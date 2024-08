Wie der Börsenkandidat ISX Financial die Zukunft des Zahlungsverkehrs gestaltet

In einer sich rasch wandelnden Finanzwelt positioniert sich ISX Financial EU PLC als ein Unternehmen, das auf die Herausforderungen der digitalen Transformation im Bankensektor reagiert. ISXPlc hat sich zum Ziel gesetzt, sichere und effiziente Zahlungslösungen zu entwickeln, die sowohl den Anforderungen von Unternehmen als auch Verbrauchern gerecht werden. Mit einem Fokus auf den Einsatz eigener Banktechnologie und der Entwicklung von Plattformen wie PaidBy® strebt ISXPlc danach, traditionelle Zahlungsprozesse zu optimieren.

Bank-Tech-Innovator für Paymentlösungen

In einer zunehmend digitalisierten und globalisierten Welt sind innovative Lösungen im Zahlungsverkehr unerlässlich, um den Anforderungen von Unternehmen und Verbrauchern gerecht zu werden. ISX Financial EU PLC (ISXPlc; ISIN: CY0200861017), ein führendes Bank-Tech-Unternehmen, hat sich durch die Entwicklung neuer Technologien und Dienstleistungen in den Bereichen Fraud-Protection und Zahlungsverkehr einen Namen gemacht: Der Börsenkandidat hat sich zum Ziel gesetzt, sofortige Überweisungen so einfach und sicher wie Kartenzahlungen zu gestalten. ISXPlc arbeitet daran, das Finanzsystem an die modernen Anforderungen der Kunden anzupassen.

ISXPLCs Produktinnovationen im Open-Banking-Zahlungsverkehr

Mit einem klaren Fokus auf Sicherheit, Compliance, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Payment-Segment. ISXPlc bietet eine umfassende Palette an Produkten und Diensten, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Unternehmen und Verbrauchern zugeschnitten sind. Dazu zählen beispielsweise Payment-, Identity-, und E-money-Plattformen ebenso wie Features zu Betrugsschutz, Payment Verifikation,

sicherem Data Processing oder Reporting.

Zu den wichtigsten Produkten des Bank-Tech-Innovators gehören u.a. ISXMoney – eine integrierte Transaktionsbanking-Plattform, die Einlagen, Identität und Zahlungen kombiniert und das Flaggschiff PaidBy®: Es wird als die weltweit führende End-to-End-A2A-Lösung beschrieben, die traditionelle Online-Kartenzahlungen herausfordert und übertrifft. Denn PaidBy® zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, Zahlungen innerhalb von Sekunden im SEPA-Raum und Minuten im Vereinigten Königreich über den Faster Payment Service (FPS) abzuwickeln, was zu sofortigen Geldflüssen und Abrechnungszeiten führt. Dies unterscheidet ISXPlc von anderen systemrelevanten Instituten.

Zukunftsorientiert mit Fokus auf Kunden und Regulatorik

Alle Lösungen von ISXPlc haben miteinander gemein, dass sie mit Blick auf den Endnutzer entwickelt wurden, um die Benutzererfahrung zu verbessern und die Kundenbindung zu fördern. Zu den wichtigsten Bereichen, die von ISXPlcs Innovationen profitieren dürften, zählen dabei der Einzelhandel, BNPL- (Buy-now-pay-later) Anwendungsfälle und E-Commerce. Der innovative Ansatz von ISXPlc garantiert zudem, dass alle Produkte leicht in bestehende Geschäftssysteme integrierbar sind, was eine reibungslose Einführung neuer Zahlungstechnologien ermöglicht.

ISXPlc passt seine Technologie außerdem kontinuierlich an, um den sich wandelnden Marktanforderungen und regulatorischen Vorgaben gerecht zu werden, hält sich an strenge Standards und ist entsprechend zertifiziert.

Das Engagement von ISXPlc, der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein, spiegelt sich auch in den Investitionen von 0,6 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung allein im ersten Quartal 2024 wider. Diese Investitionen treiben die Entwicklung kundenorientierter Lösungen voran.

