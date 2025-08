Blühende Logos statt Plakatwand: GEOXIP setzt auf riesige Feldwerbung mit Wildblumen – nachhaltig, viral und sichtbar vom Flugzeug aus. Natur wird zur Bühne für starke Markenbotschaften.

München/Freising, August 2025 – Außenwerbung am Flughafen ist meist durch großformatige Plakate oder digitale Screens geprägt. Doch mit GEOXIP etabliert sich eine neuartige Form der Markenkommunikation im öffentlichen Raum: angesäte Feldwerbung mit heimischen Wildblumen. Die daraus entstehenden Bodenbilder in Form von Logos oder Symbolen verbinden ökologische Wirkung mit werblicher Präsenz – sichtbar sowohl vom Boden als auch aus der Luft.

Am Beispiel des Münchner Flughafens zeigt sich, dass diese Form der nachhaltigen Out-of-Home-Werbung (OOH) nicht nur mit klassischen Formaten in Bezug auf Reichweite mithalten kann, sondern darüber hinaus einen echten Mehrwert für Natur, Gesellschaft und Werbetreibende bietet.

Blühende Markenbotschaften mit Reichweite, Viralität und echtem Mehrwert

GEOXIP nutzt geeignete Ackerflächen, um großflächige Logos aus heimischen Wildpflanzen anzusäen. Diese sogenannten „Field Ads“ oder „Nature Ads“ erreichen – je nach Größe und Standort – ein breites Publikum: Reisende aus dem Flugzeugfenster, Autofahrer auf angrenzenden Strecken, Spaziergänger, aber auch Mediennutzer in sozialen Netzwerken.

Gleichzeitig entsteht ein messbarer ökologischer Nutzen. Die blühenden Flächen bieten Lebensraum für Bestäuber wie Bienen und Schmetterlinge, tragen zur CO?-Bindung bei, stabilisieren Böden gegen Erosion und vernetzen Biotope auf natürliche Weise. Auch die regionale Landwirtschaft profitiert – durch Flächenvergabe, Pflegeaufträge und Bewusstseinsbildung für nachhaltige Anbaumethoden.

Aufmerksamkeit, die bleibt – Wirkung, die tiefer geht

WOW-Effekt: Im Gegensatz zu herkömmlichen Werbeträgern aus Kunststoff oder Leuchtdioden erzeugt die blühende Feldwerbung von GEOXIP eine deutlich intensivere Auseinandersetzung beim Publikum. Die Wahrnehmung ist unmittelbarer, der emotionale Bezug größer – gerade weil sich die Botschaft nicht aufdrängt, sondern in die Landschaft eingebettet ist.

Zudem sorgt der hohe visuelle Reiz für eine Multiplikation über soziale Medien: Die Felder werden fotografiert, geteilt, in Videos inszeniert oder sogar in Medienberichten aufgegriffen. Einige der Motive sind inzwischen auch in Kartendiensten oder Navigationssystemen als „Schattenbilder“ sichtbar – ein Nebeneffekt mit nachhaltigem Kommunikationswert.

Eine innovative Ergänzung klassischer OOH-Strategien

Feldwerbung kann klassische Außenwerbung nicht nur ergänzen, sondern in vielen Fällen ersetzen. Während traditionelle Flughafenwerbung mit hohen Investitionen verbunden ist – teils mehrere hunderttausend Euro pro Jahr für ein großflächiges Plakat – bietet GEOXIP vergleichbare Reichweiten mit einem deutlichen Zusatznutzen: ökologische Wirkung, virale Verbreitung, positive Imagebildung und ein klares Nachhaltigkeitssignal.

Auch der Innovationsfaktor spielt eine Rolle: Während klassische Werbeflächen zunehmend als austauschbar wahrgenommen werden, zieht die blühende Gestaltung von GEOXIP durch ihre Einzigartigkeit und visuelle Kraft automatisch die Aufmerksamkeit auf sich – verbunden mit einer klaren Botschaft: Diese Marke zeigt Haltung.

Unterstützung durch den Dachverband Nature as a Display e.V.

Der gemeinnützige Dachverband Nature as a Display e.V. sieht in Feldwerbung ein zukunftsweisendes Format der Außenkommunikation. Die Verbindung von Markenpräsenz, Biodiversität und emotionaler Nahbarkeit wird als wegweisend für eine neue Generation von OOH-Konzepten betrachtet.

„GEOXIP zeigt beispielhaft, dass Werbung nicht nur Platz beanspruchen, sondern auch Lebensräume schaffen kann“, so ein Sprecher des Verbands. „Wir unterstützen Unternehmen und Institutionen, die bereit sind, neue Wege zu gehen – und Werbung im besten Sinne weiterzudenken.“

Weitere Informationen und Kontakt

Unternehmen, Kommunen oder Agenturen, die Interesse an diesem innovativen Werbeansatz haben, finden weitere Informationen auf den Webseiten des Verbandes und von GEOXIP. Auch Kooperationen, Flächenangebote oder Fördermitgliedschaften sind möglich.

