Führungswechsel bei der ELA Container Offshore GmbH

Thorsten Kroes übernimmt Geschäftsführung.

Bei ELA Container Offshore beginnt ein neues Kapitel: Im Mai 2025 ist Thorsten Kroes dem Unternehmen beigetreten und bildet nunmehr zusammen mit Hans Gatzemeier und Günter Albers die Geschäftsführung. Gatzemeier, der die Gesellschaft seit 2014 hauptverantwortlich mit aufgebaut hat, begleitet den Übergabeprozess weiterhin aktiv bis zum Jahresende und wechselt anschließend in den wohlverdienten Ruhestand.

Kroes bringt langjährige internationale Erfahrung aus dem Schiffbau mit – unter anderem als Projektleiter bei der Meyer Werft, wo er zuletzt für das Forschungsschiff Meteor IV verantwortlich war. „ELA vereint für mich berufliche Herausforderung und meine enge Verbindung zum Emsland – genau diese Kombination hat mich überzeugt“, sagt Kroes, der in Papenburg lebt. Die Gespräche mit der Geschäftsführung und die offen gelebte Unternehmenskultur bei ELA hätten seinen Entschluss zusätzlich bestärkt. Auch inhaltlich sieht er viele Parallelen: „Zahlreiche Themen aus dem Schiffbau lassen sich hervorragend auf die Offshore-Projekte übertragen“, betont Kroes.

„Thorsten bringt die ideale Mischung aus Erfahrung, frischem Wind und einer starken Identifikation mit unseren Werten mit. Mir war wichtig, den Übergang frühzeitig und Schritt für Schritt zu gestalten. Thorsten wird sukzessive in den persönlichen Austausch mit Kunden, Lieferanten und der gesamten ELA Gruppe sowie in alle Regeltermine mit eingebunden. So lernt er das Team und unser Produktportfolio Tag für Tag besser kennen“, erklärt Gatzemeier.

Ein Meilenstein seiner eigenen Laufbahn war das Offshore-Großprojekt Blue Giant, mit dem ELA 2008 in den Offshore-Markt einstieg – ein Projekt, das letztlich zur Gründung der heutigen Gesellschaft führte. Besonders stolz ist Gatzemeier auf das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens – sichtbar unter anderem im Bau und der Erweiterung der Produktionshalle sowie im Aufbau eines starken Teams.

Thorsten Kroes blickt mit klarer Vision Richtung Zukunft: „Es steckt noch viel Potenzial im Offshore-Bereich und bis 2045 soll die Stromerzeugung auf See deutlich zunehmen. Mit unseren flexiblen, modularen Lösungen sind wir bestens aufgestellt, um diese Nachfrage zu bedienen – insbesondere, weil wir unseren Kundinnen und Kunden neben einzelnen Containern auch Komplettlösungen inklusive Mobiliar und Zubehör anbieten.“

Kroes freue sich darauf, viele neue Menschen kennenzulernen und gemeinsam mit dem Team die Zukunft von ELA Container Offshore mitzugestalten.

Die ELA Container Offshore GmbH ist Teil des Familienunternehmens ELA Container mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Containerfertigung, 1.400 Mitarbeitenden und über 60.000 Containermodulen. Die Schwestergesellschaft mit rund 30 Mitarbeitenden produziert Offshore-Container zur Miete und zum Verkauf, die auf Konverterplattformen und auf allen Arten von Seeschiffen, Pontons und Barges eingesetzt werden. Je nach Kundenwunsch werden ELA Offshore Container individuell angepasst, sind sofort einsatzbereit und kurzfristig verfügbar. Weitere Informationen unter www.ela-offshore.com

