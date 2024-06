Finanzbildung umfasst auch Wissen über Anlagemöglichkeiten

Eine aktuelle Studie der Union Investment zeigt auf, dass es mit dem Finanzwissen hierzulande nicht gut aussieht.

Für das Finanzwissen in Deutschland vergeben die Experten die Schulnote vier. Dabei sind Wissensgebiete wie Geldanlage oder Vorsorge für das Alter in Zeiten des demografischen Wandels wichtig. Bereits 2017 wurde eine Studie mit dem gleichen Inhalt erstellt. Und das Finanzwissen hat sich seitdem leider eher verschlechtert. Finanzwissen ist aber besonders auch für Jüngere bedeutsam. Und dies, obwohl jetzt 65 Prozent der Bevölkerung und 89 Prozent der Experten gerade im Bereich Altersvorsorge sich mehr Wissen wünschen. Beim Thema Geldanlage mit Aktien sind es 40 beziehungsweise 67 Prozent. Ein eigenes Schulfach zum Thema Finanzwissen wäre schon mal hilfreich. In 2022 wurden in Deutschland mehr als 101 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Aber ob das Vermögen klein oder groß ist, Geldanlage scheint nicht einfach zu sein.

Dabei gibt es den Bereich der Rohstoffe, insbesondere Gold und Silber, mit denen sich über die Jahre Gewinne einfahren lassen. Ob in physischer Natur oder in Form von Akten etc., vieles ist möglich. Auf längere Sicht stehen Gold- und Silberinvestoren gut da. Denn die Preise für diese Edelmetalle haben sich, schaut man in die Historie, deutlich verteuert. Die Unze Silber etwa kostete 0,35 US-Dollar im Jahr 1940. 1980 mussten 36 US-Dollar für eine Unze hingeblättert werden. Zwar erreichte der Silberpreis ein Tief im Jahr 1993 bei 3,56 US-Dollar, aber dann ging es nach oben. 2011 erreichte der Silberpreis 48,60 US-Dollar je Unze. Tiefs und Hochs folgen. Heute kostet die Unze Silber fast 30 US-Dollar. Auch Aktien sollten im Fokus von Anlegern stehen, beispielsweise von Fortuna Silver Mines oder Discovery Silver.

Fortuna Silver Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-silver-mines-inc/ – produziert Gold und Silber. Die fünf Minen des Unternehmens befinden sich in Mexiko, Peru, Burkina Faso, Argentinien und in der Elfenbeinküste.

Discovery Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ – verfügt über Silber-Zink-Blei-Projekte in Nordmexiko, darunter das äußerst aussichtsreiche Codero-Projekt, ein weltweit führendes Silberprojekt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Fortuna Silver Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-silver-mines-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.