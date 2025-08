Vanguard Mining meldet Abschluss der Privatplatzierung von Einheiten

-NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT-

Vancouver, BC – 1. August 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: RECHF | Frankfurt: SL5) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 22. Juli 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (die LIFE-Einheiten) zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (hierin definiert) abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 1.924.444,65 $ eingenommen hat (das LIFE-Emissionsangebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine LIFE-Aktie) und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein LIFE-Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von achtzehn (18) Monaten ab dem Abschluss des LIFE-Emissionsangebots zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 0,22 $, vorbehaltlich einer Vorverlegung des Verfallsdatums auf 30 Tage nach der entsprechenden Ankündigung, sollte der Kurs der Stammaktien des Unternehmens an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,32 $ oder mehr betragen (das Vorverlegungsrecht).

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Vorschriften und in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (NI 45-106) stand das LIFE-Emissionsangebot im Rahmen der Listed Issuer Financing Exception gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die Listed Issuer Financing Exception) Käufern mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, offen. Die Wertpapiere, die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption angeboten werden, sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht an eine Haltedauer gebunden.

In Verbindung mit dem Emissionsangebot zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovision in Gesamthöhe von 131.755,60 $$ in bar und begab insgesamt 878.371 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (jeder ein Vermittler-Warrant). In Übereinstimmung mit den Richtlinien der CSE berechtigt jeder Vermittler-Warrant den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von achtzehn (18) Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,22 $.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem LIFE-Emissionsangebot für die Finanzierung von Explorationsprogrammen auf seinen Mineralkonzessionsgebieten sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Die im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an bzw. auf Rechnung von oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern keine US-Registrierung besteht oder eine entsprechende Befreiung von den US-Registrierungsvorschriften vorliegt. Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unrechtmäßig wäre, verkauft werden.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Für das Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Phone: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Webseite: vanguardminingcorp.com/

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf das Emissionsangebot und die voraussichtliche Verwendung des daraus resultierenden Erlöses, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Verwendung von Wörtern antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anpeilen, planen, prognostizieren, können, planen und ähnlichen Wörter oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung sollen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Umstände bzw. anderen Ereignissen, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

