Integral Metals beginnt zusammen mit Big Rock Exploration die Explorationsarbeiten der Phase I auf dem Projekt Woods Creek

Integral Metals und Big Rock Exploration machen Fortschritte bei Seltene Erden- und Gallium-Zielen auf dem Projekt Woods Creek

Calgary, Alberta, 13. März 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) gibt den Beginn der Explorationsarbeiten der Phase I auf seinem Projekt Woods Creek in Montana bekannt. Das Programm wird zusammen mit Big Rock Exploration (BRE), einer führenden Beraterfirma mit Spezialisierung auf Mineralexploration, durchgeführt.

Das Projekt Woods Creek, das in einer strukturell komplexen Scherzone liegt, gilt aufgrund benachbarter Projekte und regionaler geologischer Indikatoren als aussichtsreich für Seltene Erden und Gallium. Bei Stichproben während der Prospektion im Jahr 2024 wurde das Vorkommen Seltener Erden bestätigt, was zusammen mit dem Vorhandensein von Karbonatitgängen und der damit verbundenen Veränderung in angrenzenden Dioritlithologien auf ein starkes Explorationspotenzial schließen lässt.

Die Arbeiten der Phase I werden sich auf die Analyse von bestehendem Probenmaterial und die Zusammenstellung historischer geochemikalischer, geophysikalischer und struktureller Daten zur genaueren Abgrenzung der Explorationsziele konzentrieren. Diese erste Phase beinhaltet eine gründliche Überprüfung der früheren geochemikalischen und geophysikalischen Untersuchungsergebnisse und die Integration aller relevanten Daten in eine GIS-Datenbank. Die Studie wird auch die Bewertung von geologischen, geophysikalischen und strukturellen Merkmalen zur genaueren Abgrenzung von Explorationsgebieten hoher Priorität umfassen.

Wir freuen uns, die Phase I unseres Explorationsprogramms auf Woods Creek mit Big Rock Exploration zu beginnen. Ihr Fachwissen bei der Auffindung von Mineralzielen und der Datenintegration werden unbezahlbar sein, wenn wir unser geologisches Modell verfeinern und Fortschritte in Richtung feldbasierter Exploration machen, sagte Paul Sparkes, CEO von Integral Metals.

Integral Metals hat BRE im Rahmen einer strukturierten Vereinbarung, die einen schrittweisen Ansatz für die Exploration verfolgt und die technischen Fähigkeiten von BRE nutzt, um die Datenerfassung und die Analyse in der Anfangsphase zu unterstützen, beauftragt. Diese Arbeiten sollen innerhalb des nächsten Quartals abgeschlossen sein. Das Unternehmen engagiert sich weiterhin dafür, Woods Creek auf systematische und kosteneffiziente Weise voranzubringen und die Erschließung hochwertiger Bohrziele sicherzustellen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer

825-414-3163

info@integralmetals.com

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Pläne des Unternehmens, seine Bemühungen und Ressourcen auf das Konzessionsgebiet KAP und seine anderen Konzessionsgebiete zu konzentrieren.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen seine Bemühungen und Ressourcen weiterhin auf das Konzessionsgebiet Kap konzentrieren wird.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Integral Metals Corp.

Paul Sparkes

610 – 505 3 Street SW

T2P 3E6 Calgary, AB

Kanada

email : info@integralmetals.com

Pressekontakt:

Integral Metals Corp.

Paul Sparkes

610 – 505 3 Street SW

T2P 3E6 Calgary, AB

email : info@integralmetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.