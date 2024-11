EMX gewährt Mila Resources Optionen auf seine Queensland-Goldprojekte

Vancouver (British Columbia), 1. November 2024 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) (das Unternehmen oder EMX) freut sich, die Unterzeichnung eines Explorations- und Optionsabkommens für seine Goldprojekte Yarrol, Mt Steadman und Queensland mit Mila Resources PLC (Mila, LSE: MILA) bekannt zu geben. Mila ist ein kapitalkräftiges, an der London Stock Exchange notiertes Unternehmen, das sein Explorationsportfolio in Australien erweitern möchte. Das Abkommen sieht für EMX eine Barzahlung, Warrants und Betriebsinvestitionen während eines einjährigen Optionszeitraums vor und bei der Ausübung der Option erhält EMX zusätzliche Barzahlungen, eine Beteiligung an Mila, Vorauszahlungen von Lizenzgebühren, Meilensteinzahlungen sowie eine NSR-Royalty in Höhe von 2,5 %.

Die Projekte Yarrol und Mt Steadman enthalten beide historisch definierte Goldressourcen sowie Standorte mit historischen Goldabbauarbeiten (siehe Anmerkungen zu den historischen Mineralressourcen unten). Das Projekt Yarrol enthält auch Gebiete mit kobaltangereicherten Manganoxidmineralisierungen und Schwermineralsand-Lagerstätten. Das nahe gelegene Goldprojekt Queensland liegt nördlich von Yarrol und Mt Steadman (siehe Abbildung 1) und enthält mehrere historische Goldminen, Goldvorkommen, mittels Bohrungen definierte Zonen mit Goldmineralisierungen sowie zahlreiche weitere geochemische Anomalien, die mit Gold und Kupfer angereichert sind.

EMX freut sich auf die Zusammenarbeit mit Mila, um die Arbeiten bei den Projekten zu beginnen und die jüngsten Bohr- und Probennahmeprogramme fortzusetzen. Diese Transaktion ist ein weiteres Beispiel für die Umsetzung des Geschäftsmodells von EMX, das darin besteht, seinen Partnerunternehmen schlüsselfertige und bohrbereite Explorationsprojekte für Royaltys und andere Vergütungen zu liefern.

Die Handelsbedingungen im Überblick. EMX erhält nach der Unterzeichnung des Abkommens 25.000 AUD sowie 16 Millionen Warrants für den Erwerb von Aktien von Mila Resources mit einem Ausübungspreis von 0,01 GBP. Mila kann eine 100-%-Beteiligung am Projekt erwerben, indem es bis zum Ende des ersten Jahrestages des Abkommens Betriebsinvestitionen in Höhe von 450.000 AUD tätigt. Nach der Ausübung der Option wird Mila:

– Aktien von Mila im Wert von 110.000 GBP ausgeben (mit bestimmten Eskalationsklauseln) und eine erste Vorauszahlung von Royaltys in Form von 20 oz Gold in bar, in Form von Aktien oder in Form von Barren leisten;

– EMX eine ungedeckelte 2,5-%-NSR-Royalty gewähren und bis zum fünften Jahrestag des Abkommens jährliche Vorauszahlungen von 20 oz Gold leisten. Zu diesem Zeitpunkt erhöhen sich die AARs auf 35 oz Gold bis zum Abschluss einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung und zu diesem Zeitpunkt erhöhen sich die AARs auf 50 oz. Die AARs können bar, in Form von Aktien oder in Form von Barren bezahlt werden;

– am zweiten Jahrestag des Abkommens weitere 125.000 AUD in bar oder in Form von Aktien von Mila an EMX bezahlen und sich verpflichten, eine Ressourcenschätzung gemäß dem JORC Code oder NI 43-101 für mindestens eines der Projektgebiete durchzuführen;

– bis zum fünften Jahrestag des Abkommens insgesamt 30.000 m an Bohrungen abschließen und/oder eine Ressource mit mindestens 400.000 oz Gold definieren, wobei mindestens 40 % dieser Unzen als angedeutete Ressourcen definiert werden müssen;

– bestimmte Meilensteinzahlungen leisten.

– Für jedes Projekt kann Mila nach der Lieferung einer Machbarkeitsstudie 1,25 % der EMX-Royalty für eine Zahlung zurückkaufen, die 65 % des Kapitalwerts (NPV) der Royalty nach Steuern entspricht, wie in der Machbarkeitsstudie definiert.

Die Projekte im Überblick. Jedes der Projekte befindet sich in der Tasman Orogenic Zone im Osten Australiens, die bedeutsame Goldminen und -lagerstätten beherbergt, einschließlich Cracow, Mount Morgan und Mount Rawdon (siehe Abbildung 1).

Projekt Yarrol: Das 59.520 Hektar umfassende Projekt Yarrol befindet sich zwischen dem Goldprojekt Queensland und der Goldmine Mt Rawdon, die von Evolution Mining betrieben wird, und erstreckt sich entlang der regionalen Verwerfungszone Yarrol. Entlang des Strukturtrends der Verwerfung Yarrol befinden sich noch mehrere andere historische Minen und aktive Explorationsprojekte.

Bei Yarrol fanden seit dem 19. Jahrhundert bis in die 1930er-Jahre historische Goldbergbauaktivitäten statt, wobei der Durchschnittsgehalt der historischen Goldproduktion bei ~10 g/t Unabhängiger geologischer Bericht für MGT Mining Ltd, 2010. www.nsx.com.au/ftp/news/021723444.PDF. EMX hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ergebnisse der historischen Proben und Produktionszahlen zu verifizieren, auf Grundlage der Prüfungen des Konzessionsgebiets Yarrol durch EMX vor Ort werden diese Daten jedoch als verlässlich und relevant eingestuft.

lag. Weitere Explorationsarbeiten und Bewertungen, die in den 1980er- und 1990er-Jahren absolviert wurden, führten zur Definition von zwei historischen Goldressourcen im Projekt Yarrol (siehe Anmerkungen in Bezug auf historische Mineralressourcen unten). Wie in den Bohrlöchern DD22-YA187 und DD22-YA188 bestätigt wurde, liegt die Goldmineralisierung bei Yarrol in Form von Quarzsulfiderzgängen und Verkieselungszonen vor, die in und um dioritische Intrusionen aus dem Perm entstanden sind. EMX absolvierte Ende 2022 ein Bestätigungsbohrprogramm mit zwei Bohrlöchern, in dessen Rahmen in Bohrloch DD22-YA187 in 61 Meter Tiefe ein Abschnitt von 17,8 Metern mit durchschnittlich 4,01 Gramm Gold pro Tonne (g/t) bzw. in Bohrloch DD22-YA188 in 92 Meter Tiefe ein Abschnitt 12 Meter mit 0,91 g/t Gold durchteuft wurden (siehe EMX-Pressemeldung vom 14. November 2022). Die wahre Mächtigkeit ist nicht bekannt, liegt jedoch schätzungsweise im Bereich von 50-75 % des gemeldeten Bohrabschnitts. Der Abschnitt wurde unter der Annahme eines Cutoff-Gehalts von 0,5 g/t Gold berechnet.

Many Peaks Gold Ltd. (nunmehr Many Peaks Minerals Ltd. oder Many Peaks, ASX: MPK) erwarb die Option auf das Projekt von EMX im Jahr 2023 und führte unterschiedliche Explorationsprogramme durch, bevor es Anfang 2024 seine Strategie änderte und sein Hauptaugenmerk auf Projekte in Westafrika richtete. Abgesehen von anderen Programmen führte Many Peaks bei Yarrol auch sechs Erkundungsdiamantbohrungen auf insgesamt 1.210 m durch, einschließlich eines Bohrabschnitts von 16 m mit durchschnittlich 0,75 g/t Gold ab 42 m in Bohrloch YAD-189 (siehe Pressemitteilungen von Many Peaks vom 29. und 30. Januar 2024). Wahre Mächtigkeiten wurden nicht bekannt gegeben.

Das Projekt wurde Mitte 2024 an EMX zurückgegeben.

Projekt Mt Steadman: Das 5.760 Hektar große Projekt Mt Steadman ist ein intrusionsgebundenes Goldsystem (IRGS), das sich entlang des Verwerfungssystems Perry erstreckt, einer prominenten Struktur in diesem Gebiet, in der sich auch die nahe gelegene Mine Mt Rawdon befindet. Das Projekt Mt Steadman bildete in den 1990er-Jahren den Explorationsschwerpunkt. Damals führten Erkundungsbohrungen zur Entdeckung und Definition von historischen Goldressourcen (siehe Anmerkungen zu den historischen Mineralressourcen unten). Auf dem Projekt Mt Steadman befinden sich mehrere historische Minen (Mt Steadman, Venus und London), die ursprünglich in den 1880er-Jahren betrieben wurden und deren Produktion teilweise bis in die 1940er-Jahre andauerte.

In den 1990er-Jahren wurden auf dem Prospektionsgebiet Fitzroy, wo oberflächennahe Bohrungen über 4.000 Meter zur Abgrenzung historischer Goldressourcen1 führten, mineralisierte, flächige Gangschwärme (Mineralisierung vom IRGS-Typ) entdeckt. Beispiele für historische Bohrabschnitte auf dem Prospektionsgebiet Fitzroy auf Mt Steadman umfassen RC-Bohrlöcher mit Abschnitten, die 23 Meter ab der Oberfläche mit durchschnittlich 1,04 g/t Gold in Bohrloch RC95MS7, 24 Meter ab der Oberfläche mit durchschnittlich 1,13 g/t Gold in RC85MS10 und 26 Meter ab der Oberfläche mit durchschnittlich 1,00 g/t in RC95MS4 (wahre Mächtigkeit unbekannt) Die historischen Bohrungen wurden von Probe Resources in den Jahren 1995 und 1996 absolviert und dem Queensland Geologic Survey gemeldet. EMX hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese Ergebnisse als konform mit der Vorschrift NI 43-101 zu klassifizieren, weshalb man sich nicht auf diese Ergebnisse verlassen sollte, solange sie nicht bestätigt sind. EMX ist jedoch der Ansicht, dass diese Ergebnisse zuverlässig und relevant sind.

umfassen.

Many Peaks erwarb von EMX im Jahr 2023 auch eine Option auf das Projekt Mt. Steadman und bohrte im Konzessionsgebiet zwei Reverse Circulation- (RC)-Bohrlöcher auf insgesamt 205 m. Many Peaks meldete einen Abschnitt von 8 m mit durchschnittlich 2,63 g/t Gold ab 8 m im RC-Bohrloch MS041 (siehe Pressemitteilungen von Many Peaks vom 29. und 30. Januar 2024). Many Peaks führte auch weitere Bodenprobennahmen durch, doch die identifizierten Goldanomalien wurden nicht weiterverfolgt und das Projekt wurde Mitte 2024 an EMX zurückgegeben.

Goldproject Queensland: Das 47.680 ha große Goldprojekt Queensland ist seit über einem Jahrhundert Schauplatz historischer Abbau- und Explorationsarbeiten. Mitte der 1990er Jahre wurde das Golderkundungsgebiet Boggy Creek von CRA Exploration and North Ltd. (beides Vorgängerunternehmen des heutigen Rio Tinto Exploration Pty. Limited (RTZ)) erkundet. Im Rahmen der Bohrungen durch CRA und North Ltd. wurden lange Intervalle (d. h. über 25 m) mit Goldmineralisierungen durchschnitten, die mit Quarzerzgang-Stockworks in rhyolithisch-dazitischen Intrusionen in Zusammenhang stehen, die für IRGS-Systeme charakteristisch sind. Mehrere der historischen Bohrlöcher von CRA und North Ltd. endeten in einer Mineralisierung.

Was die historische Produktion betrifft, so wurde 1891 bei Monal Creek Gold entdeckt, was zur Erschließung der Monal Goldfields im nordwestlichen Teil der Konzession von EMX führte. Dieses Gebiet ist von historischen Schächten, Stollen, Abraumhalden und Verarbeitungsstandorten geprägt, wo die Goldmineralisierung in mehreren parallelen Quarzerzgängen vorkam. Acht Erzganglagerstätten wurden entdeckt und abgebaut, wobei sich die Goldmineralisierung über mehrere Kilometer entlang des Streichens zu erstrecken scheint.

Many Peaks erwarb von EMX im Jahr 2020 eine Option auf das Goldprojekt Queensland und führte beim Projekt mehrere Explorationsprogramme durch. Many Peaks bohrte bei Boggy Creek zwölf RC-Bohrlöcher auf insgesamt 1.806 m sowie sechs weitere Erkundungsbohrlöcher in anderen Bereichen des Konzessionsgebiets (insgesamt 531 m). Many Peaks führte in mehreren Bereichen des Konzessionsgebiets auch unterschiedliche Gesteinssplitter-, Boden-, Schnecken- und Luftkern-Probennahmeprogramme durch. Am 7. Juni 2022 gab Many Peaks die Bohrergebnisse des Programms bei Boggy Creek bekannt, die Abschnitte von 7 m mit durchschnittlich 2,04 g/t ab 13 m in Bohrloch BCRC003, 17 m mit durchschnittlich 0,75 g/t ab 10 m in Bohrloch BCRC005 sowie 11 m mit durchschnittlich 0,53 g/t ab 73 m in Bohrloch BCRC0073 beinhalteten (siehe Pressemitteilung von Many Peaks vom 7. Juni 2022).

Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie unter www.EMXroyalty.com.

Anmerkungen zu historischen Mineralressourcen. Die historischen Mineralressourcen bei Yarrol wurden 2010 von MGT Mining Ltd veröffentlicht, welches zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein börsennotiertes australisches Unternehmen (ASX:MGT) war. Beschreibungen dieser Projekte und historischen Ressourcen können unter www.nsx.com.au/ftp/news/021723444.PDF eingesehen werden. EMX hat keine ausreichenden Arbeiten zur Überprüfung der historischen Ressourcen durchgeführt und betrachtet diese Ressourcen nicht als aktuell oder konform mit den NI43-101-Standards. Zur Bestätigung der Ressourcen wären zusätzliche Bohrungen und Probenahmen erforderlich, aber EMX betrachtet die veröffentlichten historischen Schätzungen als relevant und zuverlässig.

Kommentare zu Minen und Lagerstätten in der Nähe. Die in dieser Pressemitteilung behandelten Minen und Lagerstätten bieten den Kontext für die Projekte von EMX, die in ähnlichen geologischen Umgebungen stattfinden. Dies ist jedoch nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass die Projekte des Unternehmens ähnliche Mineralisierungsarten, -mengen oder -gehalte aufweisen.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

