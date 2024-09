Tatiana Marín veröffentlicht ihr zehntes Buch mit dem Titel „Under the Essence of the Heart“ in englischer und französischer Sprache – Eine Sammlung von Gedichten und Betrachtungen, die die Seele berühren

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 16. September 2024 / Die Autorin Tatiana Marín gibt mit großer Freude die Veröffentlichung ihres zehnten Buches mit dem Titel Under the Essence of the Heart bekannt. Ihr jüngstes Werk ist eine ergreifende Sammlung von Gedichten und Lebensbetrachtungen, die tief in die Themen Liebe und Nostalgie eintauchen und den Leser einladen, das facettenreiche Netzwerk menschlicher Gefühle zu erkunden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76836/TatianaMarín_160924_DEPRCOM.001.png

Under the Essence of the Heart ist eine Reise durch unterschiedliche Lebensphasen, die ein Wechselspiel aus persönlichen Erfahrungen und universellen Wahrheiten abbilden. Mit ihrer neuen Sammlung präsentiert Marín eine Auswahl stimmungsvoller Schriftstücke, die ihren umfangreichen Werken in spanischer Sprache entnommen sind. Das vielschichtige Literaturgeflecht eröffnet tiefe Einblicke in die verschiedensten Facetten der menschlichen Existenz. Maríns einzigartige Gabe, den Leser auf einer emotionalen Ebene anzusprechen, spiegelt sich darin wider.

Under the Essence of the Heart ist ein Werk der Liebe und Entschlossenheit. Es ist ein Versuch, die tiefgreifenden und oftmals flüchtigen Momente in unserem Leben in etwas Greifbares und Erfassbares zu destillieren, so Marín. Mit dieser Sammlung hoffe ich, ein Gefühl kollektiver Menschlichkeit zu wecken und den Lesern die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Gedankenwelt in meinen Worten wiederzufinden.

Als eingebürgerte Amerikanerin hat es Tatiana Marín über ihre zahlreichen literarischen Beiträge immer wieder geschafft, kulturelle und sprachliche Brücken zu schlagen. Marín begeisterte sich schon früh für Kunst und Literatur und wanderte in die Vereinigten Staaten aus, wo sie sich seither ihrem Handwerk widmet. Ihre literarische Laufbahn erstreckt sich über mehrere Sprachen, wie Spanisch, Englisch und Französisch, und spiegelt ihre breitgefächerte und inklusive Vision als Künstlerin wider.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76836/TatianaMarín_160924_DEPRCOM.002.jpeg

Mit ihren früheren Werken erntete Marín sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Spanien viel Lob und Anerkennung. Die Gedichte der Autorin sind für ihren lyrischen und eindringlichen Stil bekannt. Ihre Verse, eine ausgewogene Mischung aus Zartheit und Kraft, lassen den Leser in eine Atmosphäre voller Reflexion und Nostalgie eintauchen. Durch die sorgfältige Auswahl der Worte und ihre lebendigen Bilder weckt Marín bei den Lesern tiefe Emotionen und Wachsamkeit. Man taucht ein in einen Raum, in dem man sich eins fühlt mit den Figuren und Erfahrungen, die von der Autorin geschickt miteinander verwoben werden.

Under the Essence of the Heart ist in englischer und französischer Sprache erschienen und über Amazon und Barnes & Noble bei über 40.000 Buchhändlern weltweit erhältlich. Für all jene, die in die Tiefen des von Marín geschaffenen poetischen Universums eintauchen wollen, verspricht diese Sammlung eine bewegende Erfahrung zu werden.

Über Tatiana Marín

Tatiana Marín ist eine gefeierte Autorin, die für ihre eindrucksvolle Lyrik und ihre aufschlussreichen Betrachtungen über die Liebe, das Leben und die menschlichen Gefühle bekannt ist. Mit ihren Werken, die in spanischer, englischer und französischer Sprache veröffentlicht wurden, überschreitet Marín sowohl physische als auch sprachliche Barrieren. Die lyrische Schönheit und emotionale Tiefe ihrer Texte übt eine universelle Anziehungskraft aus. Die Autorin lebt in den Vereinigten Staaten und bleibt mit ihren ergreifenden und introspektiven Beiträgen auch weiterhin eine Bereicherung für die Literaturwelt.

Für Medienanfragen, Rezensionsexemplare oder Interviews mit Tatiana Marín wenden Sie sich bitte an die Webseite www.tatianamarin.net bzw. an folgende Quellen in den sozialen Medien:

Instagram: @tatianamarin_official

YouTube: @tatianamarin_autora

Webseite: www.tatianamarin.net

Quelle: Tatiana Marín

