Norsemont gibt den Abschluss der zweiten Tranche der Privatplatzierung mit Lead Orders von Rob McEwen und anderen strategischen Investoren bekannt

Pressemitteilung – Vancouver, British Columbia, 18. August 2025 / IRW-Pressn / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTCQB: NRRSF, FWB: LXZ1) (NOM oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass der bekannte Bergbauinvestor Rob McEwen, Chairman und Chief Owner von McEwen Inc. (TSX: MUX, NYSE: MUX), diese strategische Runde leitete und dass das Unternehmen im Anschluss an die Pressemeldung vom 1. August 2025 die zweite Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen hat, die aus 2.320.000 Einheiten des Unternehmens zu 0,60 CAD pro Einheit bestand, was einem Bruttoerlös von 1.392.000 CAD entspricht (das Angebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,75 CAD$ pro Stammaktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum (die Warrants).

Für den Fall, dass der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Börse während eines Zeitraums von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen nach Ablauf von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss des Angebots mindestens 1,25 CAD$ pro Stammaktie beträgt, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Warrants vorverlegen, indem es die Inhaber davon in Kenntnis setzt (durch Veröffentlichung einer Pressemitteilung, in der die Vorverlegung des Ablaufdatums der Warrants bekanntgegeben wird), und in diesem Fall verfallen die Warrants am zehnten (10.) Geschäftstag nach dem Datum dieser Mitteilung. Für kanadische Anleger gilt eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabe der Einheiten. Für US-Anleger gelten zusätzlich Haltefristen gemäß den geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetzen und dem Blue Sky-Recht.

Das Unternehmen zahlte insgesamt Vermittlungsgebühren in Höhe von 68.060 $ (ohne GST) und gab 109.433 Vermittler-Warrants (jeweils ein Vermittler-Warrant) an zugelassene Vermittler in Verbindung mit den ersten beiden Tranchen des Angebots aus. Die Vermittler-Warrants berechtigen den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Warrant-Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,75 $ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 2 Jahren nach Abschluss.

Der Erlös aus dem Angebot soll für Phase-3-Bohrprogramme, darunter 600 m tiefe DDH-Bohrlöcher in der Kupfer-Porphyr-Zone, 300 m tiefe Bohrlöcher in hochgradigen Goldzonen und flache Bohrlöcher in der Oxid-/auslaugbaren Goldzone, sowie metallurgische Arbeiten und als allgemeines Working Capital verwendet werden, um das Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden Chiles voranzutreiben.

Die Angebote unterliegen der Einhaltung der CSE-Richtlinien.

Wir fühlen uns zutiefst geehrt und privilegiert, die Unterstützung des legendären Bergbauunternehmers und -investors Rob McEwen zu erhalten, und wir freuen uns, ihn als strategischen Aktionär von Norsemont begrüßen zu dürfen. Sein Engagement bestätigt unsere Vision und bietet wertvolle Ressourcen, um das Projekt Choquelimpie durch unsere bevorstehenden Bohr- und technischen Programme voranzutreiben. Damit sind wir in der Lage, weiterhin einen Mehrwert für alle Beteiligten zu liefern, so Marc Levy, CEO von Norsemont.

Ich freue mich, strategischer Aktionär von Norsemont Mining zu werden, zumal das Unternehmen das Projekt Choquelimpie in Chile vorantreibt. Der Umfang, das geologische Potenzial und die vorhandene Infrastruktur des Projekts bieten eine hervorragende Grundlage für die Wertschöpfung. Ich freue mich darauf, das Team dabei zu unterstützen, das volle Potenzial von Choquelimpie zum Nutzen aller Aktionäre zu erschließen, sagte Rob McEwen, Chairman und Chief Owner von McEwen Inc. (TSX: MUX, NYSE: MUX).

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines einzelnen Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.

Über Norsemont Mining Inc.

Das Team von Norsemont setzt sich aus erfahrenen Rohstoffexperten zusammen, deren Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt bis zur bankfähigen Machbarkeit zu entwickeln. Für sein Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie liegt eine erste Mineralressourcenschätzung im Umfang von 2.184.000 Unzen Goldäquivalent in der Kategorie angezeigt und 557.000 Unzen Goldäquivalent in der Kategorie vermutet vor. Norsemont Mining besitzt eine 100%ige Beteiligung am Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer bereits genehmigten Gold- und Silbermine mit beträchtlichem Explorationspotenzial. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.700 Bohrlöcher und eine bedeutsame bestehende Infrastruktur, einschließlich Straßen, Strom, Wasser, eines Lagers und einer Mühlenanlage mit 3.000 Tonnen pro Tag Kapazität. Norsemont ist der verantwortungsvollen und nachhaltigen Ressourcenerschließung verpflichtet und setzt moderne Explorationstechniken ein, um einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen.

