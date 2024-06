Batteriemetalle – steigender Bedarf

Für die nächsten Jahre rechnet Markets and Markets mit einem Anstieg des weltweiten Bedarfs von Lithium-Batterien für E-Autos.

Laut den Marktforschern von Markets and Markets wird die Nachfrage an Lithium-Batterien jährlich um rund 19 Prozent ansteigen, dies allein im Bereich der Elektromobilität. Damit werde der Umsatz von gut 56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 bis 2027 auf mehr als 134 Milliarden US-Dollar nach oben gehen. Die führenden Anbieter der Lithium-Batterien kommen aus China, Japan und Südkorea. Der Bau von Großfabriken (Gigafactory) weltweit boomt also. So planen aktuell mehrere Unternehmen beispielsweise in Marokko neue Gigafabriken. Denn das Land besticht durch seine Nähe zu Europa, durch Freihandelsabkommen und durch die dort befindliche Automobilindustrie. Tesla baut gerade eine zweite Anlage zur Batterieproduktion in Shanghai für Energiespeicher (Megapacks).

Der Siegeszug der Elektrofahrzeuge ist nicht mehr zu stoppen. Laut einer neuen Analyse punktet das Laden eines E-Autos zu Hause mit einer deutlichen Ersparnis gegenüber dem Betanken mit Benzin oder Diesel. Ausgehend von einem Musterhaushalt mit 11.000 Kilometer jährlicher Fahrleistung betragen die Stromkosten zwischen 627 und 840 Euro. Wird das Fahrzeug mit Benzin betankt, bei einem Durchschnittsverbrauch von 7,7 Liter auf 100 Kilometern, dann fallen gut 700 Euro mehr im Jahr an. Nicht nur die Elektrofahrzeuge, auch grüne Energien wie Wind- und Sonnenenergie brauchen Batteriespeicher. Für die Herstellung der Batterien sind Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Nickel oder Kupfer Hauptbestandteile.

Auf Batteriemetalle spezialisiert hat sich bei den Bergbauunternehmen Green Bridge Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-bridge-metals-corp/ -. Die Projekte liegen in Minnesota und Ontario und sie enthalten Nickel, Kupfer, Platinmetalle und Chromit.

Mit Nickel und Kobalt kann die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – aufwarten. Verantwortlich dafür ist das Crawford-Projekt der Gesellschaft in Ontario.

