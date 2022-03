Vancouver, B.C., 2. März 2022 – Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTCQB: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) freut sich, die zweite Tranche von Ergebnissen aus seinem ersten Diamantbohrprogramm 2021 in seinem hoch sulfidierten, epithermalen Gold-Silber-Projekt Choquelimpie im nördlichen Chile bekanntzugeben.

Highlights:

– 1,43 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) über 63 Meter (m), einschließlich 2,01 g/t Au über 35 Meter vertiefen die bekannte hochgradige Goldmineralisierung in Vizcacha (MV21-003).

– 0,71 g/t Au, 10,7 g/t Silber (Ag) über 115 Meter, (0,84 g/t Goldäquivalent AuEq*) erweitern und eröffnen neue Mineralisierungszonen nordöstlich der Grube Choque (MV21-006).

– Einschließlich 0,83 g/t Au, 39,6 g/t Ag, (1,32 g/t AuEq, Oxid) über 19 Meter und 0,63 g/t Au, 31,8 g/t Ag, (1,02 g/t AuEq, Oxid) über 14 Meter (MV21-006).

Im vierten Quartal 2021 wurden mit zwei (2) Bohranlagen zehn (10) Diamantbohrlöcher mit 3.144,1 Meter Gesamtlänge vor der vorübergehenden Aussetzung der Bohrarbeiten aufgrund des frühen Wintereinbruchs in Altiplano fertiggestellt (Abbildung 1).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64508/Norsemont_20220302_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Historische Tagebaugruben und Bohrlöcher in Choquelimpie mit den DDH-Bohrlochstandorten von Norsemont von 2021. Bohrlöcher, deren Ergebnisse hier berichtet werden, sind in gelb dargestellt.

Die zweite Serie von Analyseergebnissen im Programm zu den Diamantbohrlöchern MV21-003, MV21-005 und MV21-006 gingen von Andes Analytical Laboratories ein. Eine ausführliche Karte der Bohrlöcher MV21-003 und 005 und eine Tabelle bedeutender Goldabschnitte** sind unten in Abbildung 2 dargestellt.

*Goldäquivalent (AuEq) wird für Darstellungszwecke verwendet, um den kombinierten Au- und Ag-Wert als Prozentsatz von Au auszudrücken. AuEq wird unter Verwendung des Verhältnisses 80:1 Silber zu Gold berechnet, mit AuEq = Au + (Ag*0,012). Potenzielle Rückgewinnungsverluste, die in einem Bergbau-Szenario entstehen würden, wurden nicht berücksichtigt.

** Bedeutende Goldabschnitte sind Abschnitte mit > 0,3 g/t Au, maximal 4 m kontinuierliche interne Verwässerung UND > 10 Gramm-Meter; Werte werden nach Kernlänge gewichtet und auf zwei Dezimalstellen gerundet. Wahre Mächtigkeiten werden als 75 – 95 % Kernlänge geschätzt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64508/Norsemont_20220302_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Karte der Grube Vizcacha mit Darstellung der Lagen bedeutender Goldabschnitte in Bohrlöchern MV21-003 & MV21-005 (diese Pressemeldung, roter Text) und früher berichteten Bohrlöchern MV21-002 und MV21-004 (schwarzer Text).

Diamantbohrloch MV21-003 prüft das östliche Streichen und die Tiefenerweiterung hochgradiger, in der Grube Vizcacha beobachteter Brekzien. Eine hochgradige Zone stimmt mit einer hydrothermalen Matrix-Brekzie (HBX) überein und enthält versprengte und Infill-Pyritmineralisierung mit fortgeschrittener argillischer Quarz-Dickit-Alunit-(±Pyrophyllit)-Alterierung. Diese Zone ergab 63 m (in einer Tiefe von 150 – 213 m) mit 1,43 g/t Au, einschließlich 35 m (in einer Tiefe von 155 – 190 m) mit 2,01 g/t Au, Abbildung 3.

Diamantbohrloch MV21-005 prüfte das westliche Streichen und die Tiefenerweiterung der in der Grube Vizcacha beobachteten hochgradigen Brekzien und den südlichen Rand einer IP-Anomalie der Aufladbarkeit, die möglicherweise mit einem Porphyr in der Tiefe verbunden ist. Die obere Hälfte des Bohrlochs durchschneidet mehrere kurze Abschnitte von 0,2 – 0,7 g/t Au, die möglicherweise mit den Wurzeln der hydrothermalen Brekzie (HBX) in Verbindung stehen. Von größerer Bedeutung ist die Tatsache, dass das Bohrloch in Tiefen von 240 bis 340 Metern Gänge von phyllitisch-alteriertem Dazit-Andesit-Porphyr durchschneidet, der von einem beginnenden Stockwork von Porphyradern des Typs A und B mit anomalen Edelmetallen, Gold (gewichteter Durchschnittswert 0,2 g/t) und Molybdän (gewichteter Durchschnittswert 45 ppm) durchzogen wird, Abbildung 4.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64508/Norsemont_20220302_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Querschnitt A-A durch das Bohrloch MV21-003 mit Kennzeichnung der gemeldeten wichtigen Goldabschnitte und der vorläufigen geologischen Interpretation des hydrothermalen Brekzienkörpers.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64508/Norsemont_20220302_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Bohrkern aus MV21-005 mit Darstellung des Vizcacha-Porphyrs, der von mehreren Generationen von Adern des Typs A und B durschnitten wird. A und B – 322,6 m, C – 347,2 m, D – 350,8 m.

Marc Levy, CEO von Norsemont, kommentiert: Ich bin mit dem Ergebnis unserer ersten Bohrlöcher und der zusätzlichen Oxidmineralisierung sehr zufrieden. Einen möglichen Porphyr so früh in unserer Kampagne zu finden, ist unserem technischen Team zu verdanken. Wir treffen jetzt auf Mineralisierung in Tiefen von mehr als 70 Metern, wo die meisten früheren Bohrarbeiten endeten, und haben jetzt die Aussicht auf einen Gold- und Kupfer-Porphyr in der Tiefe. Es ist aufregend, welchen potenziellen Wert unser Unternehmen dadurch in den nächsten Monaten erzielen könnte.

Dieser Porphyr wurde Vizcacha-Porphyr (DPV) benannt und in Ausbissen nördlich und westlich der Grube Vizcacha beobachtet. Weitere Oberflächenkartierung und Beprobung finden derzeit statt, um diese potenziell wichtige Einheit besser zu verstehen, und liefern den ersten Nachweis eines Porphyrsystems an der Flanke und unter dem epithermalen Vorkommen Choquelimpie.

Bohrloch MV21-006 prüfte die nordöstliche Erweiterung der Mineralisierung ab der Grube Choque, (Abbildung 5).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64508/Norsemont_20220302_DEPRcom.005.jpeg

Abbildung 5: Karte der Grube Choque mit Darstellung der Lage bedeutender Goldabschnitte in Bohrloch MV21-006 (diese Pressemeldung, roter Text).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64508/Norsemont_20220302_DEPRcom.006.jpeg

Abbildung 6: Querschnitt B-B durch Bohrloch MV21-006 mit Darstellung bedeutender Goldabschnitte und vorläufiger geologischer Interpretation hydrothermaler Brekzien.

Bohrloch MV21-006 durchschneidet fortgeschrittene argillisch alterierte hydrothermale Brekzien (HBX) mit Infill grauen Kieselerde-Pyrits (Abbildung 6). Bedeutende Gold- und Silberabschnitte stimmen mit hydrothermalen Brekzien überein und beinhalten 19 m (in einer Tiefe von 68 – 87m) mit 0,63 g/t Au, 31,8 g/t Ag, (1,02 g/t AuEq) in Form von Oxid und 115 m (in einer Tiefe von 109 – 224m) mit 0,71 g/t Au, 10,7 g/t Ag, (0,84 g/t AuEq) einschließlich 14 m (in einer Tiefe von 109 – 123 m) mit 0,83 g/t Au, 39,6 g/t Ag, (1,32 g/t AuEq) in Form von Oxid.

John Currie, VP of Exploration von Norsemont, äußert: Diese neuen Diamantbohrergebnisse belegen weiterhin das Potenzial des epithermalen Vorkommens Choquelimpie und liefern den Nachweis einer verbundenen Porphyrmineralisierung. Wir freuen uns auf die nächste Tranche von Analyseergebnissen aus den Bohrungen und die Ergebnisse der Oberflächenkartierung und Beprobung des Vizcacha-Porphyrs.

Der Bohrkern aus dem Bohrprogramm 2021 in Choquelimpie wurde von den Geologen und Technikern von SCM Vilacollo direkt am Bohrstandort 2021 entnommen und zum Kernlager im Camp von Choquelimpie gebracht. Der Bohrkern wird dann von den Mitarbeitern von SCM Vilacollo protokolliert, fotografiert und beprobt; diese fügen gegebenenfalls Referenzmaterialien in den Probenstrom ein. Die Probenlängen werden mit Intervallen von je 1,0 Meter markiert, und der Kern wird mit einer Gesteinssäge mit Diamantsägeblatt zerschnitten, wobei eine Hälfte des zerschnittenen Kerns in mit Barcodes nummerierten Polyurethan-Beuteln verpackt und die andere Hälfte im Original-Bohrkernbehälter der dauerhaften Lagerung zugeführt wird. Die Probenbeutel werden danach versiegelt und in Säcke mit Sicherheits-Siegel gelegt, bevor sie von Mitarbeitern von SCM Vilacollo an die Probenannahme-Einrichtungen von Andes Analytical Labororatory (AAA) in Arica, Chile, geliefert werden.

Alle in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrkernteile wurden bei AAA in Santiago, Chile, anhand des Analysepakets ICP_AES_HF38m1 untersucht. Dieses umfasst einen Vier-Säuren-Aufschluss, gefolgt von einem 38-Elemente-ICP-MS-Scan in Verbindung mit der AEF_AAS_1E42 anhand einer 40-Gramm-Brandprobe mit AAS-Abschluss für Gold bei allen Proben.

Proben mit Analysewerten von >10 ppm Gold bei der Brandprobe und beim AAS werden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss (Laborcode AEF_GRV_1E43) weiter analysiert. Proben mit Analysewerten von >5.000 ppm bei Kupfer und >400 ppm bei Silber durch ICP-Analyse werden mittels Vier-Säuren-Aufschluss und AAS-Abschluss (Laborcodes 4A-HF_AAS_1E13_ppm bzw. 4A-HF_AAS_1E08_0,25-100) weiter analysiert.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten Informationen wurden vom Personal von SCM Vilacollo in Übereinstimmung mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen von Kanada gemäß dem National Instrument 43-101 zusammengestellt und aufbereitet. Die QS/QK für die Analyseergebnisse wurde von Herrn Enrique Grez, einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen mit Registrierungsnummer 0015 der Comisión Calificadora de Recursos y Reservas Mineras de Chile, und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne des National Instrument 43-101, Standards für die Offenlegung bei Mineralprojekten, geprüft.

Herr Art Freeze, P.Geo., Director von Norsemont Mining sowie ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Daten in dieser Pressemitteilung geleitet.

Norsemont stimmte der Ausgabe von 284.772 Aktien (die Schuldaktien) auf der Basis Aktien für Schulden zu. Die Aktienausgabe dient der Begleichung von Schulden in Höhe von 212.813 Dollar (die Schulden) an Inversiones ZT Financial Group SpA und Paul Fornazzari (die Gläubiger). Die Schuldaktien werden zu einem vereinbarten Preis von 0,75 Dollar pro Aktie ausgegeben, in Übereinstimmung mit den Richtlinien der CSE.

Über Norsemont Mining Inc.

Norsemont verfügt über erfahrene Rohstoffexperten, deren Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt bis zur bankfähigen Machbarkeit zu entwickeln. Norsemont Mining besitzt eine 100-%-Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer bereits genehmigten Gold- und Silbermine. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.700 Bohrlöcher und eine bedeutsame bestehende Infrastruktur.

