Kleine modulare Reaktoren auf dem Vormarsch

Die kleinen modularen Reaktoren könnten die bedeutendste Energietechnologie der nächsten 25 Jahre sein.

Die Research Abteilung der Bank of America hat das Potenzial der Minireaktoren (SMRs) untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass diese an Bedeutung gewinnen. Angesichts der steigenden Energienachfrage – unter anderem durch KI und Rechenzentren verursacht – punkten die kleinen Reaktoren mit höherer Sicherheit, geringerem Platzbedarf, Erschwinglichkeit, geringeren CO2-Emissionen und Modularisierung. Damit könnten die SMRs die Wirtschaftlichkeit der Atomindustrie neu definieren. Die Minireaktoren brauchen weniger Land und sie sind als vorgefertigte Versionen herkömmlicher Großreaktoren konzipiert. Damit verringern sich auch die Bauzeiten. Heute sind rund 80 kommerzielle SMR-Designs in der Entwicklung. Sie zielen auf vielseitige Anwendungen ab und auf unterschiedliche Leistungsbereiche.

Außerdem können sie in Fabriken in Serienbauweise hergestellt werden, so dass die Bauzeit meist weniger als drei Jahre ausmacht. Meist brauchen sie hochangereichertes Uran (HALEU), was für eine höhere Effizienz und damit Kostensenkung sorgt. Aufgrund der geringeren Größe im Vergleich zu großen Reaktoren können die SMRs schneller heruntergefahren werden, sie brauchen weniger Kühlmittel. Betrieben werden können die SMRs in der Regel unabhängig vom Stromnetz, was ihnen Flexibilität verleiht. Aufgrund des ständig steigenden Energiebedarfs investieren große Technologiefirmen zunehmend in ihre zukünftige Stromversorgung.

Den Bau der Minireaktoren plant beispielsweise Schweden, und zwar fünf Stück, dies in Südschweden. Ebenso möchte Frankreich Machbarkeitsstudien bezüglich Minireaktoren durchführen. Anleger, die am steigenden Uranbedarf interessiert sind, können sich IsoEnergy oder Uranium Royalty anschauen.

IsoEnergy – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ – verfügt in Saskatchewan über hochgradige Uranliegenschaften. Weitere Uranprojekte befinden sich in Australien, Argentinien und in den USA. Besonders hochwertig dürfte das Larocque East-Projekt im Athabascabecken in Saskatchewan sein.

Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ – glänzt als einziges Royalty-Unternehmen am Uranmarkt. Anleger erhalten so eine einzigartige Diversifizierung im Uransektor

Quellen:

https://institute.bankofamerica.com/content/dam/sustainability/small-modular-reactors.pdf;

https://www.nuklearforum.ch/de/news/frankreich-absichtserklaerung-zwischen-cea-und-calogena-fuer-smr-einsatz/

