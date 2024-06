Forge Resources gibt die geplante Erweiterung der ersten Phase seines Bohrprogramms, sowie den Abschluss des Bohrlochs ALT-24-003 mit einer zusätzlichen porphyrartigen Mineralisierung bekannt

Vancouver, BC – 17. Juni 2024 – Forge Resources Corp. (FRG oder das Unternehmen) (CSE: FRG – WKN: A40AT2 – FRA: 5YZ) freut sich bekannt zu geben, dass aufgrund ermutigender visueller Beobachtungen, die auf ein mineralisiertes Porphyrsystem hinweisen, mit der Planung für die Erweiterung des Phase-1-Bohrprogramms begonnen wurde. Derzeit weisen ALT-24-003 und ALT-24-004 einige der intensivsten Alterationen und Mineralisierungen auf, die bisher auf dem Grundstück festgestellt wurden.

Fortschritte des Bohrprogramms

Bohrloch ALT-24-003 mit einem Azimut von 200/-50 Grad und einer Endtiefe von 405 Metern ist das erste Bohrloch, das eine große induzierte Polarisations- und Wiederaufladbarkeitsanomalie erprobt, die in Zusammenhang mit einer radiometrischen Anomalie aus der Luft und übereinstimmenden Molybdänit-/Gold-/Kupferanomalien im Boden in dem Gebiet steht, das als Severance Zone bezeichnet wird. Bohrloch ALT-24-003 ist das erste von drei geplanten Bohrlöchern, um die Anomalien mittels orientierter Kerntechniken zu erproben, damit das Unternehmen in der Lage ist, die verschiedenen strukturellen Ausrichtungen in Verbindung mit und nach der Mineralisierung rasch zu verstehen.

· Die geologischen Aufzeichnungen des vor kurzem abgeschlossenen Bohrlochs ALT-24-003 weisen auf eine ausgedehnte Kalium-Alteration hin, gefolgt von einer Verkieselung, die beide mit zunehmender Tiefe zunehmen.

· Die spät einsetzende Verkieselung beherbergt hauptsächlich Pyrit- und Molybdänitmineralisierungen mit Spuren von Chalkopyrit.

· Im Vergleich zu den Beobachtungen in Bohrloch ALT-23-001, das im November 2023 fertiggestellt wurde, ist ein deutlicher Anstieg der Mikro-Quarz- bis Quarz-Adern und der damit verbundenen Mineralisierung zu beobachten.

· In den oberen Abschnitten des Bohrlochs befinden sich mehrere Strukturen mit geringem Neigungswinkel, die Verwerfungskerben enthalten. Die Intensität der Alteration hat zu einer vollständigen Zerstörung der Textur geführt, wobei nur wenige Quarzphänokristalle zurückgeblieben sind.

· Abschnitte der typischen Kalium-Alteration beherbergen Pyrrhotit/Pyrit und eine geringe Chalkopyrit- und Molybdänitmineralisierung.

Das Bohrloch ALT-24-004 mit einem Azimut von 220/-50 Grad wird derzeit bis zu einer Tiefe von 300 Metern gebohrt und ist das zweite Loch eines aus drei Löchern bestehenden Fences, der die Anomalien erproben soll. Erste geologische Aufzeichnungen deuten auf eine ähnlich umfangreiche Alteration und eine damit verbundene Mineralisierung wie in Bohrloch ALT-24-003 hin.

Cole McClay, CEO von Forge Resources Corp. kommentiert: „Ich bin unglaublich stolz auf die Fortschritte, die wir bis heute gemacht haben. Bei meinem jüngsten Besuch vor Ort in der vergangenen Woche konnte ich mich aus erster Hand von der Hingabe und dem Fachwissen unseres Teams vor Ort überzeugen. Ihr Engagement für Sicherheit und innovative Verfahren treibt unser Projekt voran. Ich bin zuversichtlich, dass unsere fortgesetzten Bemühungen zu bedeutenden Ergebnissen für das Unternehmen und unsere Interessengruppen führen werden. Wir konzentrieren uns weiterhin auf eine verantwortungsvolle Projektentwicklung und freuen uns über das Potenzial, das dieses Projekt birgt.“

Neue Claim-Blöcke abgesteckt

Das Unternehmen hat seine aktuelle Landposition weiter ausgebaut, indem es vor kurzem ein physisches Absteckungsprogramm für aussichtsreiche Gebiete abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat nun 29 neue Claim-Blöcke mit einer Gesamtfläche von 940,9 Hektar nördlich der aktuellen Claim-Blöcke abgesteckt und angemeldet, um Gebiete mit anomaler Bodengeochemie abzudecken. Abbildung 2 umreißt das Gebiet nördlich der aktuellen Claim-Blöcke. Das Grundstück Alotta besteht nun aus insgesamt 125 Mineralien-Claims, die etwa 2.866,9 Hektar umfassen und 50 km südöstlich der Lagerstätte Casino von Western Copper liegen, die zu den zehn größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätten der Welt zählt.

Abbildung 1 zeigt die vorrangigen Zielgebiete innerhalb des Grundstücks Alotta mit potenzieller Gold-Kupfer-Molybdän-Mineralisierung im Porphyrstil. Vor November 2023 war keines dieser Zielgebiete durch Bohrungen erprobt worden. Im November 2023 wurden auf dem Grundstück zwei Bohrlöcher (ALT-23-001 und ALT-23-002) abgeschlossen, die den porphyrartigen Charakter der Mineralisierung bestätigten.

Falls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: cdn.investor-files.net/2024_06_18_FRG_News_1_73a92a301e.jpg

Abbildung 1 zeigt die Lage der abgeschlossenen und vorgeschlagenen Bohrlöcher. Anmerkung: Die Bohrlöcher ALT-24-005 bis ALT-24-010 sind vorgeschlagene Standorte.

Falls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: cdn.investor-files.net/2024_06_18_FRG_News_2_097303fd5b.jpg

Abbildung 2 oben zeigt den Bereich der zusätzlichen Ansprüche

Falls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: cdn.investor-files.net/2024_06_18_FRG_News_3_cfb457dae4.jpg

Abbildung 3 oben zeigt den Präsidenten Lorne Warner, P.Geo, bei einer schnellen Untersuchung der jüngsten Kernproben (14. Juni 2024).

Qualifizierte Person

Lorne Warner, P.Geo, und President von Forge Resources Corp. ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert, einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das sich 50 km südöstlich der Porphyr-Lagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Yukon-Territorium befindet.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 40 %ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Im Namen des Boards

Cole McClay

Chief Executive Officer

