Energie ist das große Thema

Der Strombedarf wächst weiter schneller als das gesamte Energieangebot. Die Zukunft wird viele Rohstoffe brauchen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Aurania Resources Ltd. und Canada Nickel Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.07.2026, 18:40 Uhr Zürich/Berlin

Das Energy Institute hat seinen jährlichen Statistical Review vorgelegt. Das Fazit: Der Ausbau neuer Energietechnologien schreitet weiter schnell voran, aber der globale Energiebedarf steigt auch weiter an. So stieg der weltweite Energieverbrauch in 2025 um 1,7 Prozent an, bei den CO2-Emissionen machte der Anstieg 1,1 Prozent aus. Noch immer stehen fossile Energieträger für etwa 86 Prozent im globalen Energiemix. Das neue Stromangebot kommt zu fast 71 Prozent von den erneuerbaren Energien. Beachtliche 30 Prozent ist die globale Solarstromerzeugung nach oben gegangen.

Neue Stromnachfrager, die Rechenzentren und KI-Anwendungen, haben um 20 Prozent zugelegt und machen aktuell rund 2,4 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs aus. Wie wichtig eine ausreichende Versorgung mit den für den Energiewandel benötigten Rohstoffen ist, haben viele Staaten bereits erkannt. Rohstoffe wie Kobalt, Lithium, Nickel werden für leistungsfähige Lithium-Ionen-Batterien gebraucht. Auch Kupfer wird vermehrt nötig. Ob die Ölpreisschocks der 1970er Jahre, der Einmarsch Russlands in die Ukraine oder die faktische Einstellung der Schifffahrt in der Straße von Hormus, all das hat gezeigt, wie eng Energie und Geopolitik miteinander verbunden sind.

Die Kosten für Wind- und Solarenergie sind in den letzten Jahrzehnten gesunken und so sind sie im Vergleich zu fossilen Brennstoffen wettbewerbsfähiger geworden. Aber auch in der Zukunft werden Innovationssprünge Nachfrageschübe strategischer und kritischer Rohstoffe hervorrufen.

Aurania Resources (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ -) konzentriert sich auf Edelmetalle und kritische Energierohstoffe in Europa, in Italien (Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer und Chrom) und in Frankreich. Dort hat das Unternehmen zudem über eine Tochtergesellschaft drei neue Explorationslizenzen (Gold, polymetallische Metalle) hinzugefügt. Das Nickel-Kobalt-Projekt in Norditalien überzeugt bei den neuesten Bohrergebnissen mit den gefundenen Nickel-, Kobalt- und Kupferwerten. In Island engagiert sich Aurania Resources bei einem Goldprojekt.

Die Canada Nickel Company (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ -) verfügt über Nickel und Kobalt, dies in seinem Crawford-Projekt in Ontario (Platz zwei im Fraser-Ranking). Bei der Genehmigung dieses Projektes hat das Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein in Sachen Umweltverträglichkeit erlangt. Laut der kanadischen Regierung handelt es sich um ein Projekt mit strategischer Bedeutung. Eine Privatplatzierung hat frisches Geld in die Kasse gespült. Zusammen mit GeoRedox wird das Unternehmen an der ersten stimulierten geologischen Wasserstoffbohrung im Projekt arbeiten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/.

Quellen: Aurania Resources, Canada Nickel Company,

https://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DERA/DE/Themen/Rohstoffbedarfe/Zukunftstechnologien/zukunftstechnologien_node.html;

https://www.energyinst.org/statistical-review;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/.

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