Fury stockt Finanzierung auf 3,08 Millionen CAD auf

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

TORONTO, Kanada – 6. Juni 2025 – Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) – www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-update-on-new-strategic-investor-agnico-eagle-and-whats-planned-for-2025/ – („Fury“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das geplante Privatplatzierungsangebot, das am 5. Juni 2025 angekündigt wurde, von 2.500.000 CAD auf 3.080.000 CAD erhöht wurde. Fury beabsichtigt nun, bei einer kleinen Gruppe von akkreditierten und institutionellen Investoren in Kanada insgesamt 4.000.000 Flow-Through-Stammaktien (die „Aktien“) des Unternehmens zu einem Preis von 0,77 CAD pro Aktie privat zu platzieren, um einen Bruttoerlös von insgesamt 3.080.000 CAD zu erzielen (das „Angebot“). Diese Angebotszahl könnte sich um bis zu 15,4 % erhöhen, wenn ein strategischer Investor von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch macht, das in einer Pressemitteilung vom 27. Mai 2025 bekannt gegeben wurde.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 19. Juni 2025 (das „Abschlussdatum“) abgeschlossen, vorbehaltlich der Unterzeichnung der Zeichnungsverträge und der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen und der Genehmigung der Toronto Stock Exchange („TSX“) und der NYSE American LLC. Andere zuvor angekündigte Bedingungen und Konditionen bleiben unverändert.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. für deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und eine Position von 11,8 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. hält (etwa 14,5 % der emittierten Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fury erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich des Erfolgs des Angebots, des Abschlussdatums des Angebots, der geplanten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und der steuerlichen Behandlung der Aktien. Obwohl Fury versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und -erschließung, der schwankenden Rohstoffpreise, der zukünftigen steuerlichen Behandlung der Aktien, der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Nichtzustandekommen des Angebots für den Fall, dass die aufschiebenden Bedingungen (einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen) nicht erfüllt werden; Ungewissheiten in Bezug auf die rechtzeitige Beschaffung einer ausreichenden Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen; und andere Risiken und Ungewissheiten, die in unseren jüngsten Wertpapierdokumenten unter www.sedarplus.ca.

Es kann auch andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Fury verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

