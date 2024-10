Eine Eule aus Gold und Silber

In Frankreich suchten die Menschen seit dem 23. April 1993 eine Eule, die aus Gold und Silber besteht.

Gold und Silber haben seit Jahresbeginn ordentlich im Preis zugelegt. Weiteres Potenzial wird vermutet, vor allem beim Silber. Da dürfte sich der Finder der Goldenen Eule sicher freuen. Der ehemalige Rallye-Fahrer und Rätselerfinder Paul Régis Hauser vergrub eine Replik der Goldenen Eule und veröffentlichte eine Anleitung zur Schatzsuche. Das Original schlummerte in einem Bankschließfach und hat heute einen Wert von rund 150.000 Euro oder mehr. Mit zwei Jahren Suche wurde damals gerechnet, doch als eine der längsten Schatzsuchen der Welt dauerte sie rund 31 Jahre. Tausende von Schatzsuchern waren beteiligt. Wer sie wo gefunden hat, ist noch nicht bekannt. Silber hat dieses Jahr mehr als 40 Prozent im Preis zugelegt. Doch diese massive Aufwärtsbewegung wird wohl nicht die letzte sein. Denn der Silberbedarf, da besteht weitgehend Einigkeit, wird weiter steigen. Moderne Technologien wie in elektronischen Geräten verbaut oder besonders in der Photovoltaikbranche notwendig, werden den Silberverbrauch weiter anheizen. Noch liegt das Allzeithoch beim Silberpreis bei 50 US-Dollar je Unze, aber dies könnte sich bald ändern.

Ein ausgezeichnetes Silber-Projekt besitzt Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – mit dem Codero-Projekt. Weitere Silber-Zink-Blei-Projekte in Mexiko gehören zum Portfolio der Gesellschaft.

Beim Goldpreis ist seit Ende Juni ein Aufwärtstrend zu beobachten. Nach einer Korrektur startete der Preis des Edelmetalls Anfang Oktober nochmals durch. Auch wenn eine Konsolidierungsphase nun folgt, so sollten Goldanleger alles richtig machen, denn auch beim Gold sind die Fundamentaldaten weiterhin gut.

Gold, zudem Platinmetalle produziert beispielsweise Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -, dies in Südafrika und in den USA. Auch Batteriemetalle oder Uran als Nebenprodukt stehen auf dem Schirm des Unternehmens.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

