Fortuna reicht Formular 40-F, Jahresbericht, ein

Vancouver, 27. März 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – meldet, dass das Unternehmen heute seinen Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024 auf Formular 40-F bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht hat.

Das Formular 40-F, das den geprüften Jahresabschluss des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024, den Bericht der Geschäftsleitung und die Analyse sowie das jährliche Informationsformular enthält, ist auf der Website des Unternehmens und auf der Website der SEC verfügbar.

Gedruckte Exemplare der Jahresabschlüsse sind für Fortuna-Aktionäre auf schriftliche Anfrage kostenlos erhältlich.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit vier in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Diamba Sud Goldprojekt im Senegal. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

IM NAMEN DES VORSTANDES

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Bergbau Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

