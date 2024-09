Neues Buch enthüllt erstmals neurowissenschaftlich gestützte GenAI-Tools, die internationale Marken zur Kundengewinnung einsetzen

In seinem Buch Neuro AI: How to Win the Minds of Consumers Using Neuroscience-Powered Gen AI teilt Sensori.Ai-CEO Dr. A.K. Pradeep die Erkenntnisse aus seiner erfolgreichen Zusammenarbeit mit den größten internationalen Markenunternehmen bei der Erfassung des Unterbewusstseins der Konsumenten, wo 95 % der Kaufentscheidungen gefällt werden

BERKELEY, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 10. September 2024 / Sensori.Ai, das einzige Unternehmen, das Neurowissenschaften mit generativer KI (GenAI) verbindet, um Produktinnovationen sowie Kundenbindung und Kundenerlebnis zu transformieren, hat heute das neueste Buch von CEO und Gründer Dr. A.K. Pradeep und seinen Experten bei Sensori.Ai vorgestellt. Das Buch mit dem Originaltitel Neuro AI: How to Win the Minds of Consumers Using Neuroscience-Powered Gen AI (Neuro AI) (in etwa: Wie man mit neurowissenschaftlich gestützten GenAI-Tools die Kunden für sich gewinnt) ist eine Pflichtlektüre für Praktiker in den Bereichen Innovation, Messaging und Marketing und zeigt auf, wie man sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschaffen kann, indem man GenAI von generischer KI in echte generative KI umwandelt. Anhand von realen Fallstudien und Anwendungsfällen zeigt NeuroAI praktische Anwendungsmöglichkeiten für die Ansprache des Unterbewusstseins auf, wo 95 % der Entscheidungen getroffen werden. Das von Wiley herausgegebene und von Dr. Anirudh Acharya, Dr. Rajat Chakravarty und Ratnakar Dev mitverfasste Buch ist jetzt über Amazon und alle großen Buchhändler erhältlich.

Seit ihrer Gründung Ende 2022 hat die Firma Sensori.Ai eine Reihe von Lösungen entwickelt, die darauf abzielen, neurowissenschaftliche Prinzipien und bahnbrechende Algorithmen in GenAI einzubetten und damit einzigartige Plattformen für Konsumentenverständnis, Produktinnovation und sensorisches Design zu schaffen. Das Unternehmen ist Vorreiter auf diesem Gebiet und stützt sich bei seinen bahnbrechenden Entwicklungen auf die einzigartigen Datenströme des Unterbewusstseins (Daten, die den unbewussten Entscheidungsprozess des Konsumenten steuern). Sensori.Ai hat zum Beispiel den ersten NeuroAI-basierten Algorithmus entwickelt, der die Kreation von Düften, Aromen und Musik unterstützt. Das Unternehmen war bisher maßgeblich an der Entwicklung von über 20 neuen Produkten, mehr als 100 Kampagnen und Verpackungsdesigns sowie bei der Neupositionierung der meisten bekannten internationalen Marken in den Bereichen CPG, FMCG und Einzelhandel beteiligt. Neuro AI bietet eine Einführung in die neurowissenschaftlichen Prinzipien und Forschungsarbeiten, die hinter diesen Lösungen stehen, und gibt einen transparenten Einblick, wie diese Algorithmen erstellt werden und welchen Regeln sie folgen.

Täuschen Sie sich nicht: GenAI revolutioniert heute jeden einzelnen Teilbereich unseres Lebens. Apple Intelligence ist erst der Anfang dieser Revolution. Neuro AI zeigt auf, wie Gedächtnisstrukturen und translationale Neurowissenschaften den Menschen wieder in den Mittelpunkt des GenAI-basierten Designs stellen, so Dr. Pradeep. Zum Beispiel möchte jeder Produkthersteller, dass sein Produkt von den Konsumenten begehrt wird. Durch die algorithmische Einbettung der Neurowissenschaft des Begehrens in GenAI entstehen faszinierende Produktdesigns und Marktbotschaften, die tief in das Unterbewusstsein des Verbrauchers eindringen, welches letztendlich die mächtige, treibende Kraft hinter unseren Kaufentscheidungen ist.

95 % unserer Wünsche und Entscheidungen haben ihre Wurzeln im Unterbewusstsein. Durch die Nutzung seiner Architektur und der selektiven Verwendung der Datenströme, mit denen das Unbewusste gespeist wird, können GenAI-Algorithmen so trainiert werden, dass sie wesentlich effizienter und kreativer arbeiten. Diese Rückkehr zu einer anthropozentrischen, in den Neurowissenschaften verwurzelten GenAI – daher auch der Begriff NeuroAI – ist sowohl die These des Buches als auch der Schwerpunkt von Sensori.Ai. GenAI, die auf Basis neurowissenschaftlicher Schlüsselgrundsätze und unter Verwendung proprietärer Algorithmen trainiert wurde, ist in der Lage, Produktkonzepte, Verpackung, Preisgestaltung, Botschaften und andere wesentliche Merkmale rasch zu entwickeln und zu verfeinern, um die Konsumenten auf eine tiefgreifende, persönliche und markengeführte Weise anzusprechen.

Die Lösungen von Sensori.Ai konzentrieren sich auf die Nutzung der NeuroAI zu vier ganz spezifischen Geschäftszwecken: Konsumentenverständnis (einschließlich neurographischer Profile, Archetypen, Preissensibilität, Persönlichkeit und Neigungen); Produkt- und Markeninnovation (einschließlich Produktmerkmale, Produktpatente und Schutz des geistigen Eigentums, Produktpreisgestaltung, Produktwerbung und Vorhersage des Produktvolumens); sensorische Innovation (einschließlich Duftdesign, Geschmacksdesign, Musikdesign und visuelles Verpackungsdesign); und Erzeugen von Verlangen (einschließlich Werbung, Messaging, Bewertung des Verlangens, Neugestaltung von Botschaften auf Grundlage von Begehrlichkeiten). NeuroAI bietet eine detaillierte Beschreibung der Wissenschaft und Methodik in diesen vier Bereichen, die auch auf der Plattform und im Lösungsspektrum von Sensori.Ai enthalten sind.

Die KI ist allgegenwärtig, aber für den Menschen sind herzlich wenig praktische Informationen darüber verfügbar, so Priya Nair, Business Group President, Beauty & Wellbeing bei Unilever. Mit NeuroAI ändert sich das. Der entscheidende Zusatznutzen dieses Buches ist, dass es auch die Verbraucherneurowissenschaft abdeckt. Es ist ein Buch, das jeder haben sollte, der diese erstaunliche Technologie und die Funktionsweise des (Unter)-Bewusstseins verstehen will und muss.

Neuro AI baut auf den jahrzehntelangen Erfahrungen von Dr. Pradeep auf dem Gebiet der Verbraucherneurowissenschaft auf, die auch in den Veröffentlichungen AI for Marketing and Product Innovation (2019) und The Buying Brain (2010) detailliert beschrieben wird. Dr. Pradeep ist ein Unternehmer, der im Silicon Valley bereits zweimal erfolgreich war. Er besitzt mehr als 90 Patente und zeichnet auch für die Gründung der (von Nielsen übernommenen) Firma NeuroFocus, die sich der Durchführung neurologischer Tests zur Konsumentenforschung widmet, verantwortlich. Darüber hinaus gründete er die (von Nasdaq übernommene) Firma BoardVantage, die Führungsteams SaaS-Software für eine erfolgreiche Geschäftsführung an die Hand gibt.

Nähere Informationen über Sensori.Ai und das Buch Neuro AI: How to Win the Minds of Consumers Using Neuroscience-Powered Gen AI finden Sie unter sensori.ai.

Über Sensori.Ai

Sensori.Ai ist das einzige Unternehmen der Welt, das generative KI mit Daten aus dem menschlichen Unterbewusstsein kombiniert, um für Markenunternehmen neue Zugangswege zu den Konsumenten zu schaffen und deren sehnlichste Wünsche anzusprechen. Das Unternehmen wurde 2022 von Dr. A.K. Pradeep, einem Serienunternehmer und Experten für Consumer Neuroscience, gegründet und arbeitet mit den meisten international anerkannten Marken in den Bereichen CPG, FMCG und Einzelhandel zusammen. Wenn Sie weitere Informationen möchten, folgen Sie bitte Sensori.Ai auf LinkedIn, X und YouTube.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

