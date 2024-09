Exklusiver Bericht in der Sunday Times über Michelle Tang & Ron Sonnenberg, Gründer des Kinderwunsch-Luxus-Concierge-Dienstes IMA ART

In dem von Megan Agnew verfassten Sonderbeitrag gewährt IMA ART exklusive Einblicke in seinen transformativen Ansatz im Bereich Kinderwunsch & Leihmutterschaft für Superreiche

BEVERLY HILLS, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 17. September 2024 / IMA ART, der erste Luxus-Concierge-Dienst für Fruchtbarkeitsbehandlungen der Welt, wurde vor kurzem in einem Sonderbeitrag des Sunday Times Magazine vorgestellt. Der Beitrag mit dem Titel Want a Girl with Blue Eyes? Inside Californias VIP IVF Industry (Sie wollen ein Mädchen mit blauen Augen? Einblicke in Kaliforniens IVF-Branche für VIPs) ist am 15. September 2024 erschienen und bietet exklusive Einblicke in den außergewöhnlichen Service, den die beiden Gründer von IMA ART, Michelle Tang und Ron Sonnenberg, ihrer exklusiven Klientel von Superreichen bieten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76843/IMAART_091724_DEPRcom.001.jpeg

Foto: Das Gründungspaar Michelle Tang und Ron Sonnenberg

In ihrem Beitrag beschreibt Megan Agnew den revolutionären, maßgeschneiderten Ansatz, für den sich IMA ART bei Fruchtbarkeitsbehandlungen und Leihmutterschaft entschieden hat, und gewährt Einblicke in einen Kinderwunsch-Concierge-Dienst der Extraklasse, den nur ganz wenige auserwählte Personen genießen, die auch die Dienste der Agentur in Anspruch nehmen. Als einzige Fertility Maison – oder Luxus-Kinderwunschklinik auf höchstem Niveau – schränkt IMA ART die Anzahl seiner KundInnen pro Jahr ganz bewusst ein und kümmert sich mit größter Sorgfalt um jeden auch noch so kleinen Aspekt im Rahmen der Fruchtbarkeitsbehandlungen und Leihmutterschaften. Das Leistungsspektrum reicht von der Auswahl der Reproduktionsendokrinologen und privaten Pflegefachkräfte bis hin zur Gestaltung einer ganz persönlichen Erfahrung für jede/n einzelne/n Kunden/in. Bereits bei der Ankunft der KundInnen in Los Angeles wird nichts dem Zufall überlassen: von der Reservierung im Luxusrestaurant über die luxuriöse Unterkunft bis hin zum reibungslosen Transport wird alles bis ins kleinste Detail geplant.

Während des Interviews betonten Tang und Sonnenberg das strenge Auswahlverfahren bei Leihmutterschaften, mit dem nicht nur das physische Wohlergehen der Leihmutter, sondern auch ein hohes Maß an Sicherheit sowie ein entsprechendes Lebensumfeld gewährleistet werden. Wir beurteilen absolut alles, von der Sauberkeit bis hin zur Wohngegend, so Sonnenberg. Sobald eine entsprechende Übereinstimmung gefunden ist, wird jede einzelne Komponente der Leihmutterschaft von IMA ART sorgfältig auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt – von der Ernährung und den Lebensgewohnheiten bis hin zur häuslichen Pflege -, um ein optimales Umfeld für die Leihmutter und das Baby zu schaffen.

Im Beitrag wird auch der ganzheitliche Ansatz von IMA ART besprochen, der von privaten medizinischen Konsultationen bis hin zu Terminvereinbarungen mit den besten Fruchtbarkeitskliniken in Beverly Hills reicht. Der Concierge-Dienst von IMA ART, der mit Kosten in Höhe von 30.000 $ bis über 85.000 $ zu Buche schlägt, bietet einen bespiellosen Begleitservice, der sicherstellt, dass jedes Detail mit größtmöglicher Diskretion und Genauigkeit ausgeführt wird.

Michelle Tang fügt hinzu: Unsere KundInnen erwarten sich eine ganzheitliche Betreuung auf höchstem Niveau. Und genau das bieten wir ihnen auch – angefangen vom Erstgespräch bei uns bis hin zur Geburt des Kindes. Um ihrem hohen Wertversprechen gerecht zu werden, stellt die Agentur den Leihmüttern auch Haushälterinnen zur Verfügung, führt auf Wunsch der KundInnen stichprobenartige Alkoholtests durch und organisiert sogar Zwillingsgeburten durch koordinierte Leihmutterschwangerschaften.

IMA ART setzt mit seiner Präsenz im Kinderwunsch-Segment völlig neue Maßstäbe und steht für Fruchtbarkeitsbehandlungen und Leihmutterschaft der Extraklasse. Diskretion, Exklusivität und ein außergewöhnlicher Service sind hier eng miteinander verwoben.

Über IMA ART

Die weltweit erste und einzige Luxusagentur für Fruchtbarkeitsbehandlungen und Leihmutterschaft auf höchstem Niveau befindet sich im Herzen von Beverly Hills. Das Privatunternehmen ist ein elitäres Refugium, das seine exklusive Klientel mit individuellen Beratungsleistungen und maßgeschneiderten Lösungen zur Fruchtbarkeitsbehandlung verwöhnt. In der Fertility Maison wird die Betreuung von anspruchsvollen KundInnen, die sich erstklassige Fachkompetenz und Know-how erwarten, völlig neu definiert.

Mit ihrem elitären Ansatz der Haute FertilityTM und absoluter Vertraulichkeit setzt die Luxusagentur neue Maßstäbe auf dem Gebiet der Fruchtbarkeitsbehandlungen der Extraklasse.

