Goldpreis erholt sich gerade

Laut der neuesten Einschätzung des World Gold Council sollte sich der Goldpreis im Rest des Jahres relativ stabil halten.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Axo Metals Corp. und Amex Gold Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 08.07.2026, 18:00 Uhr Zürich/Berlin

Weder besonders positiv noch besonders negativ sieht der anerkannte World Gold Council die Reise des Goldpreises für 2026. Entscheidend wird die Entwicklung von Geldpolitik, Inflation und geopolitischen Risiken sein. Die letzten Konjunkturdaten aus den USA zeigten schwache Arbeitsmarktdaten sowie eine nachlassende Dynamik im verarbeitenden Gewerbe. Die Erwartungen hinsichtlich einer baldigen Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank wurden dadurch verringert. Der Preis des Edelmetalls wird sich vermutlich seitwärts bewegen.

Zumindest wenn das Wachstum moderat ausfällt, die Inflation etwas nachlässt und nur eine geringe geldpolitische Straffung durch die Notenbanken stattfindet. Sollte der Goldpreis noch fallen, dann wird mit vermehrten Käufen gerechnet. Aus der Historie weiß man, dass kräftige Preisrücksetzer sowohl institutionelle als auch private Investoren und auch die Zentralbanken oft als Einstieg betrachten und kaufen.

Was den Goldpreis aber antreiben könnte, wären sich verschärfende geopolitische Querelen oder ein Wachstumsrückgang. Aktuell hat der Goldpreis wieder etwas nach oben gedreht, verursacht durch den nicht so positiven Arbeitsmarktbericht. Da blieben die Zahlen weit hinter den Erwartungen zurück. Zudem sanken der US-Dollar sowie die Realrenditen. Dies wirkte sich mal wieder positiv auf den Goldpreis aus.

Jedenfalls ist das World Gold Council der Ansicht, dass der Goldpreis in einem Bullenszenario auf 4.500 US-Dollar je Unze ansteigen könnte. Und falls mehrere positive Faktoren auftreten, dann wären auch wieder die 5.000 US-Dollar je Unze möglich.

Axo Metals (zuvor Axo Copper) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/axo-metals-corp/ – hat kürzlich die Gesellschaft Sapuchi Minera und damit das fortgeschrittene San Antonio Goldprojekt in Mexiko übernommen. Die Ergebnisse der ersten 21 Bohrlöcher punkten mit hohen Gehalten, die bereits an der Oberfläche festzustellen waren. Daneben besitzt Axo Metals das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel.

Amex Gold Mining (zuvor Amex Exploration) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ – zählt zu den beachtenswerten jungen Goldunternehmen. Im Blickpunkt stehen rentable Goldprojekte im bergbaufreundlichen Quebec. Große und hochgradige Goldvorkommen beherbergt vor allem das Goldprojekt Perron von Amex Exploration. Es ist zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens und punktet mit einer hervorragenden Infrastruktur und einer positiven Machbarkeitsstudie. Die Erzaufbereitung soll in 2027 starten. Eine Großprobenanlage wird gerade vorangetrieben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Amex Gold Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/amex-exploration-inc/ und Axo Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-metals-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: Amex Gold Mining, Axo Metals,

https://www.boerse-online.de/nachrichten/rohstoffe/goldpreis-diese-szenarien-stellt-der-world-gold-council-in-aussicht-20404164.html;

https://www.finanzen.net/rohstoffe/goldpreis;

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/07/weekly-markets-monitor-gold-enters-h2;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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