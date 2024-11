IP-Untersuchung beginnt auf Auranias Kuri-Yawi Gold-Ziel in Ecuador

Toronto, Ontario, 1. November 2024 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ – gibt den Beginn der geophysikalischen Untersuchung mit induzierter Polarisation (IP) auf seinem Projekt Kuri-Yawi im Südosten Ecuadors bekannt. Die Untersuchung wird von dem Geophysikunternehmen GexplOre durchgeführt, das über umfangreiche Erfahrungen bei der Entwicklung dieser Technik im Amazonas-Regenwald verfügt. Die Geophysiker sind in der vergangenen Woche nach Abschluss der Vorbereitungsarbeiten für den Leitungsschnitt vor Ort eingetroffen.

Kuri-Yawi ist das am weitesten fortgeschrittene epithermale Ziel auf dem Cutucu-Projekt des Unternehmens. Die Entdeckung zahlreicher Sinter durch das Aurania-Team im Jahr 2018 machte deutlich, dass das Gebiet sehr vielversprechend für eine epithermale Goldmineralisierung ist. Umfangreiche Feldarbeiten, die in der Folge in dem Gebiet durchgeführt wurden, einschließlich geologischer und bodengeochemischer Untersuchungen sowie einer Mobile MagnetoTellurics (MobileMT)-Luftbilduntersuchung, führten zur Bohrung von neun Erkundungslöchern in den Jahren 2020 und 2021, um die Bodenanomalien in der Tiefe zu untersuchen. Die Ergebnisse des Programms wiesen auf einen Mineralisierungsvektor in Richtung Nordosten hin, dem Gebiet, das Gegenstand der aktuellen IP-Untersuchung ist. Anschließende Schürfungen in diesem Gebiet entdeckten thalliumhaltige Chalcedon-Adern (siehe Abbildung 1). Wichtig ist, dass Thallium ein flüchtiges Element ist, das häufig in den oberen Teilen von epithermalen Lagerstätten vorkommt. Außerdem zeigen TerraSpec-Infrarotanalysen der Alterationsminerale in diesem Gebiet eine typische epithermale Chlorit-Smektit-Illit-Zonierung in Richtung der Aderzone. Das Vorhandensein dieser Minerale deutet auf eine intensive hydrothermale Alteration im Zentrum eines epithermalen Systems hin, die für die Entmagnetisierung des Gesteins in diesem Gebiet verantwortlich sein könnte und auch auf der magnetischen Luftvermessung von 2017 zu sehen ist (siehe Abbildung 2).

Die IP-Untersuchung dient dazu, tiefe Leiter zu identifizieren, die einer Goldmineralisierung entsprechen könnten, und Bohrlöcher für das geplante Programm im Jahr 2025 anzupeilen. Die IP-Vermessung wird voraussichtlich bis Mitte Dezember 2024 abgeschlossen sein; die Ergebnisse werden nach einer Überprüfung und Interpretation der Daten für Anfang 2025 erwartet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77326/01112024_EN_ARU_IP_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Alterationszonierung durch TerraSpec-Untersuchung des Aufschlusses und Thalliumergebnisse aus dem Aufschluss bei Kuri Yawi.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77326/01112024_EN_ARU_IP_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Magnetische Anomalien aus der Luft (blaue Bereiche weisen auf eine niedrige magnetische Leitfähigkeit hin und warme Farben wie rot-rosa sind hochmagnetisch) und Thalliumergebnisse im Aufschluss bei Kuri Yawi.

Probenanalyse und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle („QAQC“)

Laboratorien: Die Proben wurden im Labor von ALS Global („ALS“) in Quito oder bei MS Analytical („MSA“) in Cuenca, Ecuador, zur Analyse vorbereitet. Die Analyse durch ALS erfolgte in Lima, Peru, und MSA führte ihre Analysen in Vancouver, Kanada, durch.

Vorbereitung der Proben: Die Gesteinsproben wurden auf 10 Mesh zerkleinert (das zerkleinerte Material wird durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 2 Millimetern („mm“) gepresst), aus dem eine Teilprobe von einem Kilogramm entnommen wurde. Die Unterprobe wurde auf eine Korngröße von 0,075 mm zerkleinert, und ein Teil von 200 g wurde für die Analyse beiseite gelegt.

Analytisches Verfahren: Ein 0,5-g-Split der -0,075-mm-Fraktion der Gesteinsproben wurde einem Aufschluss mit vier Säuren unterzogen, und die Flüssigkeit wurde mittels ICP-MS auf 48 Elemente analysiert. Gold wurde mittels Brandprobe mit ICP-AES-Abschluss analysiert.

QAQC: Aurania-Personal entnahm in allen Probenchargen in Abständen von etwa 20 Proben eine zertifizierte Standard-Zellstoffprobe, die sich mit einer Blindprobe abwechselte. Die von Aurania durchgeführte Analyse der Ergebnisse der unabhängigen QAQC-Proben ergab, dass die oben genannten Chargen innerhalb akzeptabler Grenzen liegen. Außerdem berichteten die Labors, dass die Analysen ihre internen QAQC-Tests bestanden haben.

Qualifizierte Personen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, VP Exploration von Aurania, überprüft und genehmigt. Jean-Paul Pallier ist ein ausgewiesener EurGeol der European Federation of Geologists und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities – Cutucú Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca, sowie auf Facebook unter www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzlage, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, der Zeitplan für die Aufnahme des Betriebs, die Tatsache, dass die Teams des Unternehmens vor einem Bohrprogramm auf Kurs sind, der Beginn eines Bohrprogramms und die Einschätzung der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Metallpreisen geben wird, dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen eingeholt werden, einschließlich verschiedener lokaler Regierungslizenzen und des Marktes. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, gehören unter anderem: Rohstoffpreise, Unterbrechungen der Versorgungskette, Einschränkungen bei der Anwesenheit von Arbeitskräften und am Arbeitsplatz sowie lokale und internationale Reisen; das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen zu erhalten, oder Verzögerungen bei deren Erhalt; die Unfähigkeit, bei Bedarf auf Finanzmittel zuzugreifen; ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Arbeiterstreiks, politische Unruhen, Änderungen der für Aurania geltenden Bergbauregelungen; ein Versäumnis, Umweltvorschriften einzuhalten; eine Abschwächung der Abhängigkeit des Marktes und der Branche von Edelmetallen und Basismetallen; sowie die in den auf SEDAR+ hinterlegten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens dargelegten Risiken. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht in unangemessener Weise auf diese Informationen verlassen, die nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

