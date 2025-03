Nexus Uranium gibt vorläufige Bohrergebnisse von Projekt Cree East bekannt

Vancouver, British Columbia – 13. März 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU, OTCQB: GIDMF, FRA: 3H1) (Nexus oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich seines laufenden Bohrprogramms beim Projekt Cree East im Athabasca Becken, Saskatchewan, (siehe Abbildung 1) bereitzustellen. Drei Bohrlöcher auf insgesamt 1.521 m wurden im Rahmen von Folgeexplorationen, die eine Uranmineralisierung anpeilten, in Area B abgeschlossen.

Die ersten Ergebnisse sind äußerst vielversprechend, zumal eines der drei Bohrlöcher erhöhte radiometrische Messwerte ergab und alle Bohrlöcher auf bedeutsame strukturelle Diskontinuitäten, hydrothermale Alterationen und wesentliche geologische Merkmale stießen, die für gewöhnlich mit diskordanzbezogenen Uranlagerstätten in der Region in Zusammenhang stehen. Vor allem Bohrloch CRE-094 wies starke Alterationsmuster und erhöhte Szintillometerwerte auf, die mit strukturellen Intervallen in der gesamten Graphitpelitzone in Zusammenhang stehen, was das Potenzial für eine Uranmineralisierung verdeutlicht.

Wesentliche technische Höhepunkte:

– Bohrloch CRE-094 (Gesamttiefe von 587 m) durchschnitt die Diskordanz bei 451 m, mit einer umfassenden hydrothermalen Alteration, bestehend aus starker Bleichung, Limonit, Ton und einer rußigen Pyritalteration in der unteren Sandsteinsäule. Die Graphitpelitzone wies mehrere verworfene und brekziöse Intervalle auf, die mit Bleichungs- und Chloritalterationen und radiometrischen Spitzenwerten von bis zu 300 Zählschritten pro Sekunde (cps) entlang reaktivierter Strukturen in Zusammenhang standen.

– Bohrloch CRE-093 (Gesamttiefe von 581 m) durchschnitt die Diskordanz bei 438 m, mit mäßiger Alteration. Die strukturelle Analyse bestätigte graphitisch-pyritische Verwerfungszonen mit kataklastischer Deformation.

– Bohrloch CRE-092 wurde aufgrund technischer Probleme vor dem Erreichen der Zieltiefe abgebrochen. Die untere Sandsteinsäule von CRE-092 war gebleicht, mit lokal begrenzter rußiger Pyritalteration.

Das Bohrprogramm bestätigte erfolgreich das Vorkommen des angepeilten elektromagnetischen (EM)-Leiters sowie eine beträchtliche strukturelle Deformation und eine erhöhte Radioaktivität (siehe Abbildung 2). Diese Indikatoren weisen auf ein günstiges Umfeld für eine Uranmineralisierung hin, was weitere Step-out-Bohrungen rechtfertigt. Im Vergleich zu anderen in einer Diskordanz enthaltenen Uranlagerstätten im Athabasca Becken wurden bei den Bohrungen ähnliche Alterationstypen wie Ton, Limonit und rußiger Pyrit im Sandstein beobachtet. Im Grundgebirge (unterhalb der Diskordanz) wurden gebleichte und chloritalterierte, strukturell reaktivierte Graphitpelite beobachtet, die ebenfalls charakteristisch für das Grundgebirge unterhalb dieser Arten von Lagerstätten sind.

Wir sind mit den ersten Bohrergebnissen bei Cree East sehr zufrieden, sagte Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium. Das Vorkommen von starken Alterationen, Verwerfungsstrukturen und erhöhten radiometrischen Werten stimmt mit dem geologischen Rahmen überein, der für eine Uranmineralisierung benötigt wird. Diese Ergebnisse bestätigen unser Explorationsmodell und verdeutlichen das Potenzial dieser unzureichend erkundeten Region. Mit den laufenden Bohrungen sind wir bestrebt, unsere Ziele weiter zu verfeinern und diese aufregende Entdeckung weiterzuentwickeln.

Nächste Schritte:

Die Bohrungen bei Area B sind nach wie vor im Gange, wobei der Schwerpunkt auf der Erprobung weiterer Zonen neigungsaufwärts von CRE-094 und entlang des Streichens des EM-Leiters liegt. Die Explorationsarbeiten werden fortgesetzt, solange es die Witterungsbedingungen ermöglichen, und weitere Updates werden bereitgestellt, sobald die Ergebnisse eingetroffen sind und analysiert wurden.

Abbildung 1: Standort des Projekts Cree East

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78878/Nexus_130325_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 2: Planansicht von Cree East und Querschnitt von CRE-094

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78878/Nexus_130325_DEPRCOM.002.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78878/Nexus_130325_DEPRCOM.003.jpeg

Bohrlochdetails:

CRE-093: Bohrloch CRE-093 war mit einem Azimut von 325° und einer Neigung von -80° ausgerichtet und wurde auf 581 m gebohrt, wobei das Bohrloch die Diskordanz in einer Bohrtiefe von 438 m durchschnitt. Der darüber liegende Athabasca-Sandstein war stark gebleicht und wies verborgene Zonen mit rußigem und durchdringendem Pyrit auf. Der Graphitpelit wurde zwischen 469,8 und 490,0 m, etwa 30 m unterhalb der Diskordanz, durchschnitten. Der Graphitpelit wies eine kohäsive kataklastische Verwerfungszone mit unterrundeten feldspathaltigen Gesteinsfragmenten auf, die in dunkelschwarzem Ganggestein mit durchgehenden Quarzerzgängen lagen. Die Intervalle sind durchweg mäßig graphitisch und enthalten Bänder mit strukturell konzentriertem Graphit mit einer Dicke von bis zu 1 mm sowie ein wellenförmiges Scherungsgewebe. Die chloritische Alteration war ab 17 m unterhalb der Diskordanz bis zum Ende des Bohrlochs schwach bis mäßig und stimmte mit der chloritischen Alteration in den letzten 50 m des Bohrlochs überein. Der Kern war gebleicht und enthielt Intervalle mit einer Quarzüberflutung durch brekziöse Zonen, die Pyrit und Kalifeldspat enthalten.

CRE-094: Bohrloch CRE094 wurde 200 m südwestlich von Bohrloch CRE-093 gebohrt, war bei 300° mit einer Neigung von -70° ausgerichtet und wurde auf 587 m gebohrt, wobei das Bohrloch die Diskordanz bei 451 m durchschnitt. Der darüber liegende Athabasca-Sandstein wies mäßig bis stark gebleichte Abschnitte auf, die mit mäßigem bis starkem rußigem Pyrit übereinstimmten, der zwischen 256 und 448 m vorkam. Der Graphitpelit wurde zwischen 484,9 und 526 m, 34 m unterhalb der Diskordanz, durchschnitten. Diese Zone wurde als dunkler, feinkörniger Graphitpelit beschrieben, der mäßig chloritisiert ist und drei Zonen aufweist, die zentimeter- bis dezimetergroße brekziöse bis kataklastische Verwerfungen mit reichlich Pyrit beherbergen, der als interstitielle Kernstücke sowie in Erzgängen in den Verwerfungsstrukturen und im Pelit vorkommt. Mehrere der brekziösen Intervalle weisen erhöhte radiometrische Werte mit einem Spitzenwert von 300 cps bei 505,1 m auf, was mit kohäsiven Chlorit-Carbonat-Pyrit-Brekzien in Zusammenhang steht. Die Chloritalteration war ab 449 m bis zum Ende des Bohrlochs mäßig bis stark ausgeprägt. Dravit wurde in einer Verwerfungsbrekzie 5 m unterhalb des Graphitpelits beobachtet.

Tabelle 1: Zusammenfassung des Bohrkragens

Bohrlochnr. UTM_East UTM_North Höhe des Bohrkragens (m) Azimut (°) Neigung (°) Gesamttiefe (m)

CRE092 428.819,00 6363231 515 323 -80 353

CRE093 428.817,00 6363233 515 326 -80 581

CRE094 428.680,00 6363088 520 299 -70 587

Tabelle 2: Szintillometer-Messwerte und Kernfoto von CRE-094

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78878/Nexus_130325_DEPRCOM.004.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78878/Nexus_130325_DEPRCOM.005.png

Geochemische Probennahmen und Szintillometer-Messwerte

Alle Bohrkernproben des Programms werden an die geoanalytischen Labors des Saskatchewan Research Council (SRC) in Saskatoon, Saskatchewan, in einem sicheren Behälter zur Aufbereitung, Verarbeitung und Multielementanalyse mittels ICP-MS und ICP-OES unter Verwendung von gesamten (HF:NHO3:HClO4) und partiellen Aufschlüssen (HNO3:HCl), Bor mittels Fusion und U3O8-Gew.-%-Analyse mittels ICP-OES unter Verwendung hochgradigerer Standards gesendet. Die Probenintervalle werden anhand von Bohrlochsondierungsprotokollen und Szintillometer- (CT007-M)-Spitzenwerten ausgewählt. Die Probenintervalle umfassen durchgängige, 0,25 bis 0,8 m lange Halbkern-Teilproben über die mineralisierten Intervalle. Bei allen Proben wird eine Hälfte der Teilprobe einbehalten und die andere zur Analyse an das SRC gesendet. Das SRC ist ein gemäß ISO/IEC 17025/2005 und dem Standards Council of Canada zertifiziertes Analyselabor. Leerproben, Standardreferenzmaterialien und Wiederholungen werden in regelmäßigen Intervallen vom Feldpersonal und dem SRC gemäß den Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll- (QA/QC)-Verfahren zum Probenstrom hinzugefügt. Geochemische Analysedaten werden vor der Veröffentlichung einem Verifizierungsprozess seitens qualifizierter Personen unterzogen, die bei Nexus beschäftigt sind.

Alle gemeldeten Tiefen und Abschnitte sind Bohrlochtiefen und -abschnitte, sofern nicht anders angegeben, und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar, die noch ermittelt werden müssen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Zählschritte pro Sekunde (cps) von tragbaren Szintillometern nicht direkt oder einheitlich mit den Uranwerten der untersuchten Gesteinsproben in Zusammenhang stehen und daher nur vorläufig auf das Vorkommen von radioaktivem Material hinweisen. Während aktiver Explorationsprogramme werden die Bohrlöcher mit kalibrierten GeoVista NGRS- und TGGS (Triple GM)-Gammasonden radiometrisch aufgezeichnet, die kontinuierliche Messwerte über die gesamte Länge des Bohrlochs erfassen.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium Corp. ist ein auf mehrere Rohstoffe fokussiertes Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Uranprojekts Cree East im Athabasca-Becken konzentriert, zusätzlich zu seinem Edelmetallportfolio, das das Goldprojekt Napoleon in British Columbia und ein Paket von Gold-Claims im Yukon umfasst. Das Projekt Cree East ist mit 57.752 Hektar (142.708 Acres) eines der größten Projekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan; es wurden hier bis dato mehr als 20 Millionen $ in die Exploration investiert. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.000 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden. Die Goldprojekte im Yukon umfassen Quarzclaims mit einer Grundfläche von nahezu 8.000 Hektar, die Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Goldmineralisierung aufweisen, was anhand einer historischen Stichprobe mit 144 g/t Gold verdeutlicht wird.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Warren D. Robb, P.Geo. (BC), einem Direktor und VP Exploration bei Nexus Uranium Corp., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

