Fairchild Gold gibt Abschluss von Privatplatzierung bekannt

Vancouver, British Columbia – 18. September 2025 / IRW-Press / Fairchild Gold Corp. (TSX-V: FAIR) (Fairchild oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss seiner bereits zuvor bekannt gegebenen überzeichneten nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung mit Bruttoeinnahmen in Höhe von 1.080.000 CAD (das Angebot) bekannt zu geben. In Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots hat das Unternehmen 18.000.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,06 $ pro Einheit ausgegeben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Stammaktie) des Unternehmens und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein Warrant), wobei jeder ganze Warrant innerhalb eines Zeitraums von 60 Monaten ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,15 $ in eine zusätzliche Stammaktie umgewandelt werden kann. Die Warrants enthalten eine Vorverlegungsklausel, der zufolge das Unternehmen, wenn der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange zwölf Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,50 $ pro Stammaktie beträgt (das auslösende Ereignis), innerhalb von fünf Tagen nach dem auslösenden Ereignis das Ablaufdatum der Warrants vorverlegen kann, indem es die Inhaber der Warrants mittels einer Pressemitteilung darüber informiert. In diesem Fall verfallen die Warrants am ersten Tag, der 10 Kalendertage nach jenem Datum liegt, an dem das Unternehmen das auslösende Ereignis bekannt gegeben hat.

Das Angebot stellt eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar, da sich ein Direktor indirekt am Angebot beteiligte. Gemäß MI 61-101 wird das Unternehmen einen Bericht über wesentliche Änderungen einreichen, in dem alle Transaktionen mit einer nahestehenden Partei im Ausgeberprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden. Das Unternehmen hat den Bericht über wesentliche Änderungen nicht mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschlussdatum des Angebots eingereicht, da die Details des Angebots erst kurz vor dem Abschluss des Angebots festgelegt wurden und das Unternehmen das Angebot aus triftigen geschäftlichen Gründen rasch abschließen wollte. Das Unternehmen stützt sich auf die Ausnahmen von den formellen Anforderungen hinsichtlich Bewertung und Genehmigung durch Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101. Das Unternehmen ist von der formellen Bewertungsanforderung in Abschnitt 5.4 von MI 61-101 bezüglich der Abschnitte 5.5(a) und (b) von MI 61-101 befreit, da der marktgerechte Wert der Transaktion, soweit sie alle entsprechenden Aktionäre betrifft, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Darüber hinaus ist das Unternehmen von der Anforderung einer Genehmigung durch Minderheitsaktionäre in Abschnitt 5.6 von MI 61-101 bezüglich des Abschnitts 5.7(1)(a) befreit, da der marktgerechte Wert der Transaktion, soweit sie alle entsprechenden Aktionäre betrifft, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Das Angebot wurde zuvor vom Board of Directors des Unternehmens, einschließlich der unabhängigen Direktoren, genehmigt. In Zusammenhang mit der Transaktion wurde kein Sonderkomitee eingerichtet und es wurden keine wesentlichen Gegenmeinungen von Direktoren geäußert.

Im Rahmen dieses Angebots wurde keine Vermittlungsprovision bezahlt. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien und Warrants unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Ausgabedatum bzw. für bestimmte Zeichner auch länger. Das Angebot unterliegt nach wie vor einer endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die Einnahmen aus dem Angebot werden zur Weiterentwicklung der Konzessionsgebiete des Unternehmens in Nevada sowie zu allgemeinen Betriebskapitalzwecken verwendet werden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen daher in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung darf nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf angesehen werden. Auch dürfen in Bundesstaaten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, keine Verkäufe stattfinden.

Über Fairchild Gold Corp.

Fairchild Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung qualitativ hochwertiger Mineralkonzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Nevada Titan, befindet sich im historischen Bergbaugebiet Goodsprings im US-Bundesstaat Nevada. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen auch sämtliche Rechte am Konzessionsgebiet Fairchild Lake, das rund 250 Kilometer nordwestlich der Stadt Thunder Bay im Bergbaurevier Patricia in der Provinz Ontario liegt. Die 2.224 Hektar große Konzessionsfläche setzt sich aus 108 Bergbau-Claims zusammen.

Im Namen des Board of Directors

Nikolas Perrault, CFA

Executive Chairman

Fairchild Gold Corp.

info@fairchildgold.com; nikolas@fairchildgold.com

(866) 497-0284

www.fairchildgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition des Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung und Aussagen über die Geschäftspläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt eine solche künftige Leistung erreicht werden wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im jüngsten Lagebericht (Management’s Discussion and Analysis) des Unternehmens sowie in den Jahresabschlüssen und anderen Dokumenten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, sowie in der darin enthaltenen Diskussion der Risikofaktoren. Diese Dokumente sind unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens und auf der Website des Unternehmens unter fairchildgold.com/ verfügbar. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

