Fury kündigt Abschluss der Finanzierung an

TORONTO, Kanada – 20. Juni 2025 – Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine vorherige Meldung (siehe Pressemitteilung vom 5. Juni 2025) eine Privatplatzierung von 3.999.701 Stammaktien des Unternehmens, die als Flow-Through-Aktien“ im Sinne von Subsection 66(15) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) gelten („FT-Aktien“), zu einem Preis von C$ 0.77 pro FT-Aktie zu einem Bruttoerlös von insgesamt 3.079.800 C$ (das „Angebot“).

In Zusammenhang mit dem Angebot übte Agnico Eagle Mines Limited („Agnico Eagle“) sein bestehendes Beteiligungsrecht aus und erwarb 440.000 Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) zu einem Preis von 0,67 C$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von 294.800 C$ (die „Privatplatzierung“). Die im Rahmen der Privatplatzierung erworbenen Stammaktien gelten nicht als „Flow-Through-Aktien“. Die Privatplatzierung führte zusammen mit dem Angebot zu einem Bruttoerlös von insgesamt 3.374.600 C$ für das Unternehmen. Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden für die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Explorationsprogramms bei Committee Bay verwendet.

„Wir freuen uns über das Interesse von zwei großen institutionellen Investoren und einem unserer Direktoren an dem Angebot“, sagte Tim Clark, CEO von Fury. „Die Erlöse aus dieser Finanzierung werden uns dabei helfen, Explorationsmöglichkeiten auf unseren Projekten in Quebec und Nunavut zu verfolgen und das Potenzial für Entdeckungen in unserem gesamten Mineralexplorationsportfolio zu steigern.“

Ein Direktor des Unternehmens erwarb 52.000 FT-Aktien. Das Unternehmen beruft sich auf die Befreiung von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) des kanadischen Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Shareholders in Related Party Transactions, da weder der Marktwert der ausgegebenen Wertpapiere noch die gezahlte Gegenleistung 2,5 Millionen Dollar bzw. 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.

Die im Rahmen des Angebots und der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und eine Position von 11,8 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. hält (etwa 14,5 % der emittierten Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Leiterin Investor Relations

Tel:-(844) 601-0841

E-Mail:-info@furygoldmines.com

Website:-www.furygoldmines.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fury erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich der geplanten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und der Privatplatzierung sowie der steuerlichen Behandlung der FT-Aktien. Obwohl Fury versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und -erschließung, der schwankenden Rohstoffpreise, der zukünftigen steuerlichen Behandlung der FT-Aktien, der Ungewissheiten in Bezug auf die rechtzeitige Beschaffung ausreichender Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen und anderer Risiken und Ungewissheiten, die in unseren jüngsten Wertpapierunterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, offengelegt werden, kann es auch andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Fury verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

