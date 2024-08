Forge Resources gibt den Abschluss der Pilotbohrungen für die Erschließung der unterirdischen Vorkommen bekannt und informiert über Fortschritt beim vollständig genehmigten Kohleprojekt in Kolumbien

Vancouver, BC – 28. August 2024 – Forge Resources Corp. (FRG oder das Unternehmen) (CSE: FRG – WKN: A40AT2 – FRA: 5YZ) freut sich, den Abschluss der Pilotbohrungen bekannt zu geben, mit denen die unterirdische Erschließung des 170 Meter langen Gefälles und andere wichtige Fortschritte in seinem vollständig lizenzierten Kohleprojekt in Kolumbien vorangetrieben werden.

Erfolgreicher Abschluss der Pilotbohrungen

Die Pilotbohrungen für die Erschließung des Gefälles wurden von Logan Drilling erfolgreich abgeschlossen. Die Bohrungen erreichten eine Gesamttiefe von 175 Metern, wobei alle geologischen und geotechnischen Daten protokolliert und von GFD Negocios Mineros beprobt wurden. Insgesamt 19 Proben wurden zur Analyse an ein zertifiziertes Labor geschickt. Diese Phase ist wichtig, um die Bodenverhältnisse zu verstehen, die als Grundlage für Entscheidungen über die am besten geeignete Ausrüstung für die künftige Erschließung dienen werden. Der Topograph Sebastian Areiza wurde engagiert, um während der Bohrungen eine präzise Georeferenzierung zu gewährleisten. Dies wird die genaue Richtung und Neigung der Tunnel sicherstellen, ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Projekts.

Cole McClay, CEO von Forge Resources, erklärt: Aion Mining Corp, das von Forge Resources unterstützt wird, kommt mit seinem kolumbianischen metallurgischen und thermischen Kohleprojekt zügig voran. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Sicherung einer wertvollen Großprobe, einem wichtigen Meilenstein, der wichtige Daten für eine fundierte Entscheidungsfindung liefern und zum Gesamterfolg des Projekts beitragen wird.

Technische Vorbereitung des Standorts

· Fertigstellung des Entwurfs für das Standortlayout unter Berücksichtigung der Platzierung der wesentlichen Infrastruktur. (Abbildung 1 und 2)

· Bauingenieur Luis Carlos Herrera hat Entwässerungssysteme entworfen und implementiert und die Vegetation ausgewählt, um die Auswirkungen der jahreszeitlichen Witterungsbedingungen auf dem neu geschaffenen Werksgelände zu mildern.

· Bauingenieur Luis Alfredo Marquez hat Bodenuntersuchungen am Hang und im Portalbereich durchgeführt. Diese Arbeiten sind wichtig, um die Stabilität im Bereich des Portals und der Böschung zu gewährleisten.

· Das Bauunternehmen Paisajismo & Zonas Verdes SAS hat den Grabenaushub und die Wassereinsaat auf 1.000 Quadratmetern des Terrassenhangs abgeschlossen. (Abbildung # 3)

· Verbesserung der Wasserbewirtschaftungssysteme durch den Einbau von Geotextilien und Energieverteilern auf 445 laufenden Metern angelegter Gräben.

· Pflanzung von 2.400 Ausläufern von speziell ausgewähltem Vetiver-Gras zur Verstärkung der Terrassenböschung in Verbindung mit dem Ausheben von Gräben und der Wassereinsaat.

· Pflanzung von 489 Bäumen in Übereinstimmung mit den Umweltvorschriften.

Bau des Camps

· Fertigstellung der Küche der Cafeteria und der Gemeinschaftsbereiche als Vorbereitung für die nächste Phase der Projektentwicklung. (Abbildung # 4)

· Das Land wurde gerodet und eingeebnet, um den Bau weiterer Unterkünfte für die Besatzung vorzubereiten.

Strategische Erweiterungen des technischen Teams

Um die Durchführung des Projekts zu verstärken, hat Forge Resources Corp. zwei sehr erfahrene Fachleute unter Vertrag genommen:

Enrique Estrada – leitender Bergbau- und Metallurgieingenieur mit über 35 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie, spezialisiert auf unterirdische Kohle-, Kupfer- und Goldminen. Zu seinen Fachkenntnissen gehören Produktionstechnik, Qualitätskontrolle und Betriebsmanagement. Im Laufe seiner Karriere hatte er verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem als Betriebsleiter und unabhängiger Berater, der Beratungsdienste zur Verbesserung des Bergbaubetriebs anbietet. Estrada hat große Teams und komplexe Projekte geleitet und dabei häufig fortschrittliche Bergbaumethoden eingeführt. Er verfügt über einen Abschluss in Bergbau- und Hüttenwesen der Universidad Nacional de Colombia und hat in Australien zusätzliche Studien in Projektmanagement und Ressourcenmanagement absolviert.

Luis Carlos Herrera – ein leitender Bauingenieur mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Tiefbau, in der Wasserwirtschaft und in Projekten der Oberflächentechnik. Herrera wird die Oberflächenarbeiten leiten, die zur Vorbereitung des Beginns des Großprobenprogramms erforderlich sind.

Abbildung # 1 – Projektentwicklungskarte

Abbildung # 2 – Overhead Grundstücksansicht

Abbildung # 3 – Verbesserung der Wasserbewirtschaftungssysteme und Hangschutz

Abbildung # 4 – Bau der Camp-Küche kurz vor der Fertigstellung

Qualifizierte Person

Lorne Warner, P.Geo, und President von Forge Resources Corp. ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert, einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das sich 50 km südöstlich der Porphyr-Lagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Yukon-Territorium befindet.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 40 %ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

