei die Lebensdauer der Mine von 20 Jahren beibehalten wurde. Die nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen stiegen auf 322 % der PFS-Ressourcen. Die FS prognostiziert einen internen Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 27 % bei einem Diskontsatz von 8 %, einem Kapitalwert von 5,03 Milliarden $ und eine Amortisationszeit von 7,5 Jahren.

FAST-41 rationalisiert das Genehmigungsverfahren, indem es durch die Festlegung öffentlich zugänglicher Zeitpläne und Verfahren für Bundesbehörden die Termintreue und Vorhersehbarkeit verbessert und damit die Unvorhersehbarkeit im Genehmigungsverfahren verringert. FAST-41 sieht auch Mechanismen zur Problemlösung vor, während das Federal Permitting Dashboard allen Projektbeteiligten und der Öffentlichkeit die Möglichkeit bietet, den Fortschritt eines Projekts einschließlich der Fristen für öffentliche Stellungnahmen zu verfolgen.

Die Maßnahme fand starke Unterstützung bei führenden Politikern Alaskas:

Die Abhängigkeit Amerikas von ausländischen Mineralien und Metallen ist eine Belastung für unsere Wirtschaft und eine Gefahr für unsere nationale Sicherheit, sagte Mike Dunleavy, Gouverneur von Alaska. Als größte natürliche Graphitlagerstätte des Landes sendet die Aufnahme von Graphite Creek in das FAST-41 Permitting Dashboard ein starkes Signal, dass Alaska für die Entwicklung kritischer Mineralien in den USA von entscheidender Bedeutung ist.

Die Aufnahme von Graphite One in das FAST-41 Permitting Dashboard ist ein weiterer Hinweis darauf, dass dieses Projekt eine nationale Priorität von strategischer Bedeutung darstellt, sagte Senatorin Lisa Murkowski. Es steht außer Frage, dass die Erschließung der größten natürlichen Graphitlagerstätte in ganz Nordamerika für unsere Wirtschaft, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit weitaus besser ist, als unseren gesamten Bedarf aus instabilen Ländern wie Mosambik zu importieren. Ich danke der Trump-Regierung dafür, dass sie Graphite One in das Dashboard aufgenommen hat, und freue mich auf den Tag, an dem dieses Projekt die Produktion aufnimmt.

Ich möchte Graphite One gratulieren, dass das Unternehmen dank der Finanzierung durch den Defense Production Act diesen Meilenstein erreicht hat, für den ich mich seit Beginn des Projekts im Senat unermüdlich eingesetzt habe, sagte Senator Dan Sullivan. Dieses Projekt hat das Potenzial, die Tür zur Erschließung der reichhaltigen Vorkommen an kritischen Mineralien und Metallen unseres Bundesstaates zu öffnen, was auch für die nationale Sicherheit unseres Landes von großer Bedeutung wäre. Wir müssen die Abhängigkeit Amerikas von China bei kritischen Mineralien wie Graphit beenden, die für alternative Energien und Quellen sowie für kritische Verteidigungstechnologien notwendig sind. Glücklicherweise versteht Präsident Trump das große Potenzial unseres Bundesstaates und ist entschlossen, dazu beizutragen, unsere riesigen Ressourcen zu erschließen und gut bezahlte Arbeitsplätze für die Einwohner Alaskas zu schaffen. Der FAST-41-Status von Graphite One ist eine großartige Nachricht für unseren Bundesstaat und unser Land.

Die Sicherung unserer Lieferketten für kritische Mineralien ist eine zentrale Priorität und erfordert einen gesamtstaatlichen Ansatz, sagte Nick Begich, Kongressabgeordneter von Alaska. Unsere nationale Sicherheit, Souveränität und fortgesetzte Selbstbestimmung erfordern, dass wir Maßnahmen ergreifen, und Graphite One ist dabei ein Vorreiter.

Graphite Ones vollständige Lieferkettenstrategie in den USA

Das Projekt ist als integrierter Geschäftsbetrieb geplant, um Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien und andere Graphitprodukte für den US-Binnenmarkt in kommerziellem Maßstab unter Verwendung von hauptsächlich natürlichem Graphit aus Alaska herzustellen. Das Projekt kombiniert den Betrieb einer modernen Graphitproduktionsanlage in Warren, Ohio, mit der Lieferung von natürlichem Flockengraphit aus der geplanten Mine Graphite Creek des Unternehmens in Alaska. Die mit den Bergbau-Claims des Unternehmens im Bundesstaat Alaska verbundenen Ressourcen wurden im Januar 2022 vom U.S. Geological Survey als größte natürliche Graphitlagerstätte Amerikas www.usgs.gov/data/graphite-deposits-united-states

und im Jahr 2023 als eine der größten der Welt bezeichnet. Dies geht der durch die Machbarkeitsstudie bestätigten Erhöhung der Lagerstättenmenge voraus. Die Produktionsanlage in Ohio erhielt im September 2024 eine Interessensbekundung im Wert von 325 Millionen $ von der EXIM Bank.

Über den Permitting Council und FAST-41

Der Permitting Council wurde 2015 durch Titel 41 des Fixing Americas Surface Transportation Act (FAST-41) gegründet und ist eine Bundesbehörde, die mit der Verbesserung der Transparenz und Vorhersehbarkeit des bundesstaatlichen Umweltprüfungs- und Genehmigungsverfahrens für bestimmte kritische Infrastrukturprojekte beauftragt ist. Der Permitting Council setzt sich zusammen aus dem Permitting Council Executive Director, der als Vorsitzender des Councils fungiert; 13 Mitgliedern aus Bundesbehörden (darunter stellvertretende Ministerialbeamte der Ministerien für Landwirtschaft, Armee, Handel, Inneres, Energie, Verkehr, Verteidigung, Innere Sicherheit sowie Wohnungsbau und Stadtentwicklung, der Leiter der Umweltschutzbehörde sowie die Vorsitzenden der Bundesenergieaufsichtsbehörde, der Atomaufsichtsbehörde und des Beirats für Denkmalpflege) und dem Vorsitzenden des Rates für Umweltqualität des Weißen Hauses sowie dem Direktor des Amtes für Verwaltung und Haushalt.

Der Permitting Council koordiniert die Umweltprüfungen und Genehmigungen auf Bundesebene für Projekte, die eine FAST-41-Erfassung beantragen und dafür in Frage kommen. Mittels FAST-41 erfasste Projekte haben Anspruch auf umfassende Genehmigungszeitpläne und eine transparente, kooperative Verwaltung dieser Zeitpläne über das Federal Permitting Dashboard. Durch FAST-41 erfasste Projekte können in den Bereichen Energieerzeugung, Stromübertragung, Energiespeicherung, Landverkehr, Luftfahrt, Häfen und Wasserstraßen, Wasserressourcen, Breitband, Pipelines, Fertigung, Bergbau, Kohlenstoffabscheidung, Halbleiter, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Hochleistungsrechnen und fortschrittliche Computerhardware und -software, Quanteninformationswissenschaft und -technologie, Datenspeicherung und Datenmanagement sowie Cybersicherheit angesiedelt sein.

Der Permitting Council fungiert auch als Bundeszentrum für hervorragende Genehmigungsleistungen und unterstützt die Bemühungen des Bundes zur Verbesserung der Genehmigungen für Infrastrukturprojekte, einschließlich und über die von FAST-41 erfassten Projekte hinaus, soweit dies gesetzlich zulässig ist, darunter Aktivitäten, die eine effiziente, zeitnahe und vorhersehbare Durchführung von Umweltprüfungen und Genehmigungen für vom Bund genehmigte Infrastrukturprojekte fördern oder ermöglichen.

Qualifizierte Sachverständiger

Jason Todd, Mitarbeiter von Barr Engineering Co., ist der primäre qualifizierte Sachverständige für die Machbarkeitsstudie, die in den NI 43-101-konformen technischen Bericht, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und der Webseite des Unternehmens verfügbar ist, einbezogen wurde. Herr Todd ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. (TSXV: GPH; OTCQX: GPHOF) widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das Projekt) mit dem Ziel, sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien im kommerziellen Maßstab mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau, die Verarbeitung und die Herstellung von hochgradigen Anodenmaterialien vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge beliefert.

Im Namen des Board of Directors

Anthony Huston (gez.)

Weitere Informationen über Graphite One Inc. finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.GraphiteOneInc.com oder wenden Sie sich an:

Anthony Huston

CEO, President & Direktor

Tel: (604) 889-4251

E-Mail: AHuston@GraphiteOneInc.com

Investor Relations-Kontakt

Tel: (604) 684-6730

GPH@kincommunications.com

Auf X @GraphiteOne

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich jener Aussagen über die Fast 41-Listung und die erwarteten Auswirkungen des Fast 41-Status, die geplante Produktion von Mineralreserven und -ressourcen, den Bau der Anlage in Warren (Ohio) sowie über Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen beabsichtigt, erwartet, plant oder vorschlägt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie schlägt vor, erwartet, wird erwartet, geplant, schätzt, projiziert, plant, plant, beabsichtigt, geht davon aus , glaubt, deutet an, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es keine Gewissheit dafür gibt, dass die Fast 41-Listung sich so auf das Unternehmen auswirken wird, wie in dieser Pressemeldung beschrieben, dass das Projekt Graphite Creek die in der Machbarkeitsstudie dargelegten Mineral produzieren wird oder dass die Anlage in Warren (Ohio) errichtet wird. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Titel zu erhalten, und Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf den Bergbau und die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, sowie die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Investoren in den kontinuierlichen Offenlegungsberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Graphite One Inc.

Anthony Huston

777 Hornby Street, Suite 600

V6Z 1S4 Vancouver B.C.

Kanada

email : ahuston@graphiteoneinc.com

Pressekontakt:

Graphite One Inc.

Anthony Huston

777 Hornby Street, Suite 600

V6Z 1S4 Vancouver B.C.

email : ahuston@graphiteoneinc.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.