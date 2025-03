Fortuna durchschneidet 7,2 g/t Au auf 31,5 Metern bei Kingfisher, Séguéla-Mine, Elfenbeinküste

Vancouver, 13. März 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – freut sich, ein Update zu seinen Explorationsprogrammen in der Mine Séguéla in Côte d’Ivoire bekannt zu geben.

Paul Weedon, Senior Vice President of Exploration bei Fortuna, kommentierte: „Die Explorationsbohrungen bei Kingfisher haben sich auf die Auffüllung und Verbesserung der Ressourcensicherheit entlang der 1 km langen Streichlänge der aktuellen Ressourcengrube verlagert, mit mehreren bemerkenswerten Abschnitten, einschließlich 7,2 g/t Au über eine geschätzte tatsächliche Breite von 31,5 Metern in Bohrloch SGRC2278.“ Herr Weedon fuhr fort: „Bei der Lagerstätte Sunbird lieferten die Tiefenexplorationsbohrungen, die die südliche Ausdehnung erprobten, weiterhin hervorragende Ergebnisse, einschließlich 4,3 g/t Au auf einer wahren Mächtigkeit von 23,1 Metern auf 733 Metern in Bohrloch SGRD2215, was den bisher tiefsten Abschnitt darstellt, wobei die Mineralisierung in der Tiefe und in der Tiefe weiterhin offen ist.“

Sobald das Infill-Programm und die Exploration in der Nähe erfolgreich abgeschlossen sind, erwarten wir, dass die Kingfisher-Ressourcen im Jahr 2025 in die Mineralreserven der Mine Séguéla überführt werden können.

Zu den Highlights der Bohrungen gehören:

SGRD2153: 10,6 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 9,4 Metern aus 223 Metern, einschließlich

65,9 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,9 Metern von 223 Metern, und

44,8 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,9 Metern von 227 Metern

SGRC2264: 8,4 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 14,5 Metern von 10 Metern, einschließlich

62,6 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,7 Metern von 19 Metern

6,9 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 6,0 Metern von 31 Metern, einschließlich

43,2 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,9 Metern von 31 Metern

SGRC2278: 7,2 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 31,5 Metern von 91 Metern, einschließlich

28,9 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,7 Metern von 118 Metern, und

128,9 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,9 Metern von 123 Metern

SGRD2280: 8,1 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 16,2 Metern aus 89 Metern, einschließlich

18,7 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 3,4 Metern von 96 Metern

24,6 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,7 Metern von 106 Metern

SGRC2309: 3,3 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 35,7 Metern von 46 Metern, einschließlich

26,2 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,9 Metern von 74 Metern

SGRC2312: 3,8 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 39,1 Metern von 86 Metern, einschließlich

44,2 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,7 Metern von 123 Metern

SGRC2322: 7,9 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 11,9 Metern aus 140 Metern, einschließlich

68,5 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,9 Metern von 149 Metern

Bei der Lagerstätte Kingfisher (siehe Abbildung 1) wurden im Rahmen des Infill-Programms zur Sicherung der Ressourcen (siehe Abbildung 2) weitere 100 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 10.978 Metern eines geplanten Bohrprogramms von 28.000 Metern abgeschlossen. Die Bohrungen werden in der gesamten aktuellen abgeleiteten Ressource fortgesetzt und auch die unmittelbaren Ränder sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens erproben, wo die Bohrungen Ende 2024 mehrere vielversprechende Abschnitte identifizierten, die nach Abschluss der ersten Ressourcenschätzung durchteuft wurden (siehe Fortunas Pressemitteilung vom 16. Dezember 2024).

Die jüngsten Bohrungen haben die in der ersten Bohrphase durchteuften Mächtigkeiten und Gehalte weiter hervorgehoben und die geologische Interpretation unterstützt und verfeinert. Kingfisher bleibt in der Tiefe über den größten Teil der gebohrten 2 Kilometer Streichenlänge offen, wobei die tiefsten Bohrungen nur etwa 250 Meter unter der Oberfläche ergaben (siehe Abbildung 2).

Abbildung 1: Standorte der Lagerstätte Séguéla Mine

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78879/13032025_DE_FVI.001.png

Abbildung 2: Längsschnitt durch die Kingfisher-Lagerstätte – Blick nach Westen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78879/13032025_DE_FVI.002.png

Sunbird

Durch die Bohrungen wurde die Mineralisierung nun etwa 700 Meter in Richtung Süden über die Grenze der aktuellen unterirdischen abgeleiteten Ressource hinaus und etwa 600 Meter unter der Oberfläche erweitert.

Zu den Highlights der Bohrungen gehören:

SGRD2207: 8,3 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 3,5 Metern aus 250 Metern

6,0 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 4,2 Metern von 301 Metern

SGRD2208: 9,3 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 5,6 Metern von 583 Metern, einschließlich

60,5 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,7 Metern von 585 Metern

7,5 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 2,1 Metern von 595 Metern, einschließlich

17,4 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,7 Metern von 595 Metern

SGRD2211: 3,9 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 23,8 Metern von 648 Metern, einschließlich

38,0 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,4 Metern von 670 Metern

SGRD2212: 6,3 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 22,4 Metern von 339 Metern, einschließlich

12,6 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 1,4 Metern von 342 Metern und

29,1 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 2,1 Metern von 345 Metern

SGRD2214: 4,6 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 7,0 Metern von 370 Metern

SGRD2215: 4,3 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 23,1 Metern aus 733 Metern, einschließlich

45,8 g/t Auüber eine geschätzte tatsächliche Breite von 0,7 Metern von 735 Metern

Die Ergebnisse von weiteren 10 Bohrlöchern mit insgesamt 5.120 Metern eines geplanten 12.000-Meter-Bohrprogramms sind bereits eingetroffen, einschließlich eines Abschnitts mit 4,3 g/t Au über eine tatsächliche Breite von 23,1 Metern auf 733 Metern in Bohrloch SGRD2215, dem tiefsten Abschnitt, der bei Séguéla gebohrt wurde (siehe Abbildung 3).

Die letzte Phase des aktuellen Programms wird oberhalb und unterhalb des aktuellen Abschnitts durchgeführt, um die Geometrie und die Kontrollen des interpretierten mineralisierten Ausläufers im zweiten Quartal 2025 weiter zu verfeinern.

Abbildung 3: Sunbird Längsschnitt – Blick nach Westen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78879/13032025_DE_FVI.003.png

Vollständige Einzelheiten zu den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen dieses Bohrprogramms bei der Goldmine Séguéla finden Sie in Anhang 1.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA – QC)

Bei allen vom Unternehmen durchgeführten Bohrungen wurden die folgenden Verfahren und Methoden angewandt. Alle Bohrungen wurden unter der Aufsicht des Personals des Unternehmens durchgeführt.

Bei allen RC-Bohrungen wurde ein 5,25-Zoll-Presslufthammer verwendet, und die Proben wurden in 60-Liter-Plastiksäcken gesammelt. Die Proben wurden trocken gehalten, indem ein ausreichender Luftdruck aufrechterhalten wurde, um das Eindringen von Grundwasser auszuschließen. Wenn das Eindringen von Wasser den Luftdruck überstieg, wurde die RC-Bohrung gestoppt und die Bohrung auf Diamantkernsondierungen umgestellt. Nach der Entnahme wurden die RC-Proben durch einen dreistufigen Splitter geteilt, um eine repräsentative Probe von 12,5 % zu erhalten, die an das Analyselabor geschickt wurde. Die restlichen 87,5 Prozent der Proben wurden am Bohrstandort gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse vorlagen und bestätigt wurden. Grobe Ausschussproben für alle mineralisierten Proben, die signifikanten Abschnitten entsprechen, werden zurückbehalten und vor Ort im vom Unternehmen kontrollierten Kernlager gelagert.

Alle Diamantbohrungen (DD) begannen mit Diamantbohrkronen mit HQ-Durchmesser und wurden dann auf NQ-Durchmesser reduziert, wenn frisches Gestein durchschnitten wurde. Der Kern wurde protokolliert und für die Probenahme mit Standardlängen von einem Meter oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden dann mit einer Diamantsäge in gleiche Hälften geschnitten. Die eine Hälfte des Kerns wurde in der Original-Kernbox belassen und an einem sicheren Ort im Kernlager des Unternehmens am Projektstandort aufbewahrt. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher am Standort gelagert.

Alle RC- und DD-Proben wurden in das Aufbereitungslabor von ALS in Yamoussoukro (Elfenbeinküste) transportiert, bevor sie per Kurierdienst in die ALS-Einrichtung in Ouagadougou (Burkina Faso) gebracht wurden. Für alle Proben wurde eine routinemäßige Goldanalyse unter Verwendung einer 50-Gramm-Ladung und einer Feuerprobe mit Atomabsorptionsabschluss durchgeführt. Zu den Qualitätskontrollverfahren gehörte das systematische Einbringen von Leerproben, Duplikaten und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügte das ALS-Labor seine eigenen Qualitätskontrollproben ein.

Qualifizierte Person

Paul Weedon, Senior Vice President, Exploration bei Fortuna Mining Corp. ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (Mitgliedschaft #6001). Herr Weedon hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Weedon hat die veröffentlichten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, durch Einsichtnahme in geochemische und geologische Datenbanken sowie durch Überprüfung von Diamantbohrkernen überprüft. Bei der Überprüfung gab es keine Einschränkungen.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit vier in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Diamba Sud Goldprojekt im Senegal. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

IM NAMEN DES VORSTANDES

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Bergbau Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca | info@fmcmail.com | fortunamining.com X | | LinkedIn | YouTube

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) darstellen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über ein weiteres Erweiterungspotenzial bei den Lagerstätten Kingfisher und Sunbird; Aussagen, dass die Lagerstätte Sunbird weiterhin ein Untertageabbaupotenzial aufweist; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Bohrungen im zweiten Quartal 2025, die über den aktuellen Abfang hinausgehen sollen, um die Geologie und die Kontrollen des abgefangenen mineralisierten Triebs bei der Lagerstätte Sunbird zu verfeinern; Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen; Erwartungen hinsichtlich zusätzlicher geplanter Bohr- und Explorationsprogramme; die Geschäftsstrategie, Pläne und Aussichten des Unternehmens; der Wert der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; Mineralressourcen- und Reservenschätzungen; Zeitpläne; die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung des Unternehmens; Ausgaben; Genehmigungen und andere Angelegenheiten. Oft, aber nicht immer, sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „geschätzt“, „potenziell“, „offen“, „zukünftig“, „angenommen“, „projiziert“, „verwendet“, „detailliert“, „wurde“, „Gewinn“, „geplant“, „überlegt“, „wird“, „enthält“, „verbleibt“, „wird sein“ oder an Aussagen, dass Ereignisse eintreten oder erreicht werden „könnten“ oder „sollten“, sowie an ähnlichen Ausdrücken, einschließlich negativer Varianten, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Finanzmärkte, Änderungen der Preise für Gold, Silber und andere Metalle, der Zeitplan und der Erfolg der vom Unternehmen vorgeschlagenen Explorationsprogramme, technologische und betriebliche Risiken bei Fortunas Bergbau- und Minenerschließungsaktivitäten, Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind, Schwankungen der Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen sowie Währungsschwankungen; Unwägbarkeiten bei der Schätzung von Mineralreserven, Mineralressourcen und Metallgewinnung; die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; staatliche und andere Genehmigungen; politische Unruhen oder Instabilität in Ländern, in denen Fortuna aktiv ist; Fragen der Arbeitsbeziehungen; sowie die Faktoren, die unter „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse der Explorationsprogramme, die auf den Mineralgrundstücken des Unternehmens, einschließlich der Mine Séguéla, durchgeführt werden; der erwarteten Trends bei den Mineralpreisen und Wechselkursen; der Genauigkeit der Informationen, die das Unternehmen aus seinen Explorationsprogrammen auf den Mineralgrundstücken des Unternehmens ableitet; die aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen und -reserven; das Vorhandensein und die Kontinuität der Mineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens übereinstimmen werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Grundstücke betreffen; dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden; dass es keine bedeutenden Unterbrechungen geben wird, die den Betrieb beeinträchtigen, und solche anderen Annahmen, wie sie hier dargelegt sind. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf die Schätzungen von Reserven und Ressourcen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) und den Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves erstellt. NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch kanadische Unternehmen festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in der technischen Veröffentlichung enthaltenen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 und den Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Reserves erstellt. Die kanadischen Standards, einschließlich NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über Mineralreserven und -ressourcen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

Anhang

Bohrprogramm der Mine Séguéla – Einzelheiten zu den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnissen für die Lagerstätten Kingfisher und Sunbird

Kingfisher-Lagerstätte

HoleID Östliche Ausrichtung Nordrichtung Höhenlage (m) EOH1,2 Tiefe UTM-Azimut Dip Tiefe2 Von (m) Tiefe2 Bis (m) Gebohrt2 ETW3 (m) Au (ppm) Typ der Bereich

(WGS84_29N) (WGS84_29N) (m) Breite Bohrung4

(m)

SGRD2131 743746 892908 428 199.6 90 -60 159 169 10 8.5 0.8 RCD Kingfisher

178 190 12 10.2 3.9 RCD Kingfisher

einschließlich 184 185 1 0.9 21.2 RCD Kingfisher

SGRD2135 743631 892500 414 220 90 -60 NSI RCD Kingfisher

SGRD2137 743719 892906 429 260.2 90 -60 204 213 9 7.7 1.0 RCD Kingfisher

SGRD2138 743580 892500 426 290 90 -60 192 197 5 4.3 1.6 RCD Kingfisher

SGRD2139 743584 892546 430 105 90 -60 NSI RCD Kingfisher

SGRD2146 743584 892545 430 291.3 90 -60 218 230 12 10.2 1.1 RCD Kingfisher

SGRC2147 743604 892802 429 60.0 90 -60 Aufgeben RC Kingfisher

SGRD2148 743772 893004 413 228 90 -60 161 179 18 15.3 0.9 RCD Kingfisher

SGRD2149 743570 892395 422 295 90 -60 187 195 8 6.8 4.1 RCD Kingfisher

einschließlich 190 191 1 0.9 25.6 RCD Kingfisher

200 204 4 3.4 3.5 RCD Kingfisher

einschließlich 201 202 1 0.9 11.4 RCD Kingfisher

SGRD2150 743604 892802 429 370.4 90 -60 266 297 31 26.4 2.4 RCD Kingfisher

einschließlich 267 268 1 0.9 16.1 RCD Kingfisher

SGRD2151 743526 892592 445 330 90 -60 NSI RCD Kingfisher

SGRD2152 743836 893102 414 160.3 90 -60 121 127 6 5.1 2.3 RCD Kingfisher

SGRD2153 743718 892955 429 291.3 90 -60 223 234 11 9.4 10.6 RCD Kingfisher

einschließlich 223 224 1 0.9 65.9 RCD Kingfisher

und 227 228 1 0.9 44.8 RCD Kingfisher

SGRD2154 743456 892592 463 399 90 -60 384 388 4 3.4 2.6 RCD Kingfisher

SGRD2155 743808 893102 413 201.3 90 -60 135 138 3 2.6 1.8 RCD Kingfisher

164 168 4 3.4 1.3 RCD Kingfisher

SGRD2156 743617 892000 439 168 90 -60 69 81 12 10.2 0.5 RCD Kingfisher

SGRD2157 743828 893200 427 150 90 -60 NSI RCD Kingfisher

SGRC2252 743868 892982 375 61 90 -60 22 33 11 9.4 1.7 RC Kingfisher

SGRC2253 743889 892981 389 30 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2254 743894 893031 393 36 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2255 743850 892732 366 50 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2256 743701 892480 382 66 90 -60 37 39 2 1.7 4.6 RC Kingfisher

SGRC2257 743802 892731 388 100 90 -60 12 25 13 11.1 1.7 RC Kingfisher

36 55 19 16.2 0.7 RC Kingfisher

SGRC2258 743888 892936 373 30 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2259 743858 892936 378 60 90 -60 35 44 9 7.7 2.7 RC Kingfisher

SGRC2260 743827 892733 368 61 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2261 734802 892887 398 90 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2262 743827 892888 394 86 90 -60 67 68 1 0.9 5.4 RC Kingfisher

SGRC2263 743772 892730 388 126 90 -60 65 76 11 9.4 0.6 RC Kingfisher

85 105 20 17.0 3.6 RC Kingfisher

einschließlich 97 98 1 0.9 11.1 RC Kingfisher

und 102 103 1 0.9 27.2 RC Kingfisher

SGRC2264 743853 892888 391 54 90 -60 10 27 17 14.5 8.4 RC Kingfisher

einschließlich 19 21 2 1.7 62.6 RC Kingfisher

31 38 7 6.0 6.9 RC Kingfisher

einschließlich 31 32 1 0.9 43.2 RC Kingfisher

SGRC2265 743852 892833 389 61 90 -60 20 31 11 9.4 1.3 RC Kingfisher

SGRC2266 743825 892834 389 80 90 -60 21 33 12 10.2 1.4 RC Kingfisher

55 66 11 9.4 1.7 RC Kingfisher

SGRC2267 743799 892832 389 113 90 -60 41 61 20 17.0 0.7 RC Kingfisher

70 73 3 2.6 1.8 RC Kingfisher

82 104 22 18.7 0.9 RC Kingfisher

SGRC2268 743750 892679 390 134 90 -60 82 109 27 23.0 3.4 RC Kingfisher

einschließlich 95 97 2 1.7 27.5 RC Kingfisher

SGRC2269 743774 892835 393 133 90 -60 87 99 12 10.2 0.9 RC Kingfisher

118 127 9 7.7 1.2 RC Kingfisher

SGRC2270 743773 892680 388 88 90 -60 33 36 3 2.6 3.9 RC Kingfisher

57 72 15 12.8 5.3 RC Kingfisher

einschließlich 67 69 2 1.7 34.8 RC Kingfisher

SGRC2271 743750 892835 414 36 90 -60 Aufgeben RC Kingfisher

SGRC2273 743824 892682 382 70 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRD2275 743747 892778 392 150 90 -60 122 148 26 22.1 3.2 RCD Kingfisher

einschließlich 138 139 1 0.9 13.7 RCD Kingfisher

und 145 146 1 0.9 27.4 RCD Kingfisher

SGRC2276 743726 892478 379 110 90 -60 41 66 25 21.3 1.8 RC Kingfisher

einschließlich 60 61 1 0.9 13.6 RC Kingfisher

SGRD2277 743799 892681 385 90 90 -60 15 30 15 12.8 1.1 RCD Kingfisher

SGRC2278 743701 892480 382 132 90 -60 54 65 11 9.4 2.6 RC Kingfisher

74 76 2 1.7 5.0 RC Kingfisher

91 128 37 31.5 7.2 RC Kingfisher

einschließlich 109 110 1 0.9 13.5 RC Kingfisher

und 114 115 1 0.9 18.7 RC Kingfisher

und 118 120 2 1.7 28.9 RC Kingfisher

und 123 124 1 0.9 128.9 RC Kingfisher

und 125 126 1 0.9 10.8 RC Kingfisher

SGRC2279 743776 892783 393 120 90 -60 72 109 37 31.5 1.2 RC Kingfisher

SGRD2280 743725 892629 397 151 90 -60 89 108 19 16.2 8.1 RCD Kingfisher

einschließlich 96 100 4 3.4 18.7 RCD Kingfisher

und 106 108 2 1.7 24.6 RCD Kingfisher

und 112 114 2 1.7 6.2 RCD Kingfisher

einschließlich 113 114 1 0.9 11.8 RCD Kingfisher

SGRC2281 743798 892477 383 50 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2282 743751 892631 395 117 90 -60 58 75 17 14.5 1.2 RC Kingfisher

79 87 8 6.8 3.6 RC Kingfisher

einschließlich 79 80 1 0.9 19.1 RC Kingfisher

SGRC2283 743776 892478 399 70 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2284 743773 892631 390 100 90 -60 33 48 15 12.8 1.0 RC Kingfisher

SGRC2285 743725 892430 383 102 90 -60 33 75 42 35.7 2.5 RC Kingfisher

einschließlich 36 37 1 0.9 11.0 RC Kingfisher

und 53 54 1 0.9 11.6 RC Kingfisher

und 65 66 1 0.9 13.2 RC Kingfisher

SGRC2286 743801 892801 391 86 90 -60 66 77 11 9.4 0.8 RC Kingfisher

SGRC2287 743800 892631 386 81 90 -60 2 12 10 8.5 6.7 RC Kingfisher

einschließlich 5 6 1 0.9 30.3 RC Kingfisher

und 9 10 1 0.9 16.1 RC Kingfisher

SGRC2288 743775 892428 380 60 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2289 743751 892433 379 80 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2290 743802 892581 385 50 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2291 743799 892429 379 40 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2292 743776 892583 380 70 90 -60 3 16 13 11.1 0.8 RC Kingfisher

SGRC2293 743751 892581 383 97 90 -60 34 56 22 18.7 2.1 RC Kingfisher

einschließlich 52 53 1 0.9 13.6 RC Kingfisher

und 55 56 1 0.9 11.6 RC Kingfisher

SGRC2295 743751 892479 382 90 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2296 743824 892781 390 80 90 -60 2 8 6 5.1 1.0 RC Kingfisher

19 39 20 17.0 0.9 RC Kingfisher

SGRC2297 743852 892782 382 60 90 -60 3 18 15 12.8 1.0 RC Kingfisher

SGRC2298 743725 892582 391 132 90 -60 66 79 13 11.1 1.5 RC Kingfisher

einschließlich 78 79 1 0.9 10.3 RC Kingfisher

SGRC2299 743800 892532 377 50 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2300 743775 892531 379 70 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2302 743779 892379 376 36 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2303 743752 892380 377 60 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2304 743751 892730 391 135 90 -60 19 20 1 0.9 5.6 RC Kingfisher

74 80 6 5.1 1.3 RC Kingfisher

90 132 42 35.7 2.7 RC Kingfisher

einschließlich 118 119 1 0.9 23.1 RC Kingfisher

und 130 131 1 0.9 33.9 RC Kingfisher

SGRC2306 743752 892528 383 90 90 -60 22 29 7 6.0 1.1 RC Kingfisher

SGRC2307 743728 892528 388 110 90 -60 48 59 11 9.4 1.0 RC Kingfisher

76 85 9 7.7 2.8 RC Kingfisher

SGRC2308 743726 892380 377 80 90 -60 19 36 17 14.5 2.3 RC Kingfisher

einschließlich 34 35 1 0.9 14.0 RC Kingfisher

SGRC2309 743701 892380 381 104 90 -60 46 88 42 35.7 3.3 RC Kingfisher

einschließlich 71 72 1 0.9 12.1 RC Kingfisher

und 74 75 1 0.9 26.2 RC Kingfisher

und 79 80 1 0.9 18.1 RC Kingfisher

und 82 83 1 0.9 18.3 RC Kingfisher

SGRC2311 743674 892379 383 111 90 -60 42 48 6 5.1 1.7 RC Kingfisher

70 74 4 3.4 2.2 RC Kingfisher

78 95 17 14.5 0.7 RC Kingfisher

99 105 6 5.1 1.0 RC Kingfisher

SGRC2312 743700 892530 390 150 90 -60 72 78 6 5.1 1.4 RC Kingfisher

86 132 46 39.1 3.8 RC Kingfisher

einschließlich 104 105 1 0.9 13.1 RC Kingfisher

und 110 111 1 0.9 11.6 RC Kingfisher

und 123 125 2 1.7 44.2 RC Kingfisher

SGRC2314 743776 892330 376 30 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2315 743749 892331 377 50 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2316 743726 892330 379 70 90 -60 6 10 4 3.4 1.9 RC Kingfisher

SGRC2317 743700 892581 396 130 90 -60 97 120 23 19.6 2.1 RC Kingfisher

SGRC2318 743700 892328 380 90 90 -60 36 70 34 28.9 2.2 RC Kingfisher

einschließlich 52 53 1 0.9 23.6 RC Kingfisher

SGRC2320 743674 892330 399 108 90 -60 36 43 7 6.0 1.0 RC Kingfisher

64 78 14 11.9 1.3 RC Kingfisher

82 108 26 22.1 1.6 RC Kingfisher

einschließlich 102 103 1 0.9 11.6 RC Kingfisher

SGRC2322 743676 892482 387 156 90 -60 108 130 22 18.7 2.1 RC Kingfisher

140 154 14 11.9 7.9 RC Kingfisher

einschließlich 144 145 1 0.9 15.0 RC Kingfisher

und 149 150 1 0.9 68.5 RC Kingfisher

SGRC2325 743775 892278 375 30 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2328 743753 892279 369 50 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2329 743725 892277 377 70 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2330 743748 892226 375 40 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRD2331 743649 892380 377 150 90 -60 70 73 3 2.6 5.0 RCD Kingfisher

SGRD2332 743675 892531 405 174 90 -60 101 124 23 19.6 2.1 RCD Kingfisher

einschließlich 109 110 1 0.9 10.8 RCD Kingfisher

158 163 5 4.3 1.8 RCD Kingfisher

SGRC2334 743725 892229 377 60 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2336 743701 892230 388 80 90 -60 15 29 14 11.9 1.2 RC Kingfisher

37 51 14 11.9 2.2 RC Kingfisher

einschließlich 48 49 1 0.9 15.3 RC Kingfisher

SGRC2337 743675 892231 390 100 90 -60 43 74 31 26.4 3.5 RC Kingfisher

einschließlich 44 45 1 0.9 18.7 RC Kingfisher

und 52 54 2 1.7 10.7 RC Kingfisher

78 91 13 11.1 2.6 RC Kingfisher

einschließlich 81 82 1 0.9 13.4 RC Kingfisher

SGRD2341 743624 892232 391 132 90 -60 80 97 17 14.5 1.5 RCD Kingfisher

SGRC2342 743752 892182 376 30 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2343 743726 892182 377 50 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2344 743700 892179 378 70 90 -60 10 14 4 3.4 2.2 RC Kingfisher

18 40 22 18.7 3.9 RC Kingfisher

einschließlich 24 25 1 0.9 23.7 RC Kingfisher

und 28 29 1 0.9 14.8 RC Kingfisher

und 35 36 1 0.9 20.7 RC Kingfisher

SGRC2345 743679 892179 391 94 90 -60 34 71 37 31.5 3.1 RC Kingfisher

einschließlich 35 38 3 2.6 18.1 RC Kingfisher

SGRC2346 743650 892179 381 112 90 -60 53 54 1 0.9 6.7 RC Kingfisher

59 78 19 16.2 3.7 RC Kingfisher

einschließlich 71 73 2 1.7 24.0 RC Kingfisher

SGRC2348 743602 892181 403 153 90 -60 90 103 13 11.1 1.4 RC Kingfisher

114 119 5 4.3 1.5 RC Kingfisher

126 134 8 6.8 1.9 RC Kingfisher

SGRC2351 743725 892132 405 30 90 -60 NSI RC Kingfisher

SGRC2352 743701 892131 405 72 90 -60 12 32 20 17.0 3.7 RC Kingfisher

einschließlich 22 23 1 0.9 12.0 RC Kingfisher

und 26 27 1 0.9 16.7 RC Kingfisher

und 28 29 1 0.9 13.7 RC Kingfisher

SGRC2355 743721 892075 388 34 90 -60 NSI

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fortuna Mining Corp.

Jorge A. Ganoza

Suite 650, 200 Burrard Street

V6C 3L6 Vancouver; BC

Kanada

email : info@fmcmail.com

Pressekontakt:

Fortuna Mining Corp.

Jorge A. Ganoza

Suite 650, 200 Burrard Street

V6C 3L6 Vancouver; BC

email : info@fmcmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.