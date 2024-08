Zehn Jahre ELA Container Offshore

Wind, Wetter, Seegang oder Salzwasser – Container im maritimen Bereich und auf hoher See sind besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Darum hat ELA vor 10 Jahren die ELA Container Offshore gegründet.

Die Geschichte des Offshore-Geschäfts bei ELA Container begann bereits 2008 mit einem ersten großen Auftrag über eine Mannschaftunterkunft für fast 200 Mitarbeitende auf dem Dockschiff Blue Giant im Golf von Mexiko. Bald danach begann ein kleines ELA Team mit der Entwicklung eines standardisierten Containers, der über spezielle Eigenschaften für den Einsatz auf See verfügt – den 20 Fuß ELA Offshore Allrounder. Der Offshore Container erfüllt im Hinblick auf Ausstattung, vorgeschriebene Materialien und Abmessungen alle relevanten Offshore-Vorschriften und -Anforderungen. Mitte 2011 wurde der 20 Fuß ELA Offshore Allrounder eingeführt und legte den Grundstein dafür, künftig Raumlösungen auf seegängigen Schiffen und Plattformen vermieten und verkaufen zu können. Parallel zum Offshore Container selbst wurden Komponenten wie Stairways und Gangways entwickelt, um auch mehrstöckige Containeranlagen realisieren zu können.

„Ab diesem Zeitpunkt haben wir viel in den Vertrieb investiert und uns in der Branche bekanntgemacht“, sagt Hans Gatzemeier, Geschäftsführer von ELA Container Offshore. 2012 gab es einen weiteren Großauftrag eines mexikanisches Unternehmens, das eine Unterkunftslösung für 216 zusätzliche Mitarbeitende auf einer Offshore-Plattform im Golf von Mexiko benötigte. Dabei kamen 54 ELA Offshore Container zum Einsatz.

2013 realisierte ELA einen weiteren Großauftrag im Rahmen der Inbetriebnahme einer Konverterplattform in der Nordsee. ELA vermietete insgesamt 30 Offshore Container, sechs Stairways und 72 Gangways für eine dreistöckige Unterkunft, die auf der Plattform errichtet wurde. Im gleichen Jahr erhielt ELA den Auftrag für eine dreistöckige Raumlösung auf einem Arbeitsschiff.

Der zunehmende Bedarf an mobilen Raumlösungen für den Offshore-Markt führte schließlich 2014 zur Gründung der ELA Container Offshore GmbH. ELA reagierte damit auf die steigende Nachfrage im Bereich Unterkunftscontainer auf Plattformen und Schiffen, insbesondere auch aus der Energiewirtschaft. „Der Markt der Offshore-Anwendungen für unsere Produkte ist so groß und gleichzeitig so besonders, dass die Gründung einer eigenen, spezialisierten Gesellschaft sinnvoll wurde“, sagt Günter Albers, geschäftsführender Gesellschafter. Seit ihrer Gründung leiten Günter Albers und Geschäftsführer Hans Gatzemeier die ELA Container Offshore GmbH in der Doppelspitze.

Die Containerspezialisten von ELA Container Offshore haben die Produkte seitdem laufend weiterentwickelt und verbessert. Der Mietpark umfasst mehr als 1.000 Container inkl. Zubehör in Offshore-Spezifikation, die für den schnellen und flexiblen Einsatz zur Verfügung stehen.

Aber beim Standort Deutschland und dem 20 Fuß ELA Offshore Allrounder sollte es nicht bleiben. 2016 wurde die ELA Container Offshore USA Corp. gegründet, um anhand einer Musteranlage auf einem gemieteten Gelände und der Teilnahme an einer Messe die Akzeptanz am US-amerikanischen Markt zu bewerten. Der Einstieg in den US-Markt führte zu Aufträgen bis nach Trinidad und Tobago in der Karibik.

Da bei Mannschaftsunterkünften immer speziellere Raumlösungen gefordert waren, wurde das Produktportfolio erweitert. So wurde 2016 der 33 Fuß ELA Offshore Premium Plus Container eingeführt. Diese Variante bot mit seinen Abmessungen mehr Komfort. 2019 folgte dann eine alternative Version zum 20 Fuß Offshore Modell. Der sogenannte 20 Fuß ELA Offshore Light Container wurde speziell für den On- und Nearshore-Einsatz entwickelt.

Am Heimatstandort in Haren (Ems) errichtete die ELA Container Offshore GmbH 2017 eine ganz neue, eigene Produktionshalle, die Anfang 2023 auf die doppelte Größe erweitert wurde, um die Fertigungskapazitäten aufgrund der steigenden Nachfrage zu vergrößern.

„Vor der Gründung im Jahr 2014 hätten wir nicht gedacht, dass der Markt sich so rasant entwickeln würde“, sagt ELA Container Offshore Geschäftsführer Hans Gatzemeier. Die Erfahrung und das Know-how von ELA Container sowie starke Partnerschaften haben dafür gesorgt, dass ELA Container Offshore seinen Anteil an diesem Markt stetig weiter ausbauen konnte. „Die Offshore-Sparte ist damit zu einem wesentlichen Teil der ELA Familie geworden“, so Gatzemeier.

Weitere Informationen zum Jubiläum von ELA Container Offshore unter https://www.ela-offshore.com/de/10-jaehriges-jubilaeum

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container Offshore GmbH

Frau Mareike Müller

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 7323-500

web ..: https://www.ela-offshore.com

email : marketing@ela-offshore.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

