Forge Resources gibt die Entdeckung weiterer porphyrischer Mineralisierungen in ungetesteten Gebieten bekannt und erweitert das Landpaket um 55 %, Alotta-Projekt, Yukon

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 13. August 2024 – Forge Resources Corp. (FRG oder das Unternehmen) (CSE: FRG – WKN: A40AT2 – FRA: 5YZ) freut sich, die Analyseergebnisse des abgeschlossenen 1.815 Meter langen 2024er Diamantbohrprogramms bekannt zu geben, bei dem zusätzliche porphyrische Mineralisierungen in zuvor ungetesteten Zielen entdeckt wurden. Das Unternehmen hat die Gebiete Payoff und Severance untersucht, die für anomale Bodenwerte von Gold, Kupfer und Molybdän bekannt sind. Außerdem hat das Unternehmen sein Landpaket rund um das Alotta-Porphyrziel erweitert.

Lorne Warner P. Geo., Präsident von Forge Resources Corp., erklärt: Das aggressive Step-Out-Bohrprogramm hat die Existenz eines großen Porphyry-Systems bewiesen. Wir sind begeistert von der Ausdehnung der oberflächennahen Mineralisierung in den bisher untersuchten Gebieten. Gemeinsam mit unserem Betreiber, Archer, Cathro & Associates, machen wir hervorragende Fortschritte auf dem Weg zu höheren Goldgehalten und einem besseren Verständnis des wahren Potenzials des Alotta-Projekts.

Highlights der Phase 1:

Abschluss von 1.815 Meter Bohrungen in vier Bohrlöchern in den zuvor ungetesteten Payoff- und Severance-Gebieten, die 500 und 1000 Meter von dem erfolgreichen Erstbohrprogramm 2023 entfernt liegen, bei dem in Bohrloch ALT-23-001 eine Länge von 211,65 Metern mit einem Gehalt von 0,46 g/t Gold durchteuft wurde.

Jedes Diamantbohrloch auf dem Grundstück hat potenziell wirtschaftliche Goldkonzentrationen durchteuft, die meisten davon nahe der Oberfläche. Die Goldmineralisierung tritt in mehreren Phasen des Porphyrsystems auf. Höhergradige Goldmineralisierung ist mit Quarz-Serizit-Pyrit (QSP)-Alteration verbunden, die mit höheren und/oder Bereichen an den Flanken von Porphyrlagerstätten übereinstimmt.

Nächste Schritte bei Alotta:

– Die Zusammenstellung der Daten wird die Zielgebiete mit vermuteter weit verbreiteter Quarz-Serizit-Pyrit (QSP)-Alteration besser definieren.

– Kernproben werden für K-Feldspat (potassische) Färbung gesammelt, um festzustellen, ob eine Beziehung zwischen potassischer Alteration und Gold besteht.

– Das Unternehmen wird zukünftige Bohrprogramme mit kürzeren Bohrlöchern im Bereich von 250 – 300 m vorantreiben, um mehr hochpriorisierte, ungetestete Ziele im 1,0 x 4,0 km großen Zielgebiet zu überprüfen.

– Die nächste Bohrphase soll im ungetesteten Alimony-Zielgebiet beginnen, wo bereits Bohrplattformen eingerichtet wurden. Danach wird der Bohrer in das Commission-Zielgebiet verlegt, das eine beträchtliche Kupfer-Gold-Bodenanomalie aufweist und einer Bohrprüfung bedarf.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76529/Forge_081324_DEPRcom.001.png

Abbildung # 1 – Planansicht mit Oberflächenprojektion aller Bohrlöcher, die bei Alotta abgeschlossen wurden

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76529/Forge_081324_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung # 2 – Luftaufnahme vom Lager mit den Bohrstellen von 2024

Bohrungen – Payoff-Gebiet

Die ersten Bohrlöcher des Bohrprogramms 2024 wurden in der Payoff-Zone abgeschlossen, die sich etwa 500 m nördlich der Bohrungen von 2023 befindet, um die Ergebnisse der Erstbohrungen von 2023 zu erweitern. Dabei wurden 211,65 Meter mit einem Gehalt von 0,46 g/t Gold in Bohrloch ALT-23-001 und 99,14 Meter mit einem Gehalt von 0,30 g/t Gold in ALT-23-002 durchteuft. Das Payoff-Gebiet ist durch bedeutende Oberflächenmineralisierungen gekennzeichnet, die stark erhöhte Gold-, Kupfer- und Molybdän-Bodenanomalien und Gesteinsproben mit bis zu 8,73 g/t Gold und 166 ppm Molybdän aufweisen.

Bohrloch ALT-24-001 wurde 560 m nördlich von ALT-23-001 angebohrt, um unterhalb von Gesteinsproben in der Payoff-Zone zu testen, die bis zu 8,73 g/t Gold und eine darunter liegende geophysikalische Hochladung aufwiesen (siehe Abbildung # 1). Bohrloch ALT-24-001 erreichte eine Tiefe von 402 m. Das Bohrloch durchteufte weit verbreitete Silifizierung und Serizit-Alteration, die von mm- bis cm-großen Quarzgängen durchzogen ist, die Pyrit enthalten. Stärkere Silifizierung und Verkieselung wurden lokal im oberen Bereich des Bohrlochs beobachtet, was mit höheren Goldgehalten korreliert. Tabelle # 1 fasst die Goldanalyse-Highlights der Bohrlöcher ALT 24-001 zusammen. Abbildung # 3 ist ein Querschnitt der Bohrlöcher ALT 24-01/002.

Tabelle # 1 – ALT-24-001 Analyseübersicht

Bohrloch Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm) Mo (ppm)

ALT-24-001 4.36 106.5 102.14 0.275 0.717 141.77 10.01

einschließlich 11 36 25.00 0.406 0.532 92.72 6.65

einschließlich 40 42.45 2.45 0.444 0.377 43.92 18.26

einschließlich 58 62 4.00 0.417 0.541 116.42 16.04

einschließlich 65.83 76.65 10.82 0.507 0.902 224.23 16.87

einschließlich 68 91 23.00 0.401 0.592 148.99 13.24

191 193 2.00 0.525 0.965 311.50 39.95

199 204 5.00 0.354 0.256 28.40 35.32

248 250 2.00 0.455 0.235 78.45 1.78

391 396 5.00 0.536 0.234 129.70 32.40

Bohrloch ALT-24-002 wurde 150 m südöstlich von ALT-24-001 angebohrt, um weiter unterhalb der Payoff-Zone zu testen und tiefer in die darunter liegende Hochladung einzudringen (siehe Abbildung # 1). Bohrloch ALT-24-002 wurde bis zu einer Endtiefe von 501 m gebohrt und durchteufte ähnliche Lithologien wie ALT-24-001. Silifizierung und Serizit-Alteration waren nicht so stark ausgeprägt wie in ALT-24-001 und sind eher lokalisiert in den oberen Teilen des Bohrlochs und korrelieren mit erhöhten Goldgehalten. Tabelle # 2 fasst die Goldanalyse-Highlights der Bohrlöcher ALT 24-002 zusammen.

Tabelle # 2 – ALT-24-002 Analyseübersicht

Bohrloch Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm) Mo (ppm)

ALT-24-002 5.7 105 99.30 0.151 0.450 85.23 12.19

einschließlich 5.7 39 33.30 0.290 0.497 93.60 6.86

einschließlich 13 33 20.00 0.414 0.414 82.11 6.94

einschließlich 87.1 87.6 0.50 2.38 21.4 225 2.25

233 236 3.00 0.446 1.322 263.07 13.61

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76529/Forge_081324_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung # 3 – Querschnitt der Bohrlöcher ALT 24-01/002, die die Payoff-Zone testen

Bohrungen – Severance-Gebiet

Die Bohrlöcher ALT-24-003/004 wurden etwa 1200 Meter östlich der Bohrlöcher ALT-24-001/002 im Payoff-Gebiet abgeteuft und endeten bei 405 bzw. 507 Metern (siehe Abbildung # 1). Das Hauptziel dieser Bohrlöcher war es, ein Gebiet mit anomalen Molybdän-, Kupfer- und Goldwerten in der Bodengeochemie zu testen. Beide Bohrlöcher durchteuften über ihre gesamte Länge Mineralisierungen und in mehreren intrusiven Phasen; jedoch waren Silifizierung und Serizit-Alteration, die mit hochgradigen Goldwerten in Verbindung stehen, sporadisch.

Die Tabellen # 3 und 4 fassen die Goldanalyse-Highlights der Bohrlöcher ALT 24-003/004 zusammen. Abbildung # 4 ist ein Querschnitt der Bohrlöcher ALT 24-003/004.

Tabelle # 3 – ALT-24-003 Analyseübersicht

Bohrloch Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm) Mo (ppm)

ALT-24-003 168.82 260 91.18 0.167 0.479 227.89 16.61

einschließlich 168.82 170 1.18 0.540 0.480 215 10.7

einschließlich 180 182 2.00 0.660 0.59 220.00 10.30

einschließlich 188 190 2.00 0.470 0.682 178.40 15.58

einschließlich 206 206.90 0.90 0.490 0.78 179.50 15.95

einschließlich 248 251 3.00 0.500 0.432 251.13 13.85

313 315 2.00 0.400 0.490 196.00 10.93

392 394 2.00 0.420 0.270 285.00 50.00

Tabelle # 4 – ALT-24-004 Analyseübersicht

Bohrloch Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm) Mo (ppm)

ALT-24-004 26 176 150.00 0.215 0.544 281.92 25.02

einschließlich 26 28 2.00 0.470 0.960 437.00 28.30

einschließlich 54 63 9.00 0.431 0.362 227.29 22.40

einschließlich 98 108 10.00 0.380 1.128 343.40 32.30

einschließlich 100 108 8.00 0.435 1.257 360.25 31.85

einschließlich 160.25 164 3.75 0.443 0.392 254.07 28.97

einschließlich 172 176 4.00 0.420 0.355 204.25 26.55

477 478 1.00 0.400 0.320 121.5 4.40

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76529/Forge_081324_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung # 4 – Querschnitt der Bohrlöcher ALT-24-003/004

Forge erweitert das Landpaket um 55 %

Seit dem 15. Juni 2024 hat Forge 134 Claims mit einer Gesamtfläche von 2.797 Hektar (27,97 km²) abgesteckt, wodurch das Alotta-Projekt um 55 % erweitert wurde (siehe Abbildung # 5). Die Claims wurden abgesteckt, um potenziell vielversprechende Bodenchemie- und geophysikalische Signaturen abzudecken, die sich außerhalb des Claimblocks befanden. Das Grundstück umfasst nun eine Gesamtfläche von 4.343 Hektar (43,43 km²).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76529/Forge_081324_DEPRcom.005.jpeg

Abbildung # 5 – Aktualisierte Alotta-Claim-Karte

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Der Kern wurde systematisch auf geologische und geotechnische Merkmale protokolliert und in einer Kernprotokollierungseinrichtung auf dem Alotta-Grundstück fotografiert. Die Probengrößen reichten von 0,5 m, um interessante Merkmale zu isolieren, bis hin zu ein- oder zwei-Meter-Standardlängen, sofern nicht anders erforderlich. Jede Probe wurde mit einer eindeutigen Probenmarke versehen. Der Kern wurde längs entlang einer markierten Linie mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten, und die eine Hälfte jeder Probe (immer die gleiche Hälfte) wurde zur Analyse ins Labor geschickt, während die verbleibende Hälfte vor Ort aufbewahrt wurde.

Alle geochemischen Analysen und analytischen Arbeiten wurden von ALS Limited durchgeführt, wobei die Probenvorbereitung in Whitehorse, Yukon, und die geochemischen Analysen in North Vancouver, BC, erfolgten. Kernproben wurden fein zerkleinert, bevor ein 250-Gramm-Split auf über 85 % pulverisiert wurde, der 75 Mikrometer passiert. Kernproben wurden auf Gold mittels des PGM-ICP24-Verfahrens analysiert, das eine Feuerprobenvorbereitung mit einer 50-Gramm-Ladung und einer induktiv gekoppelten Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) umfasst. Die ME-MS61-Methode bestimmte Multielementdaten für 48 Elemente, indem eine vierfache Säureverdauung gefolgt von ICP-AES und induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie angewendet wurde.

Forge hält sich an strenge Verfahren in Bezug auf Probensammlung, Ketten der Zuständigkeit und Dateneingabe. Zertifizierte Analysestandards, Doppelproben und Blindproben werden routinemäßig in den Probenstrom eingefügt, um die Integrität des Analyseprozesses sicherzustellen. Alle in dieser Pressemitteilung erwähnten Diamantbohrproben haben die oben beschriebenen QA/QC-Verfahren bestanden.

Die in dieser Veröffentlichung referenzierten Ergebnisse stellen nur Highlight-Ergebnisse dar. Es wurden Werte unterhalb der Nachweisgrenzen für Gold und Kupfer in Bohrungen, Gesteins- und Bodenproben in diesen Zielgebieten festgestellt.

Qualifizierte Person

Lorne Warner, P.Geo, und President von Forge Resources Corp. ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert, einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das sich 50 km südöstlich der Porphyr-Lagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Yukon-Territorium befindet.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 40 %ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Im Namen des Boards

Cole McClay

Chief Executive Officer

Investor Relations:

info@forgeresources.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte der hier gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Erschließung seiner Mineralgrundstücke. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um Safe Harbor.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Forge Resources Corp

Cole Mcclay

1050-12471 Horseshoe Way

V7A 4X6 Richmond BC

Kanada

email : info@benjaminhillmining.com

Pressekontakt:

Forge Resources Corp

Cole Mcclay

1050-12471 Horseshoe Way

V7A 4X6 Richmond BC

email : info@benjaminhillmining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.