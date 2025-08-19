First Majestic gibt positive Explorationsergebnisse aus San Dimas bekannt

Erweiterungsbohrungen durchteufen hochgradige Silber- und Goldmineralisierung in der Nähe der untertägigen Minenentwicklung.

Hochgradiger Silber- und Goldabschnitt im neuen Erzgang Coronado hebt das Potenzial für neue Mineralressourcenentdeckungen hervor.

18. August 2025. Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, positive Bohrergebnisse aus seinem laufenden Explorationsprogramm in der Silber-/Goldmine San Dimas in Durango (Mexiko) bekannt zu geben. Das laufende Explorationsprogramm wurde konzipiert, um neue Gänge zu erkunden, die Mineralressourcen zu erweitern und die vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen hochzustufen.

Die Explorationsergebnisse 2025 bei San Dimas festigen weiterhin die Position des Projekts als hochwertiges Asset im Portfolio der in Betrieb befindlichen Minen von First Majestic, erklärte Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. Wir erzielen starke Ergebnisse aus zahlreichen Gängen in den grubennahen Erweiterungen in San Dimas bei Elia, Sinaloa, Roberta und Santa Teresa, und wir sind begeistert von dem neuen hochgradigen Silber- und Goldabschnitt im Erzgang Coronado im West Block. Die Erweiterungen der in der Vergangenheit abgebauten Bereiche sind noch nicht mittels moderner Methoden überprüft worden, was das unerschlossene Potenzial des Bezirks unterstreicht. Diese neuen Ergebnisse bestätigen unsere Ansicht, dass San Dimas über bedeutende Wachstumsmöglichkeiten verfügt und ein Eckpfeiler unserer langfristigen Wachstumsstrategie bleibt.

WICHTIGSTE ERGEBNISSE DER BOHRUNGEN

Explorationsbohrungen durchteuften eine bedeutende Gold- (Au) und Silber-(Ag)-Mineralisierung in mehreren Gängen auf dem Konzessionsgebiet San Dimas. Eine Auswahl bedeutender Bohrabschnitte aus diesen Gängen, nämlich dem Erzgang Sinaloa-Elia, dem Erzgang Roberta, dem Erzgang Santa Teresa und dem Erzgang Coronado (Abbildung 1), ist in Tabelle 1 unten hervorgehoben:

Tabelle 1: Übersicht über die bedeutenden Gold- und Silberbohrabschnitte

Bohrloch Ziel Bedeutender Abschnitt

von bis wahre Länge Metallgehalte

(m) (m) (m)

ELI25X-1 Elia 273,60 279,15 3,57 15,93 g/t Au und 1.112 g/t Ag

SIN25X-5 Sinaloa 172,40 178,10 5,17 7,66g/t Au und 495 g/t Ag

SJE25-4 Jessica 21,75 25,55 3,20 7,86g/t Au und 193 g/t Ag

ELI25X-17 Elia 312,10 313,40 1,06 23,70 g/t Au und 578 g/t Ag

STE25X-20 Santa Teresa 220,10 224,25 2,53 9,65 g/t Au und 121 g/t Ag

ROT25X-10 Roberta 218,75 220,55 1,52 6,40 g/t Au und 472 g/t Ag

COR25X-2 Coronado 752,60 754,75 2,12 2,59 g/t Au und 327 g/t Ag

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80741/AG_081825_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Karte der Gangvorkommen im Bezirk San Dimas

Erzgänge Sinaloa-Elia

Die Bohrungen in den historischen Erzgängen Sinaloa-Elia durchteuften mehrere Abschnitte mit einer hochgradigen Gold- und Silbermineralisierung. Die Bohrungen erweitern die bekannte Mineralisierung über die aktuellen Mineralressourcen hinaus und bestätigen das Vorhandensein einer Mineralisierung unterhalb der in der Vergangenheit abgebauten Bereiche entlang des Erzganges Sinaloa und östlich des Erzganges Elia (Abbildung 2). Durch zusätzliche Bohrungen konnten die vermuteten Mineralressourcen erfolgreich in angedeutete Mineralressourcen umgewandelt werden, wodurch das Risiko der Mineralisierung hinsichtlich eines kurzfristigen Abbaus effektiv verringert wurde. Ausgewählte Analyseergebnisse der Bohrungen und wahre Mächtigkeiten der Bohrabschnitte umfassen:

– ELI25X-1: 3,57 Meter (m) mit 15,93 g/t Au und 1.112 g/t Ag;

– SIN25X-5: 5,17 m mit 7,66 g/t Au und 495 g/t Ag;

– ELI25X-17: 1,06 m mit 23,70 g/t Au und 578 g/t Ag; und

– SIN25X-9: 2,12 m mit 8,38 g/t Au und 242 g/t Ag.

Erzgang Roberta

Der Erzgang Roberta ist einer der größten ehemals produzierenden Gänge in San Dimas. Durch Erweiterungsbohrungen des Gangs wurde die noch nicht überprüfte Kontinuität der Mineralisierung entgegen der Fallrichtung außerhalb der aktuellen vermuteten Mineralressourcen erkundet (Abbildung 3). Mehrere Bohrlungen lieferten bedeutende Ergebnisse; ausgewählte Analyseergebnisse und wahre Mächtigkeiten der Bohrabschnitte beinhalten:

– ROT25X-10: 1,52 m mit 6,40 g/t Au und 472 g/t Ag;

– ROT25X-12: 3,78 m mit 1,66 g/t Au und 168 g/t Ag; und

– ROT25X-7: 0,77 m mit 7,37 g/t Au und 689 g/t Ag.

Erzgang Santa Teresa

Erweiterungsbohrungen westlich des historischen Erzgangs Santa Teresa im West Block haben in Streichrichtung, etwa 170 m östlich des historischen Abbaubereichs, vielversprechende Ergebnisse geliefert. Die Gangprojektion bleibt nach Osten hin auf etwa 600 m offen (Abbildung 4). Ausgewählte Analyseergebnisse und wahre Mächtigkeiten der Bohrabschnitte umfassen:

– STE25X-20: 2,53 m mit 9,65 g/t Au und 121 g/t Ag;

– STE25X-9: 3,38 m mit 2,44 g/t Au und 120 g/t Ag; und

– STE25X-6: 1,01 m mit 6,79 g/t Au und 463 g/t Ag.

Erzgang Coronado

Das Gebiet nördlich des Erzganges Santa Teresa im West Block ist ein bedeutendes neues Gold- und Silberziel auf dem Konzessionsgebiet. Der Erzgang Coronado, der subparallel zum Erzgang Santa Teresa verläuft, wurde mit modernen Methoden noch nicht ausreichend erkundet und stellt eine wichtige Gelegenheit dar, neue Mineralressourcen in diesem Gebiet zu identifizieren. Erste Bohrungen zur Überprüfung des Ziels Coronado im Jahr 2025 durchteuften eine hochgradige Gold- und Silbermineralisierung, und der Trend bleibt nach Westen hin auf etwa 1 Kilometer offen (Abbildung 5). Der hochgradige Bohrabschnitt (wahre Mächtigkeit) umfasst:

– COR25X-2: 2,12 m mit 2,59 g/t Au und 327 g/t Ag.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80741/AG_081825_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Erzgänge Sinaloa und Elia, Vertikalschnitt. Blick nach Norden

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80741/AG_081825_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Erzgang Roberta, Vertikalschnitt. Blick nach Norden

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80741/AG_081825_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Erzgang Santa Teresa, Vertikalschnitt. Blick nach Norden

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80741/AG_081825_DEPRcom.005.png

Abbildung 5: Erzgang Coronado, Vertikalschnitt. Blick nach Norden

Tabelle 2: Übersicht über bedeutende Gold- und Silber-Bohrlochabschnitte bei San Dimas

Bohrloch Ziel Zieltyp Bedeutender Abschnitt

von (m) Länge (m) Wahre Länge (m) Au Ag AgÄq

(g/t) (g/t) (g/t)

SIN24_135 Sinaloa-Elia Ressourcenumwandlung 387,15 1,30 0,75 4,24 266 626

einschl. 1 Ressourcenumwandlung 387,15 0,45 0,26 6,63 450 1014

einschl. 2 Ressourcenumwandlung 388,15 0,30 0,17 8,22 474 1173

Sinaloa-Elia Ressourcenumwandlung 396,10 1,40 0,75 9,94 546 1391

einschl. 1 Ressourcenumwandlung 397,00 1,10 0,55 12,14 658 1689

SIN24_136 Sinaloa-Elia Ressourcenumwandlung 386,60 0,95 0,70 1,04 129 217

SIN25_139 Sinaloa-Elia Ressourcenerweiterung 475,60 0,95 0,78 3,34 259 543

SIN25X-1 Sinaloa-Elia Ressourcenumwandlung 193,90 1,35 0,95 5,35 302 757

einschl. 1 Ressourcenumwandlung 194,45 0,80 0,57 5,95 328 833

SIN25X_3 Sinaloa-Elia Ressourcenumwandlung 67,80 1,25 0,96 2,15 188 371

SIN25X-4 Sinaloa-Elia Ressourcenerweiterung 407,80 1,05 0,89 7,77 357 1017

SIN25X-5 Sinaloa-Elia Ressourcenumwandlung 172,40 5,70 5,17 7,66 495 1146

einschl. 1 Ressourcenumwandlung 172,95 0,35 0,32 11,75 973 1972

einschl. 2 Ressourcenumwandlung 174,00 0,70 0,63 7,60 686 1332

einschl. 3 Ressourcenumwandlung 176,35 1,75 1,59 13,07 762 1873

SIN25X-9 Sinaloa-Elia Ressourcenumwandlung 462,95 3,00 2,12 8,38 282 994

einschl. 1 Ressourcenumwandlung 462,95 2,40 1,70 9,53 325 1135

Erzgang Ressourcenumwandlung 488,65 0,90 0,69 7,88 266 936

SIN25X-12 Sinaloa-Elia Ressourcenumwandlung 369,10 0,85 0,77 4,10 182 531

SIN25X-13 Sinaloa-Elia Ressourcenerweiterung 507,60 1,40 0,80 8,39 504 1217

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 508,20 0,80 0,46 11,42 646 1616

EL24_287 Erzgang im Hangende Ressourcenumwandlung 148,00 1,70 1,20 3,89 218 549

einschl. 1 Ressourcenumwandlung 148,00 0,85 0,60 6,22 310 839

Sinaloa-Elia Ressourcenumwandlung 244,55 0,95 0,82 11,08 874 1816

EL25_297 Erzgang im Hangende Ressourcenerweiterung 139,30 1,15 1,00 3,12 118 383

ELI25X-1 Erzgang Ressourcenerweiterung 2,30 1,65 1,00 2,17 148 332

Erzgang im Hangende Ressourcenerweiterung 173,60 2,20 1,75 4,38 226 598

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 174,60 1,20 0,85 5,38 333 790

Sinaloa-Elia Ressourcenerweiterung 273,60 5,55 3,57 15,93 1112 2466

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 273,60 1,65 1,06 11,32 823 1785

einschl. 2 Ressourcenerweiterung 276,00 0,40 0,26 27,50 2218 4555

einschl. 3 Ressourcenerweiterung 277,00 2,15 1,38 25,97 1727 3935

Erzgang im Liegenden Ressourcenerweiterung 288,05 1,55 1,05 3,34 238 522

Erzgang im Liegenden Ressourcenerweiterung 297,10 1,45 1,15 6,11 219 738

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 297,90 0,65 0,52 6,40 292 836

ELI25X-2 Sinaloa-Elia Ressourcenerweiterung 406,75 1,15 0,74 6,51 575 1128

ELI25X-4 Erzgang im Hangende Ressourcenerweiterung 160,75 0,80 0,70 3,55 183 485

ELI25X-17 Erzgang im Hangende Ressourcenerweiterung 185,80 5,00 2,35 4,67 289 687

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 185,80 3,60 1,69 5,71 361 846

Sinaloa-Elia Ressourcenerweiterung 312,10 1,30 1,06 23,70 578 2593

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 312,10 0,70 0,57 42,50 994 4607

ELI25X-22 Sinaloa-Elia Ressourcenerweiterung 313,00 1,80 1,03 8,65 387 1122

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 313,00 0,70 0,40 19,69 809 2482

ELI25X-23 Sinaloa-Elia Ressourcenerweiterung 395,60 1,00 0,82 7,87 892 1560

ELI25X-24 Erzgang im Hangende Ressourcenumwandlung 452,20 7,60 3,80 3,27 151 429

einschl. 1 Ressourcenumwandlung 452,20 0,80 0,40 9,30 208 999

Sinaloa-Elia Ressourcenumwandlung 469,20 2,75 1,67 4,77 321 726

einschl. 1 Ressourcenumwandlung 470,90 1,05 0,64 6,18 440 965

STE25X-4 Santa Teresa Ressourcenerweiterung 78,80 1,00 0,87 1,57 107 240

Santa Teresa Ressourcenerweiterung 82,85 1,30 1,10 1,71 118 263

STE25X-5 Santa Teresa Ressourcenumwandlung 227,45 1,60 1,31 3,90 66 397

STE25X-6 Santa Teresa Ressourcenerweiterung 96,95 1,50 1,01 6,79 463 1040

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 96,95 0,70 0,49 13,10 867 1980

Santa Teresa Ressourcenerweiterung 100,05 1,25 0,88 1,59 106 241

STE25X-7 Santa Teresa Ressourcenerweiterung 172,75 1,05 0,74 1,83 217 373

STE25X-9 Santa Teresa Ressourcenerweiterung 268,00 3,90 3,38 2,44 120 327

Santa Teresa Ressourcenerweiterung 276,35 2,50 2,17 2,44 78 285

STE25X-10 Santa Teresa Ressourcenumwandlung 161,10 1,35 1,17 2,43 67 274

STE25X-11 Santa Teresa Ressourcenerweiterung 279,55 3,90 2,24 2,83 6 247

STE25X-12 Santa Teresa Ressourcenumwandlung 163,70 0,90 0,78 2,94 258 508

STE25X-14 Santa Teresa Ressourcenumwandlung 198,65 1,65 1,43 1,97 170 338

STE25X-15 Santa Teresa Ressourcenumwandlung 252,80 0,80 0,70 5,94 9 514

STE25X-20 Santa Teresa Ressourcenumwandlung 209,70 2,35 1,73 3,59 42 347

Santa Teresa Ressourcenumwandlung 220,10 4,15 2,53 9,65 121 941

einschl. 1 Ressourcenumwandlung 221,25 3,00 1,85 12,00 160 1180

STE25X-21 Santa Teresa Ressourcenumwandlung 172,00 0,95 0,73 3,40 433 722

STE25X-23 Santa Teresa Ressourcenumwandlung 271,35 4,10 2,90 4,66 7 403

einschl. 1 Ressourcenumwandlung 274,30 0,55 0,39 8,28 12 716

STE25X-25 Santa Teresa Ressourcenumwandlung 167,35 2,95 1,90 2,81 159 399

ROT25X-2 Hangende Roberta Ressourcenerweiterung 248,65 1,20 0,77 1,43 107 229

ROT25X-5 Roberta Ressourcenumwandlung 187,35 1,25 1,08 1,34 256 370

ROT25X-6 Roberta Ressourcenerweiterung 831,25 0,75 0,70 1,17 175 275

ROT25X-7 Roberta Ressourcenerweiterung 231,95 1,00 0,77 7,37 689 1316

ROT25X-9 Roberta Ressourcenerweiterung 228,95 1,60 1,03 1,61 129 266

ROT25X-10 Roberta Ressourcenerweiterung 218,75 1,80 1,52 6,40 472 1016

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 218,75 0,90 0,76 9,68 693 1516

Roberta Ressourcenerweiterung 224,15 0,95 0,80 2,20 170 357

ROT25X-12 Roberta Ressourcenerweiterung 231,65 5,35 3,78 1,66 168 309

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 236,30 0,70 0,49 4,78 489 895

COR25X-2 Carme Escobosa Ressourcenerweiterung 547,20 0,75 0,74 1,46 203 327

Coronado Ressourcenerweiterung 752,60 2,15 2,12 2,59 327 547

einschl. Ressourcenerweiterung 754,00 0,75 0,74 5,64 661 1140

COR25X-3 Carme Escobosa Ressourcenerweiterung 485,75 1,00 0,82 1,20 209 311

SJE25X-4 Convencion Ressourcenerweiterung 41,20 2,95 1,61 0,17 307 322

Jessica Ressourcenerweiterung 222,50 1,55 0,89 2,80 451 689

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 222,50 1,25 0,72 3,09 509 772

SJE25X-5 Erzgang Ressourcenerweiterung 21,75 3,80 3,20 7,86 193 861

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 22,70 2,15 1,81 11,95 253 1269

SJE25X-6 Convencion Ressourcenerweiterung 27,15 4,60 2,51 1,15 164 262

Jessica Ressourcenerweiterung 327,40 1,20 0,85 7,60 8 653

SRE25X-3 Santa Regina Ressourcenerweiterung 186,45 1,30 0,84 0,84 179 250

ROS24_055 Erzgang-Verwerfung im Ressourcenerweiterung 102,85 1,15 0,88 7,76 1013 1673

Hangende

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 102,85 0,40 0,31 18,05 2541 4075

Intermedia (Rosario) Ressourcenerweiterung 608,35 0,95 0,75 3,10 1092 1355

ROS25X-1A Intermedia (Rosario) Ressourcenerweiterung 276,00 2,05 1,45 3,20 196 468

einschl. 1 Ressourcenerweiterung 276,00 0,40 0,28 6,48 380 930

PE24_467 Hangende Perez Ressourcenerweiterung 545,45 1,80 1,33 0,01 283 284

Anmerkungen:

1. Alle Bohrlöcher sind Diamantkernbohrungen; AgÄq-Gehalt = Ag-Gehalt (g/t) + [Au (g/t) * 85].

2. Die Von-bis-Länge ist in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit des Abschnitts wird pro Bohrloch und Erzgangwinkel berechnet.

3. Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, der Probenart, dem Azimut, der Neigung und der Gesamttiefe sind im Anhang aufgeführt.

4. San Dimas: Die bedeutenden Gold- und Silberbohrabschnitte wurden unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Analysewerte der Proben, eines Mindestgehalts von 190 g/t AgÄq (Cut-off-Gehalt, COG) und einer Mindestlänge von 0,7 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Ein Maximum von 1,0 m unterhalb des COG wurde als interne Verdünnung zugelassen. Wenn es zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine einzelne Probe unterhalb des COG, aber mit einem Gehalt von >100 g/t AgÄq, für kurze Abschnitte zusammengesetzt werden.

5. Einzelproben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von mehr als 700 g/t AgÄq werden, sofern vorhanden, in jedem Abschnitt als einschl. hervorgehoben.

Die Bohrprogramme von First Majestic folgen etablierten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokollen (QA/QC), wobei Standards, Leerproben und Duplikate in den Probenstrom eingebracht werden. Nach der geologischen Protokollierung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften geschnitten. Die eine Hälfte des Kerns wird zur Analyse an das Labor geschickt, die andere Hälfte des Kerns wird vor Ort zu Überprüfungs- und Referenzzwecken oder für zukünftige metallurgische Tests aufbewahrt.

Die Kernproben werden dem Zentrallabor von First Majestic (Zentrallabor) (ISO 9001:2015) vorgelegt. Im Zentrallabor wird Gold mittels 30 g Brandprobe-Atomabsorptionsanalyse (AU-AA13) analysiert. Ergebnisse über 10 g/t werden mittels 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Finish (ASAG-14) analysiert. Silber wird durch einen 3-Säure-Aufschluss mit Atomabsorption analysiert (AAG-13). Ergebnisse über 100 g/t werden mittels gravimetrischer 30-g-Brandprobe (ASAG-14, ASAG-13) analysiert.

Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, zu den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die vom Unternehmen zur Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet werden, sowie eine detaillierte Beschreibung der bekannten rechtlichen, politischen, umweltbezogenen und sonstigen Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralreserven und Mineralressourcen auswirken könnten, finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE

Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten, einschließlich der diesen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada – sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends durch das Management getroffen wurden. Die Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie anstreben, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, projizieren, vorhersagen, prognostizieren, potenziell, Ziel, beabsichtigen, könnte, voraussichtlich, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, werden, potenziell, anstreben, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; die Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; sowie das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, Studien, Erschließung oder des operativen Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Vorsichtshinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

Das Unternehmen ist ein ausländischer privater Emittent gemäß der Definition in Rule 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das Canada-U.S. Multi-Jurisdictional Disclosure System zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen über Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den Berichtsstandards in Kanada entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die Veröffentlichung wissenschaftlicher und technischer Informationen über die wesentlichen Mineralienprojekte des Emittenten festlegt.

ANHANG – BOHRLOCHDETAILS

Tabelle A1: Position des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe

Bohrloch East North Höhenlage Azimut Neigung Tiefe (m) Typ

SIN24_135 399888 2666328 562 273 -5 441 Kern

SIN24_136 399889 2666328 562 276 -11 486 Kern

SIN25_139 399740 2666103 563 289 -6 513 Kern

SIN25X-1 399889 2666329 562 288 5 309 Kern

SIN25X-3 399888 2666329 562 285 6 264 Kern

SIN25X-4 399739 2666103 563 299 -7 582 Kern

SIN25X-5 399889 2666329 562 294 5 207 Kern

SIN25X-9 399740 2666102 563 293 -9 564 Kern

SIN25X-12 399740 2666104 563 316 -12 525 Kern

SIN25X-13 399740 2666103 563 289 -8 534 Kern

EL24_287 399856 2666587 450 79 -18 429 Kern

EL25_297 399856 2666587 450 81 -23 321 Kern

ELI25X-1 399854 2666587 451 70 -19 420 Kern

ELI25X-2 400317 2667087 550 172 -19 438 Kern

ELI25X-4 399855 2666587 450 75 -22 429 Kern

ELI25X-17 399855 2666587 450 66 -20 345 Kern

ELI25X-22 399855 2666587 450 63 -25 432 Kern

ELI25X-23 400317 2667086 550 169 -21 423 Kern

ELI25X-24 399855 2666588 450 64 -17 570 Kern

STE25X-4 397882 2667262 578 336 -6 114 Kern

STE25X-5 397881 2667260 578 287 -10 273 Kern

STE25X-6 397881 2667261 578 320 -6 180 Kern

STE25X-7 397882 2667260 578 296 13 237 Kern

STE25X-9 397881 2667260 577 283 -14 315 Kern

STE25X-10 397881 2667261 578 300 0 201 Kern

STE25X-11 397881 2667260 577 284 -22 330 Kern

STE25X-12 397881 2667260 578 300 -9 198 Kern

STE25X-14 397881 2667260 578 290 4 270 Kern

STE25X-15 397624 2667576 577 169 -24 351 Kern

STE25X-20 397881 2667260 577 284 -14 237 Kern

STE25X-21 397881 2667260 577 286 -13 291 Kern

STE25X-23 397881 2667260 577 284 -19 315 Kern

STE25X-25 397881 2667260 578 297 7 225 Kern

ROT25X-2 401987 2669157 431 354 29 321 Kern

ROT25X-5 401987 2669157 432 18 48 300 Kern

ROT25X-6 399596 2668348 559 352 12 1050 Kern

ROT25X-7 401988 2669157 431 36 25 291 Kern

ROT25X-9 401987 2669156 432 30 54 276 Kern

ROT25X-10 401987 2669156 432 5 58 279 Kern

ROT25X-12 401987 2669156 432 36 44 321 Kern

COR25X-2 397700 2667560 579 339 20 882 Kern

COR25X-3 397700 2667558 578 321 17 522 Kern

SJE25X-4 401290 2671294 940 341 -24 408 Kern

SJE25X-5 401286 2671292 941 330 30 228 Kern

SJE25X-6 401291 2671294 940 16 -28 459 Kern

SRE25X-3 399547 2670734 853 179 10 639 Kern

ROS24_055 399812 2665307 951 147 -5 663 Kern

ROS25X-1A 399812 2665307 951 158 -34 600 Kern

PE24_467 400748 2671795 807 342 -12 1050 Kern

Anmerkungen:

1. San Dimas: Alle Koordinaten des Bohrlochkragens wurden nach Fertigstellung des Bohrlochs mit einer Totalstation bestimmt, wobei UTM WGS84, Zone 13 (Meter) als Bezugssystem diente.

